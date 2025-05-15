Россияне потеряли доступ к множеству сервисов: в Рунете произошел массовый сбой. Новости 15 мая

Доступ к интернету потеряли множество россиян Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 мая.

Волгоград может стать Сталинградом

Волгограду предложили вернуть историческое название Сталинград. С инициативой к президенту России Владимиру Путину обратилось общественное движение «Ветераны России». Свое письмо они направили также председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«Возникает необходимость вернуться к вопросу о переименовании Волгограда в Сталинград с целью восстановления исторической справедливости. Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына, где туристу нужно объяснять, почему был переименован город. Сталинград — это город, где на полях сражений решалась судьба Второй Мировой войны, и это название известно всему миру», — указано в письме организации.

Помимо переименования «Ветераны России» предлагают изменить статус Волгограда на город федерального значения и создать в нем патриотический кластер международного значения. Это необходимо, на взгляд общественников, чтобы закрепить за ним позиционирование города-героя Сталинграда как главного символа победы над нацизмом в годы Великой Отечественной войны.

Азию охватила новая волна COVID-19

В Гонконге и Сингапуре начался резкий рост заболеваемости COVID-19. Число заболевших увеличивается уже несколько месяцев. Помимо этого, растет и количество тяжелых случаев протекания болезни.

«Процент респираторных образцов с положительным результатом на COVID в Гонконге недавно достиг самого высокого уровня за год. По данным центра [охраны здоровья], число тяжелых случаев, включая смертельные случаи, также достигло самого высокого уровня за год — 31 за неделю до 3 мая. Хотя всплеск заболеваемости пока не достиг пиков заражения, наблюдавшихся в последние два года, рост вирусной нагрузки, обнаруженной в сточных водах, а также количество медицинских консультаций и госпитализаций, связанных с COVID, свидетельствуют о том, что вирус активно распространяется в городе с населением более 7 миллионов человек», — пишет Bloomberg.

В Сингапуре же число заболевших резко выросло всего за одну неделю. Минздрав вновь начал выпускать статистику по COVID-19. В последнем релизе отмечалось, что с 27 апреля по 3 мая было зарегистрировано на 28% больше случаев заражения, чем неделей ранее, а число госпитализаций выросло на 30%.

В Турции произошло землетрясение

В районе города Конья, в центральной части Турции, произошло землетрясение. Его магнитуду оценили в 5,2 балла.

«В Конья-Кулу произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Что касается землетрясения, которое также ощущалось в соседних провинциях, AFAD и все команды наших соответствующих учреждений немедленно начали полевое сканирование. На данный момент негативной ситуации нет», — передает AFAD.

Источник: Emsc-csem.org











Подземные толчки ощущались также на большом радиусе. Их зафиксировали и в столице Турции, Анкаре. Там в это время проходила встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Переговоры России и Украины

В это время в Стамбуле находилась российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиров Мединским. Они прилетели туда для участия в прямых переговорах с Украиной. Предложил провести встречу Владимир Путин.

В состав российской делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин. Они прилетели в Стамбул с утра 15 мая.

В это время украинская делегация последовала в Анкару за Владимиром Зеленским. Они планировали сначала обсудить все вопросы с турецким лидером. На встрече заметили главу СБУ Василия Малюка, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Их встреча с Эрдоганом закончилась около 16:20 мск.

После этого стороны должны были провести встречу в рабочем кабинете Эрдогана в самом большом дворце Турции Долмабахче. Именно там в 2022 году прошли последние переговоры России и Украины, которые так и не привели к какому-то соглашению.

Однако делегация из Киева до сих пор не прилетела в Стамбул. Российская группа ждет их там уже 12 часов. Источник ТАСС сообщил, что встреча стартует только завтра, 16 мая. «Коммерсант» уточняет, что участники украинской делегации приедут во дворец Долмабахче в Стамбуле 15 мая, но переговоров сегодня не будет.

Всё, что известно про сегодняшнюю встречу двух стран, мы собираем в режиме реального времени в отдельном материале.

Челябинск лишился всех электросамокатов

В столице Челябинской области утром 15 мая начали изымать все электросамокаты в городе, которые можно арендовать. Сервисы кикшеринга при этом приостановили работу, как там уточнили, «по техническим причинам».

Источник: камеры «Интерсвязи»

Корреспонденту 74.RU удалось выяснить, что это связано с оперативными мероприятиями Следственного комитета. Telegram-канал Mash пишет, что представителей всех кикшеринговых сервисов города вызвали на допрос. Вероятнее всего, массовый блок связан с нарушением правил для СИЗ — на них не установили госномера нового образца.

Массовый сбой в Рунете

Под вечер россияне столкнулись со сложностями, когда пытались зайти в интернет. Множество сайтов и сервисов легли. Среди них некоторые операторы связи, стриминговые сервисы, приложения и сайты банков, мессенджеры и соцсети.