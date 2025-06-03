«Тут таких миллион». Россиянка рассказала, как переехала в США, о ценах и поиске работы

Россиянка рассказала о переезде в США Источник: личный архив Евгении Зыряновой

Несколько лет назад 36-летняя Евгения Зырянова из Барнаула круто изменила свою жизнь, переехав в Америку. Сейчас она живет с мужем в Марикопе, штат Аризона, и они вместе строят свой новый мир. Впереди много забот, но и надежд тоже. В откровенном разговоре Евгения поделилась своей историей о том, как решилась на такой смелый шаг и как складывается ее жизнь за океаном. Она рассказала нашим коллегам из NGS22.RU о своих буднях и ценах на продукты и услуги.

Всё началось со знакомства в соцсетях

Евгения познакомилась с будущим мужем-американцем в соцсетях еще в 2020 году.

— Изначально я не подозревала, что это общение зайдет так далеко и ради него я перееду в другую страну. Как-то через друзей нашла его в соцсети и решила написать этому симпатичному парню. Сначала общались с помощью переводчика, но вскоре подтянула английский — и мы могли свободно разговаривать в Skype. Писали друг другу каждый день. После активной переписки мы решили встретиться в Мексике, а после совместного путешествия сразу решили пожениться, — вспоминает Евгения.

С получением вида на жительство проблем не возникло Источник: личный архив Евгении Зыряновой

Она рассказала, что ее муж сейчас работает в сфере ремонта компьютеров.

— Муж трудится в IT-сервисе, ремонтируя компьютеры для разных фирм, работает на своего друга. Всего в команде три человека. Работа хорошая, но есть куда расти, — уточнила Евгения.

Благодаря оформленному браку с получением вида на жительство проблем не возникло.

— Первое время я занималась домашним хозяйством и большую часть времени проводила дома. В течение года просто занималась любимыми делами: рисованием, шитьем и вязанием. В жилом комплексе, где мы снимаем квартиру, был бесплатный спортзал и просторный балкон, где проводила много времени. К хорошему быстро привыкаешь. Я бы никогда не подумала, что так далеко заберусь, — рассказала собеседница.

Первые месяцы в Америке дались ей нелегко Источник: личный архив Евгении Зыряновой











Евгения призналась, что первые месяцы в Америке дались ей нелегко. Несмотря на все новые возможности и впечатления, постоянно преследовала тоска по дому. Больше всего ей не хватало родных и близких, а еще простых, привычных вещей: прогулок с друзьями по улицам родного города.

Также она отметила, что жизнь вдали от родины наложила свой отпечаток. Евгения говорит, что за годы, проведенные в США, она стала забывать русский язык. — Общение с родителями, которое происходит раз в два месяца, практически единственная возможность попрактиковаться в родной речи.

Про работу

До переезда Евгения работала мерчендайзером в Барнауле, но в Америке решила сменить карьеру и полностью уйти в творчество.

— После долгих поисков в Аризоне я нашла работу по душе: устроилась в тату-салон. В Барнауле я закончила художественную школу, училась некоторое время в строительном колледже. Меня с руками и ногами взяли в тату салон в Phoenix, где я могу развиваться так, как мне хочется. Я очень благодарна всему, что помогло мне «проснуться», — каким-то случайностям, американским добрым встречным, переезду в другую страну, — рассказывает она.

Американская система оплаты труда отличается от русской Источник: личный архив Евгении Зыряновой Девушка устроилась работать в тату салон Источник: личный архив Евгении Зыряновой

Евгения отмечает, что американская система оплаты труда отличается от привычной российской. Зарплату здесь принято обсуждать в годовом исчислении. Ее доход в 70 тысяч долларов в год считается вполне приемлемым (примерно 460 тысяч рублей в месяц).

Американские цены

Евгения рассказывает, что цены в США высокие.

— Приготовить ужин, даже из простых продуктов, может обойтись в круглую сумму — около 20 долларов за курицу с овощами. Иногда и больше выходит. Коммунальные платежи тоже бьют по карману: за свет приходится платить около 150 долларов, а аренда квартиры обходится в 1650 долларов. Это очень много на самом деле, — говорит Евгения.

Цены в Америке высокие на всё Источник: личный архив Евгении Зыряновой











Чтобы наглядно показать уровень цен, Евгения приводит примеры: хлеб и молоко стоят по 7 долларов, а килограмм куриного мяса — около 12. Интернет обходится в 150 долларов, а расходы на бензин для машины составляют около 100 долларов каждые три недели.

Евгения поделилась, что поначалу было непросто адаптироваться. «У меня были проблемы со щитовидкой. Даже не могла говорить, сейчас всё окей», — призналась она, добавив, что медицина здесь стоит дорого. По ее словам, некоторые американцы даже берут кредиты на услуги.

«Это не искусственная вежливость»

По словам Евгении, жизнь за границей мало чем отличается от жизни в России: времени на развлечения по-прежнему не хватает, приходится много работать.

— Единственное отличие — это есть условия для отдыха после работы. Хотя в Аризоне, например, хочешь расслабиться у бассейна, но из-за сильной жары долго находиться на солнце не получается. Например, температура в августе доходит до +50 °С.

Евгению удивляет, что многие ее знакомые в Америке увлечены блогерством и различными приложениями. Сама она чувствует себя немного «не в своей тарелке», наблюдая за этим.

Евгения говорит, что в Америке люди доброжелательные и открытые Источник: личный архив Евгении Зыряновой











— Многие из знакомых в Америке помешались на блогерстве и приложениях, руками-ногами дрыгают, флексят. Я чувствую себя престарелой женщиной, которая не понимает, что происходит, — смеется девушка.

В целом Евгения считает, что в Америке люди проще и не обращают внимания на то, что ты из другой страны. «Тут таких, как я, очень много — миллион! — уверяет собеседница.

— Здесь люди действительно доброжелательные и открытые. Это не та искусственная вежливость, которую иногда можно встретить, лично я чувствую себя комфортно и спокойно, потому что тебя окружают настоящие, искренние люди, — подчеркивает девушка.

Планы

Обосновавшись в Штатах, сейчас Евгения обдумывает возможность продолжить образование.

— Меня на данный момент привлекает перспектива обучения в колледже. Однако финансовая сторона вопроса пока останавливает — платить за учебу придется долго.

Транспортная проблема тоже добавляет сложностей. Евгения рассказала, что большинство американцев предпочитают личный транспорт и к общественному относятся с некоторой долей скепсиса. Особенно это касается жителей пригородов, где автобус или поезд скорее исключение, чем правило.

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— За время жизни в Аризоне я практически не пользовалась общественным транспортом. И дело не в принципиальной нелюбви к автобусам, а в банальном отсутствии альтернативы. В окрестностях моего дома просто нет автобусных маршрутов. Пока у меня водительских прав нет, хочу получить в ближайшее время. Поэтому учеба и работа должна быть в шаговой доступности от дома, ведь муж не сможет постоянно подвозить, а долгие прогулки пешком в жару не вариант, — добавила собеседница.