«Я им как кость в горле». Врача НИИ им. Склифосовского хотят отправить за решетку — она считает, что это месть начальства

Источник: sklif.mos.ru; Лучше звоните Джулаю / Telegram











Заведующую терапевтическим отделением НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Ирину Осипову хотят отправить за решетку по подозрению в мошенничестве. Поводом стал поддельный сертификат о повышении квалификации, который обеспечивал врачу надбавку к зарплате.

По версии самой Осиповой, она сама стала жертвой мошенников и сообщила о преступлении в полицию, но правоохранители не стали защищать медика, а возбудили уголовное дело против нее. Женщина считает, что так ей пытается отомстить руководство «Склифа». Всё потому, что она открыто борется за права своих подчиненных и уже не раз выигрывала суды у администрации учреждения.

Разбирательства дошли до того, что у Ирины Александровны случился микроинсульт. Теперь она передвигается на инвалидной коляске. Подробности запутанной истории — в материале MSK1.RU.

Добивалась выплат и боролась за права медиков

Ирина Осипова работает в НИИ скорой помощи имени Склифосовского вот уже 30 лет. Она пришла туда на практику еще студенткой, а в итоге дослужилась до заведующей терапевтическим отделением. У Ирины множество наград и грамот и нет ни одного взыскания.

В подчинении у Осиповой десять врачей. Каждого из них она самостоятельно отбирала в команду во время рабочих поездок в регионы. «Отбор» прошли только те, кто «любит и будет любить медицину», уверяет врач. И за своих ребят Ирина стоит горой.

«В 2022 году, когда начался ковид, я боролась за выплаты. Нам за работу в „ковидарии“ должны были выплатить 150 тысяч рублей, а получили мы только 9 тысяч. Когда я пошла разбираться, мне сказали: „Этого достаточно“. Я пришла домой и просто плакала. Это как? Ребята работают как лошади, а им „достаточно“!» — рассказывает MSK1.RU Осипова.

Тогда заведующая отделением обратилась на прямую линию президента и поделилась своей проблемой. Буквально через десять минут медики получили положенные деньги.

Это был не единственный раз, когда Ирина Александровна добивалась выплат и справедливости для своих сотрудников. По ее словам, из-за этого ей не раз поступали угрозы. А в 2024-м женщину и вовсе решили сократить. Тогда Осипова обратилась в суд и восстановилась на работе, добившись мирового соглашения.

Источник: mos-gorsud.ru











А чуть позже заведующая отказалась брать к себе в отделение нового врача, устроить которую попросил один из заместителей директоров «Склифа», утверждает терапевт. Новая сотрудница не знала названий лекарств и не понимала, как ставить диагнозы.

За две недели работы девушка допустила до операции пациента, которому требовалось еще два месяца лечения — в результате он попал в реанимацию. Кроме того, она перепутала дозировку и назначила пожилой женщине смертельную дозу нитроглицерина — препарата, который назначают сердечникам.

«Я не могла такое позволить, ради больных и ради своего коллектива. Нитроглицерин стал последней каплей. Я взяла все документы, поехала к одному из ведущих терапевтов Москвы — моему учителю. Он был в шоке. На следующий день она в „Склифе“ уже не работала», — вспоминает наша собеседница.

Подтвердила квалификацию на липовом сайте

На следующий день в Мещанскую районную прокуратуру пришло анонимное заявление о том, что Осипова предоставила в отдел кадров «Склифа» поддельный сертификат о повышении квалификации и незаконно получила надбавку к зарплате. Этот документ она получила еще в 2021 году, и три года о нем никто не вспоминал.

Как и все врачи, тогда Ирина Александровна должна была подтвердить свою квалификацию. Для этого ей нужно было пройти обучение на официальном портале дополнительного образования Москвы dpmosk.ru. Но Осипова зашла на другой сайт — dpomask.ru — ООО «Московская академия современных кадров» (МАСК). Этот сайт был копией официального портала, а их электронные адреса были практически идентичны.

Терапевт заплатила за обучение 2 тысячи рублей, прослушала лекции, прошла тесты и получила на почту сертификат, который и отнесла в отдел кадров. А позже узнала, что документ — фальшивка.

«Когда все узнали, что это поддельный сертификат, меня вызвали, я объяснила ситуацию. И директор сказал, что бывает всякое, мы тебя прощаем. Они никуда не пошли, не стали никуда сообщать, — вспоминает Осипова. — Я действительно оказалась жертвой мошенников. В тот период активно создавали клоны сайтов».

Медик сразу же вернула институту все деньги (надбавка за сертификат за 8 месяцев составила 151 тысячу рублей) и написала заявление в полицию о факте мошенничества. Но в возбуждении уголовного дела ей отказали: слишком мелкий повод.

Из поликлиники — на допрос в ОМВД

Зато в июле 2024 года было возбуждено другое уголовное дело: по факту мошенничестве. Причем завели его на «неустановленное лицо», которое обмануло отдел кадров НИИ имени Склифосовского, представив поддельный сертификат № 893 о присвоении высшей категории врача-терапевта. Осипова узнала о нем только в октябре, когда ее увезли на допрос.

Источник: предоставлено адвокатом Ирины Осиповой Дмитрием Джулаем

27 декабря 2024 года дознаватели сообщили терапевту, что к делу она не причастна и уголовное преследование завершено. Однако прокуратура Москвы в тот же день отменила постановление о прекращении уголовного дела, но ни Осиповой, ни ее адвокату об этом не сказали. Они узнали об этом только в феврале 2025 года.

«Позвонили и сказали, что нас ждут 25 февраля в отделе. Я тогда перенервничала и дома потеряла сознание. Когда очнулась, вызвала скорую. Сначала я отказывалась от госпитализации — думала, разлежусь. Но мне что-то всё лучше не становилось», — вспоминает наша собеседница.

Самочувствие Осиповой ухудшалось, и врач решила взять больничный. Чтобы продлить его, женщина пришла в поликлинику 10 марта. На допрос в отдел МВД ее выдернули прямо с приема врача. Адвоката Дмитрия Джулая к медику не пускали, и в итоге у нее случился микроинсульт (транзиторная ишемическая атака).

«Я сказала, что мне плохо, но они сказали, что им всё равно. Когда Дима ко мне прорвался, он увидел, что я в ужасном состоянии, у меня рот перекосило, и я чувствую, что теряю сознание. А они хохотали», — рассказывает заведующая.

Из отделения полиции Ирину увезли на скорой Источник: Дмитрий Джулай, адвокат Ирины Осиповой

Осиповой долго отказывались вызвать скорую — думали, что она симулирует, чтобы не отвечать на вопросы. Врачей вызвал адвокат, когда сумел пробраться к доверительнице. Ее забрали в больницу, где подтвердили диагноз «транзиторная ишемическая атака».

Подозреваемой не смогли выделить комнату для осмотра медиками Источник: Дмитрий Джулай, адвокат Ирины Осиповой

«Если бы еще немного подержали, был бы полноценный инсульт», — отмечает терапевт.

«Я им как кость в горле»

На этом допросы не закончились: через несколько дней дознаватель пришла к Осиповой прямо в палату, чтобы продолжить следственные действия, поскольку у нее «горит срок». Врач в то время находилась под капельницами, говорит ее адвокат Дмитрий Джулай.

После случившегося Ирина Александровна передвигается на инвалидном кресле — ходить самостоятельно она теперь не может. Женщине и до этого приходилось нелегко. У медика с детства инвалидность по артрогрипозу (это заболевание скелетно-мышечной системы, характеризующееся контрактурой и деформацией конечностей, недоразвитием суставов и мышц, а также фиброзом).

Так Ирина Александровна пыталась попасть в суд: она не смогла подняться по лестнице на инвалидной коляске Источник: Лучше звоните Джулаю / Telegram

«У меня фактически нет суставов, они заменены пластинами. Ограничения у меня большие, но я приспособилась», — говорит она.

По версии Осиповой, уголовное дело против нее сфабриковано и так руководство больницы пытается отомстить заведующей за ее принципиальность.

«Я им как кость в горле. Может, я своим умом и понимала, что не надо было лезть. Но я просто по-другому не могу, понимаете? Вот такая я», — заключила врач.

Грозит до двух лет тюрьмы

Ирина Осипова всё еще остается в штате «Склифа», в отдел кадров института за разрешением трудового конфликта она не обращалась, рассказали MSK1.RU в пресс-службе столичного депздрава.

«Врач в настоящее время продолжает работу в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Дополнительно сообщаем, что вопрос предоставления поддельного сертификата является предметом уголовного расследования. За дополнительными комментариями необходимо обратиться в правоохранительные органы», — сказали нам в ведомстве.

По словам Дмитрия Джулая, его доверительница пока находится на больничном. Впереди заведующую отделением ждет рассмотрение уголовного дела по существу.

Осиповой вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ей может грозить штраф до 120 тысяч рублей, четыре месяца ареста или лишение свободы до двух лет.

«Мы, конечно, будем просить суд прекратить уголовное дело за малозначительностью или назначить судебный штраф, чтобы Ирина Александровна сохранила работу», — подчеркнул Джулай.