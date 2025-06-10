Вторая группа пленных россиян вернулась с Украины

Число обмененных военных не раскрывается Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Вторая группа военных вернулась в Россию в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Подробности об этом сообщили в Минобороны России.

Число обмененных военных не раскрывается. В Минобороны РФ подчеркнули, что сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается медицинская и психологическая помощь.

«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

Россия и Украина начали обмен пленными после переговоров в Стамбуле, которые прошли 2 июня. На переговорах страны также поднимали вопрос о прекращение огня, встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также передали друг другу меморандумы об урегулировании конфликта. Подробнее об условиях России можно почитать в отдельном материале.

Первый обмен военнопленными между странами состоялся 9 июня. Тогда в Россию вернулись молодые военные в возрасте до 25 лет.

А вот тела украинских военных Киев принимать отказался. Об этом рассказал помощник президента, глава переговорной группы от России Владимир Мединский. Он отметил, что Россия действовала в соответствии со стамбульскими договоренностями и приступила к реализации гуманитарной акции по передаче 6000 тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными младше 25 лет.