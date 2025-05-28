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Страна и мир Переговоры России и Украины Украина заявила, что передала России меморандум об урегулировании. Что это значит

Украина заявила, что передала России меморандум об урегулировании. Что это значит

Страны готовятся ко второму раунду переговоров

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Россия и Украина прорабатывают условия, чтобы заключить временное перемирие | Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАССРоссия и Украина прорабатывают условия, чтобы заключить временное перемирие | Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Россия и Украина прорабатывают условия, чтобы заключить временное перемирие

Источник:

Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что страна передала России меморандум об урегулировании конфликта. Второй раунд переговоров пройдет в Стамбуле 2 июня.

«Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их меморандума, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение конфликта», — сообщил Умеров.

Накануне глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия также разработала меморандум, который планирует представить на очной встрече. После согласования стороны планируют заключить временное перемирие.

Содержание российского меморандума решили не разглашать, однако представитель МИД РФ Мария Захарова ранее поясняла, что в него войдет.

«Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — пояснила она.

Первый раунд переговоров прошел в Стамбуле 16 мая. Стороны уже встречались там в 2022 году, однако тогда диалог не привел ни к каким решениям, а переговоры сорвались.

Новая встреча прошла более результативно. На ней Россия и Украина договорились провести самый масштабный с начала СВО обмен пленными. Его завершили спустя неделю. Также затрагивался вопрос прекращения огня и встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако по этому поводу страны не пришли к какому-то решению.

Всю хронологию встречи мы собирали в отдельном материале. Подробнее о том, что обсуждали Россия и Украина, можно почитать здесь.

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Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Переговоры Спецоперация на Украине Россия Украина Меморандум Стамбул
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