«Подсаживаю людей на растениеводство»: как агроном стал популярным блогером. Видео

У блогера более 300 тысяч подписчиков в соцсетях Источник: NGS22.RU

Житель Новоалтайска Борис Борисов — дипломированный агроном и блогер, который активно делится премудростями садоводства со всеми желающими. Растениями герой увлекается с детства, поэтому к 34 годам накопил уже внушительный опыт.

Борис всегда тянулся к красоте и обустраивать свой участок около дома начал очень рано. Сейчас сосчитать все свои растения блогер уже не может: петунии, пионы, туи, розы, тюльпаны и многое другое.

Он также выращивает рассаду на продажу. При этом, как утверждает блогер, на своих посадках экономить он не привык, поэтому все растения успешно всходят и имеют огромный успех у дачников.

«Некоторые приезжают только посмотреть, но всё равно что-то покупают. Потом уже приводят своих друзей, родственников. Подсаживаю людей на растениеводство», — смеется герой.

Свой блог Борис ведет уже около семи лет. Самое популярное видео на канале — «Мой цветущий двор» — набрало более 5 млн просмотров. Герой также снимался в интернет-проекте «Охотники за урожаем», где садоводы выращивали томаты.

Помимо этого, в прошлом году с агрономом связались сотрудники Первого канала, которые предложили ему стать ведущим нового проекта про сад и огород. Съемки пилотной серии провели в Подмосковье, однако в эфир выпуск пока не вышел.