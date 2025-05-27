В России хотят смягчить наказания для беременных и наркоманов: новости 27 мая

Оказаться под стражей беременные смогут в исключительных случаях Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 мая.

Россиян предупредили о наказании за сбор ягод

За сбор краснокнижных ягод россиянам грозит уголовная ответственность. За некоторые могут посадить в тюрьму, напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Лесной кодекс запрещает сбор краснокнижных растений, среди которых немало ягод — костяника, княженика. Их легко спутать с малиной. За умышленный сбор таких ягод грозят как минимум исправительные или принудительные работы на срок до 480 часов или двух лет соответственно, как максимум — лишение свободы сроком до 4 лет и штрафом до 1 миллиона рублей, отметил Колунов.

Ранее мы рассказывали о том, какое наказание можно получить за сбор грибов. Штрафы доходят до миллиона рублей.

Цены на яйца опустились ниже 100 рублей

Средняя стоимость десятка куриных яиц в российской рознице упала ниже 100 рублей и составила 98,3. Такое значение наблюдается впервые за полтора года.

Последний раз яйца стоили ниже 100 рублей за десяток в ноябре 2023 года. Обеспечить стабильное снижение помогло партнерское заключение долгосрочных контрактов по ценам, гарантирующим производителям доходность производства, сообщили ТАСС в «Руспродсоюзе».

Из школьного меню хотят убрать пиццу и наггетсы

В Госдуме предложили обновить меню в школьных столовых. Из него планируют убрать фастфуд: пиццу, наггетсы и другие блюда. Об этом сообщила руководитель комитета по вопросам семьи, мужчин, женщин и детей партии «Новые люди», директор некоммерческой организации развития и оздоровления детей и молодежи «Перспектива» Кира Доросева.

Новое меню планируют сделать на основе рекомендаций эндокринологов и ведущих специалистов по питанию, пишет ТАСС. Это помогло бы бороться с ожирением, которое всё чаще затрагивает детей и является риском для развития болезней сердца, сахарного диабета и онкологии.

Покупка автомобиля в России станет доступнее

В России расширили программу льготного кредитования «Семейный автомобиль». С 26 мая ею могут воспользоваться семьи не только с тремя, но и с двумя детьми.

С ее помощью можно получить скидку на:

электромобиль в размере 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей;

автомобиль с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) — в размере 20%;

автомобиль с ДВС для жителей Дальневосточного федерального округа в размере 25%.

Программа распространяется также на медицинских работников, сотрудников сферы образования, участников СВО и их семьи, а еще включает граждан с инвалидностью. Более того, для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий и приобретающих автомобиль с ручным управлением, предусмотрена скидка в 40%.

Управляющие компании начнут отчитываться перед жителями

Госдума приняла закон, обязывающий управляющие компании в многоквартирных домах отчитываться перед жильцами о том, что эти компании сделали за год.

Соответствующий отчет, согласно документу, УК должны будут предоставлять в течение I квартала — первый раз в 2026-м. Форму отчета определит Минстрой.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это позволит стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, а также сделать более эффективным контроль за их работой.

Школьники начнут учиться по новым учебникам

Ученики 5–7-х классов российских школ начнут обучение по новым учебникам истории с 1 сентября 2025 года, а ученики 8–9-х классов — с 1 сентября 2026-го. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова на пресс-конференции в ТАСС.

Нововведение анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В августе 2024 года он представил новую линейку единых госучебников по истории для 5–9-х классов и колледжей.

На китайском химзаводе произошел взрыв

На химическом заводе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. прогремел взрыв. Он находится в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Последствия взрыва в Китае Источник: SHOT / Telegram

Компания Shandong Youdao Chemical основана в августе 2019 года. Она разрабатывает, производит и продает пестициды, фармацевтические препараты и другие химические продукты. Компания также является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса. В ней трудится порядка 300 сотрудников.

На месте происшествия заметно, как поднимается серый и оранжевый дым. После громкого хлопка в соседних домах вылетели окна, отмечает SCMP. Один из местных жителей отметил, что его дом начал трястись. Улицы усеяны осколками.

Число жертв пока неизвестно. Ведутся спасательные работы, оказывается медицинская помощь пострадавшим, сообщает государственная телекомпания CCTV. На месте происшествия уже работают пожарные и спасатели в количестве 232 специалистов с привлечением 55 единиц техники.

В России хотят смягчить наказание за наркотики

Верховный суд России предложил смягчить наказание виновным в незаконном обороте наркотиков, а тех, кто впервые попался с запрещенными веществами, вместо колонии отправлять на реабилитацию. Соответствующий законопроект о внесении изменений в УК РФ вынесен на пленум Верховного суда.

«Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков без цели их сбыта зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица (именно их заболевание является фактором, побуждающим к совершению преступления). Предоставление таким осужденным возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений», — сообщили в Верховном суде.

Кроме того, Верховный суд предложил снизить верхние пороги санкций за незаконный оборот наркотиков в крупном и особо крупном размере без цели сбыта с 10 до 5 лет и с 15 до 10 лет соответственно. В последние годы наказания в этой сфере только ужесточились, пишет ТАСС.

Беременных не будут арестовывать

Верховный суд России вслед за Минюстом предложил отказаться от ареста беременных женщин за нетяжкие преступления. Об этом говорится в проекте постановления пленума госоргана.

«Несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, единственному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления небольшой или средней тяжести, мера пресечения в виде заключения под стражу по общему правилу избираться не может», — говорится в проекте.

Помещение под стражу, как подчеркнули в ВС, может применяться только в случае применения насилия или угрозы его применения.