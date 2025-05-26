В России решили в несколько раз поднять штрафы для родителей: кому это грозит. Новости 26 мая

Штрафы могут увеличиться в четыре раза Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 мая.

Россиянам хотят ограничить число банковских карт

Число банковских карт на одного человека планируют ограничить. Как заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, новые правила начнут действовать уже осенью.

Предполагается, что каждый сможет получить не более 20 штук, а в одной кредитной организации — максимум пять, сообщил «Известиям» Аксаков.

Меру в начале марта предложил Центробанк для борьбы с дроперами, на которых мошенники оформляют десятки счетов и затем используют их для вывода украденных денег.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, нормальному человеку «не нужно 100 карт разных банков», в связи с чем и предлагается лимит. Сам же Аксаков считает, что и 20 карт слишком много.

Самолет в Иркутской области выкатился за пределы полосы

В аэропорту Киренска при посадке у Ан-24 авиакомпании «Ангара», прилетевшего из Иркутска, сложилась передняя стойка шасси. Борт упал на нос и буквально вспахал газон.

Самолет уткнулся носом в землю Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура / Telegram

К счастью, обошлось без пострадавших. Пассажиров эвакуировали в здание аэровокзала, но воздушному судну потребуется серьезный ремонт, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Причины происшествия выясняются.

В России подорожала окрошка

В России выросли цены на ингредиенты для окрошки. Мы сравнили цены в мае 2024-го с текущей стоимостью продуктов, опираясь на данные сервиса мониторинга цен «Ценозавр», в федеральных и региональных торговых сетях России.

Из ингредиентов подешевели только яйца Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Есть несколько причин, по которым подорожали ингредиенты для окрошки:

удорожание логистики к летнему сезону. Топливо за 2024 год подорожало на 8–10%;

рост себестоимости — подорожание электроэнергии для теплиц. К летнему сезону цены на удобрения будут иметь тенденцию к росту;

спрос — летом традиционный всплеск потребления свежих овощей.

Однако к июлю цены на картофель могут снизиться на 10–15%, отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Это связано с появлением нового урожая и началом сезона молодого картофеля.

В Минфине раскрыли, что ждет льготную ипотеку

В России не планируют ужесточать условия льготной ипотеки. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, ужесточать условия выдачи льготной ипотеки нецелесообразно и не планируется. В министерстве ждут снижения ставок в экономике и сокращения расходов по госпрограммам. Силуанов подчеркнул, что охлаждение экономики не может продолжаться бесконечно.

Российских школьников ждут глобальные изменения

Со следующего учебного года программы обучения в школах будут синхронизированы. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве РФ.

По его словам, федеральные программы по всем предметам обеспечат высокое качество образования вне зависимости от того, где обучается школьник. При переходе в новое учебное заведение дети не почувствуют разницы в обучении.

Также образовательные программы синхронизировали с информацией, которая пригодится на ОГЭ, ЕГЭ и всероссийских проверочных работах. Линейка единых школьных учебников по всем предметам будет готова в течение трех лет, уточнил Кравцов.

Домохозяйкам хотят платить зарплату

Домохозяйкам предложили платить зарплату. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Первая редакция законопроекта была разработана по инициативе и поручению Владимира Жириновского. Мы в ЛДПР уважительно относимся к любому честному созидательному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты», — написал Нилов в своем Telegram-канале.

Согласно документу, ежемесячная выплата полагается трудоспособным неработающим россиянам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства. Она устанавливается в размере прожиточного минимума и назначается на полгода. По истечении этого срока гражданин вправе подать новое заявление о назначении выплаты.

В перечень работ входят уборка, готовка, покупка товаров, уход за одеждой, а также уход за детьми старше 1,5 года, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и забота о престарелых родителях.

Однако не все домохозяйки смогут получать зарплату. На нее могут претендовать домохозяйки из семей, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, новые граждане РФ получат право получать выплату только после пяти лет проживания в России с даты выдачи паспорта. Без дополнительных денег останутся люди, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».

Самозанятым хотят дать больничные и декретные

Самозанятым россиянкам могут предоставить право на оплачиваемые больничные и декретные. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду».

Сейчас в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых зарегистрировано около 7 миллионов российских женщин. Среди девушек до 35 лет бизнесом занимаются 2,4 миллиона самозанятых. Однако сейчас они полностью исключены из системы соцстрахования, отметили в документе.

Законопроектом предлагается включить женщин, применяющих налог на профессиональный доход, в систему социального страхования. Им нужно дать возможность добровольно платить социальные взносы, чтобы потом они получали пособие по беременности, родам и по уходу за ребенком до полутора лет.

В России хотят возродить институт благородных девиц

Возродить систему воспитания девочек, наподобие института благородных девиц, в России предложил президент Российской муниципальной академии, президент Общенационального союза некоммерческих организаций и социальных предприятий Александр Айгистов во время круглого стола в Общественной палате РФ.

«Хотим просто предложить возобновить эту систему, найти положительный опыт, сделать музей института благородных девиц или того времени, тех людей, которые работали тогда. Это предложение государству: сделать какую-то федеральную систему, пусть сначала общественно-государственную, воспитания женщин. Будет большая польза, если все наработанные методики собрать вместе», — сказал Айгистов.

Его предложение поддержала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она отметила, что проекту нужна поддержка со стороны Минпросвещения и Миннауки.

В России хотят поднять штрафы для родителей

Правительство РФ планирует ужесточить наказание для родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. Штрафы могут вырасти в четыре раза — до 2000 рублей. Сейчас они составляют 100–500 рублей.

Источник «Интерфакса», знакомый с документом, объяснил, что данная инициатива направлена на предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе экстремистского характера.

Поправки также касаются ужесточения ответственности за пропаганду нацистской и экстремистской символики. В санкции за такие нарушения могут добавить обязательные работы сроком до 100 часов с конфискацией запрещенной атрибутики.