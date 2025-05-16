«Я выучился на палача-карателя». Как чекисты вычислили предателя, казнившего тысячи евреев в лагерях смерти

Иван Тельман пытался начать новую жизнь в Сибири, но был разоблачен Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Контрразведчики рассекретили дела новосибирцев, которые во время Великой Отечественной войны помогали фашистам, а после Победы пытались спрятаться в центре Сибири. Яркий пример — парикмахер Иван Тельман. Обрусевший немец, по данным советской контрразведки, едва встав в ряды Красной армии, перебежал к фашистам и сделал карьеру в СС. Он вживую слушал Гиммлера и отправил на гибель десятки тысяч пленных в лагерях смерти. После войны чекисты нашли его в одном из колхозов Барабинского района Новосибирской области. Наш коллега, корреспондент NGS.RU Павел Тиунов, изучил протоколы допросов предателя, выяснил, как его разоблачили и кто в госучреждениях в свое время помогал фашистам.

«Кто как поступит?»

В картонных папках с документами — человеческие судьбы. Ими не гордятся, но их следует знать, решили в новосибирском управлении ФСБ. Контрразведчики каждый год планомерно рассекречивают уголовные дела сибиряков, которые во время Великой Отечественной войны, попав в плен, перешли на службу к фашистам.

«Это очень страшно, как я себе представляю, попасть в плен и оказаться перед таким выбором, — заявил корреспонденту NGS.RU заместитель начальника УФСБ по Новосибирской области Станислав Лукашов. — И кто как поступит, оказавшись в такой ситуации, никому не известно».

Это лишь малая часть дел против пособников фашизма в Новосибирской области Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Но одно дело, когда человек раскаялся. Другое — когда после Победы решил спрятать фашистское прошлое, притворившись бедным пленником или беженцем. В Новосибирской области таких были сотни, на поиск некоторых ушли десятилетия. В виновности тех, чьи дела рассекретили, сотрудники ФСБ не сомневаются.

«В этих делах есть вся необходимая доказательная база. Эти приговоры устоят и в рамках действующего Уголовно-процессуального кодекса. Дела 1937 года не устоят, а эти устоят», — убежден Станислав Лукашов.

Дело Ивана Тельмана среди них выделяется. Крестьянин с пятью классами образования, он успел послужить в рядах и Красной армии, и фашистских войск. Его подозревали в шпионаже в пользу американцев, а арестовали в одном из новосибирских колхозов.

«Обещали вознаграждения»

Иван Тельман — обрусевший немец. Возможно, поэтому он так легко поменял сторону в Великой Отечественной войне.

Тельман родился в Днепропетровской области в семье зажиточных крестьян и по профессии был парикмахером. В 1940 году в возрасте 22 лет его призвали в армию. Войну он встретил в одном из районов Западной Украины в составе артиллерийской батареи, а через месяц попал в плен.

«Я получил приказ выехать на повозке за тяжело раненым командиром разведки и доставить его в санбат. Выполнив приказ и возвращаясь на повозке из санбата, примерно в полутора километрах от батареи ко мне подбежали два немецких автоматчика и крикнули: „Русь, руки вверх“. Я ответил им на немецком языке, что я не русский, а немец, и не стал оказывать никакого сопротивления», — пояснял Иван Тельман в показаниях, добавив, что струсил и растерялся, когда на него направили два дула автоматов.

Ивана Тельмана пленили. Сначала отвезли в лагерь военнопленных в украинском городе Новограде-Волынском, затем — в польский город Холм, где пленные строили бараки и землянки. Осенью Иван Тельман оказался в лагере близ деревни Травники, где принял предложение служить в СС.

«В учебном лагере СС подготовлялись специальные кадры карателей и полиции безопасности по истреблению заключенных в лагерях смерти, охране концентрационных лагерей и еврейских гетто. Я выучился на палача-карателя», — рассказал следователям Иван Тельман.

Некогда комсомолец Тельман пояснял, что разум его был затуманен германской пропагандой. Он был уверен, что советские войска не устоят перед натиском фашистской военной машины, поэтому с головой погрузился в обучение. Он стрелял по мишеням с изображением советских коммунистов, изучал немецкий язык и биографии фашистских главарей, внимательно слушал лекции и выступления видных германских деятелей. По результатам обучения Ивану Тельману было присвоено звание вахмана — охранника концентрационного лагеря.

Типичное соглашение, которое пленники подписывали, поступая на службу к фашистам Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











«Мне внушили, что после разгрома Советской армии мы получим высокие вознаграждения и будем всем обеспечены. В частности, руководитель гестапо и СС Генрих Гиммлер, который приезжал в Травники, в своем выступлении говорил, что на вахманов СС возложена почетная обязанность в деле истребления советских людей, которые не захотят покориться немцам», — заявил Иван Тельман.

Этнический немец, выросший в Советском Союзе, признался, что впечатлился расовой теорией, будто немцы призваны управлять миром, а остальные нации должны преклониться. Вместе с ним обучение прошли еще более 350 военнопленных.

Карьера палача

Карьера Ивана Тельмана в СС была стремительной. Пройдя практику в качестве конвоира на строительстве концентрационного лагеря в городе Люблине, «за примерную службу» его произвели в чин обервахмана и направили в лагерь смерти Бельцек, где в газовых камерах массово уничтожали евреев.

«На территории лагеря были проложены рельсы, и туда сразу со станции целиком входили составы с обреченными на смерть жертвами. Раздетых евреев загоняли в камеры под предлогом принять душ после дороги, плотно закрывали двери и там их умерщвляли. Раздавались душераздирающие крики детей, женщин и других обреченных. В центре лагеря была вырыта яма глубиной 6–8 метров, куда впоследствии сбрасывали трупы», — рассказывал на допросах Иван Тельман.

У него в подчинении было 20–25 вахманов, которые заставляли работать «еврейскую команду» из 40 человек. Они принимали эшелоны с жертвами, разделяли мужчин и женщин по баракам, тщательно их обыскивали. Тельман признался, что в среднем одна «еврейская команда» работала около двух недель, потом люди обессиливали. Их усаживали в автобус якобы для отправки в другой лагерь на отдых и там умерщвляли. Однажды «автобус смерти» был занят, и вахманы расстреляли всю группу. Иван Тельман признался, что лично застрелил пятерых.

Личное дело Ивана Тельмана в фашистских архивах Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В среднем за одну смену под его надзором уничтожали 1,5–2 тысячи евреев. Всего за срок его службы в Бельцеке фашисты отравили газом более 75 тысяч человек.

После Бельцека был более известный Собибор, где Иван Тельман занимался организацией охраны и караула. Его усердие даже наградили двухнедельным отпуском, который он провел у родственников на Украине.

Затем Иван Тельман вернулся в Люблин, где уже сам преподавал особенности караульной службы, а в 1943 году его возвели в чин группенвахмана.

Вскоре успешная карьера перебежчика споткнулась: Иван Тельман заболел туберкулезом. Немецкие врачи обследовали его и назначили ему лечение, а руководство фактически отправило его на пенсию. Группенвахман осел в Австрии, где уже на тот момент обосновались его родственники. Бывший палач жил спокойно, пока в Австрию не зашли американцы.

Тайное становится явным

Ивана Тельмана передали советским властям как бывшего военнопленного. Уже после ареста чекисты небезосновательно заподозрили, что он мог быть завербован американцами, поскольку после прохождения фильтрационного лагеря снова оказался в рядах Советской армии. Но доказательств работы бывшего палача на США найти не удалось.

После демобилизации в 1946 году Иван Тельман уехал в Грузию, где работал по профессии, парикмахером, но вскоре перебрался в Новосибирскую область. На момент задержания в 1950 году он трудился разнорабочим в одном из колхозов Барабинского района. В октябре 1950 года бывшему палачу СС вынесли приговор и расстреляли 8 января 1951 года.

Бывшего фашистского палача арестовали в 1950 году Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











«Была проведена огромная оперативная и аналитическая работа, — рассказал корреспонденту NGS.RU замначальника УФСБ по Новосибирской области Станислав Лукашов. — Опрашивали людей, прошедших лагеря, кто, где, когда и при каких обстоятельствах им встречался, как выглядели эти люди. Установить личность, потом отследить маршрут его передвижения — всё это в отсутствие современных технических достижений, доступных нам сегодня».

По его словам, сегодня только в Новосибирской области рассекречены сотни уголовных дел пособников фашизма. Очевидно, что среди нерассекреченных есть еще более интересные истории. Например, дело одного из руководителей крупного государственного учреждения, долгое время работавшего в Новосибирске под вымышленным именем.

«Этот человек также согласился служить фашистам в плену, а после краха прибыл в Новосибирск под чужими установочными данными и легализовался. Десятилетия кропотливой работы позволили установить, что человек выдает себя за другого, хотя он дослужился до крупной руководящей должности, обзавелся семьей», — рассказал Станислав Лукашов.

После того как круг замкнулся, госслужащий покончил жизнь самоубийством, оставив пронзительное предсмертное письмо для родственников. В нем он попросил прощения за слабость.