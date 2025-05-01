Что мы празднуем 1 Мая

Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»











Один из самых любимых, но совершенно непонятный современным жителям России праздник вся страна отмечает 1 Мая. «Фонтанка» констатирует: в современном прочтении от канонической триады «Мир! Труд! Май!» нам остался только труд.

От Австралии до Петербурга

Официальное название праздника закреплено в статье 112 Трудового кодекса России. Он называется Праздник Весны и Труда (оба слова с большой буквы). То есть не конкретно май, а весна в принципе. О международной солидарности трудящихся уже никто не вспоминает.

А ведь впервые суть праздника сформулировал сам Владимир Ленин в Женеве в пламенном 1905 году.

«Товарищи рабочие! Наступает день великого праздника рабочих всего мира. Первого мая празднуют они свое пробуждение к свету и знанию, свое объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения, против всякого произвола, против всякой эксплуатации, за социалистическое устройство общества. Все, кто трудится, кто кормит своим трудом богатых и знатных, кто проводит жизнь в непосильной работе за скудную плату, кто никогда не пользуется плодами своего труда, кто живет подобно вьючному скоту среди роскоши и блеска нашей цивилизации, — все они протягивают руку для борьбы за освобождение и счастье рабочих. Долой вражду между рабочими разных национальностей или разных религий! Такая вражда выгодна только грабителям и тиранам, живущим темнотой и разрозненностью пролетариата. Еврей и христианин, армянин и татарин, поляк и русский, финляндец и швед, латыш и немец — все, все идут вместе под одним общим знаменем социализма. Все рабочие — братья, и в их крепком союзе единственная порука за благо и счастье всего трудящегося и угнетенного человечества. Первого мая этот союз рабочих всех стран, международная социал-демократия, делает смотр своим силам и сплачивается для новой, неустанной, непреклонной борьбы за свободу, равенство и братство».

Стоит напомнить, в те дни в России полыхали стачки и вооруженные столкновения с правительственными войсками. Суть призыва и суть Первомая в изложении Владимира Ильича — всем вместе выйти на забастовку ровно в этот день, чтобы поддержать движение рабочих по всему миру.

Но конечно, велосипед Ленин не изобретал. 1 мая стало днем солидарности рабочих и символом движения за их права еще до его рождения. В 1856 году в этот день началось выступление австралийских каменщиков, добивавшихся для себя 8-часового рабочего дня, что по меркам эпохи промышленной революции было просто бомбой. Лишь неофициально тогда рабочим отводилось 12 часов на работу, а де-факто большинство из них трудились весь световой день. Так что первой страной, где 1 мая стало праздником (не в нынешнем значении этого слова), стала Австралия. Основу населения которой, можно напомнить, составляли потомки сосланных туда из Англии каторжников.

В самой Англии массовые митинги рабочих за свои права, а также против безработицы и «работных домов» стартовали впервые еще в 1830-х годах в рамках чартистского движения. На фоне производственного кризиса сразу в нескольких отраслях с закрытием сотен предприятий требование честного и оплачиваемого труда выглядело уместно.

Но назначить конкретную дату для массового выражения именно международной солидарности придумали после массовых столкновений 1 мая 1886 года членов анархических организаций Чикаго и полиции — с многочисленными жертвами и последующими расправами, казнями и каторгами.

Первоначально собираться каждый год и заявлять о своих правах руководство так называемого II Интернационала планировало в память о погибших в той манифестации. Участники первых маёвок в России об этом еще помнили. Активными членами этой социал-демократической организации были хорошо известные позже в СССР Карл Каутский, отец и сын Либкнехты, Август Бебель, Клара Цеткин с Розой Люксембург. Вот они и продвигали идею 1 мая.

Поскольку в авангарде II Интернационала стояли и российские политики (например, Георгий Плеханов, а позже и сам Ленин), на территории Российской империи «то самое» 1 мая стартовало одновременно со всем передовым человечеством — в 1890 году. Стартовало с Варшавы и Львова. Позже проходило в крупных индустриальных центрах от Тбилиси до Гомеля и, конечно, столичного Петербурга.

Нынешний проспект Обуховской Обороны — это вовсе не про войну, а про сопротивление рабочих Обуховского завода высланным на их усмирение полиции и военным. Началось всё как раз со стачки 1 мая, а продлилось до 8-го. В числе прочих требований манифестантов, к слову, было включение в табель выходных дней 1 мая. Но тогда ничего из этого не вышло.

И остался только труд

Пока политические гуру продвигали идеи революции и царства справедливости, люди разных сословий понимали это всё по-своему. С окончательным приходом теплых дней издревле устраивали праздники и угощения, так что к началу XX века традиция выезжать за город на пикники имела устойчивый характер и никак не была связана с движением за права трудящихся. На ежегодные маёвки выбирались и дворяне, и служащие, и духовенство, и даже царская семья в первые майские дни ехала в Екатерингофский дворец еще со времен Петра I. Так что это было просто отличным поводом отдохнуть на природе с семьей и друзьями.

Обеспеченная публика с начала мая перебиралась на дачи «на островах», а те, кто себе этого не мог позволить, просто выезжали на те же острова, но на один день. Шашлыки в современном виде тогда еще не придумали, так что с собой брали кто что мог: калачи, яйца, пирожки с ливером и обязательные самовары.

Хитрые социал-демократы придумали под видом таких маёвок проводить свои собрания и митинги за всё хорошее и против всего плохого, за что бывали пойманы полицией и биты, чтобы не мешали культурно отдыхать политически нейтральным гражданам.

А в 1917 году Первое мая впервые было отпраздновано официально. Заигрывающее с рабочим движением Временное правительство объявило этот день нерабочим и приветствовало митинг на Марсовом поле во главе с Александром Керенским. В петлице пальто у него был хрестоматийный красный бант.

Ну а дальше 1 Мая уже становится официальным праздником в первом в мире государстве рабочих и крестьян. Правда, у последних в начале мая были вовсю работы в поле, не до торжеств, а «природы» им и так хватало выше крыши. Так что все демонстрации с лозунгами о труде достались рабочим.

Праздник носил тогда актуальное название День интернационала. Стремясь раздуть мировой пожар, советские власти собирали горожан на театрализованные, в чем-то даже карнавального типа шествия в крупных городах. Основной их мыслью была именно поддержка всемирного трудового движения. Вот-вот ждали революцию в Германии, Америке, Франции, Италии и бог еще знает где. Постоянно выступали в поддержку кого-то. Когда-то — анархистов Сакко и Ванцетти, позже — Джавахарлала Неру, значительно позже — Саманты Смит.

Спустя время внезапно оказалось, что назначенное государственным выходным днем еще в 1918 году 1 Мая несознательные рабочие предпочитают проводить не на шествиях в поддержку угнетаемых немецких рабочих, а по старинке — за городом на пикниках. И тогда Совнарком (уже без Ленина) предпринял нестандартный ход: официально объявил выходным днем еще и 2 мая. Мысль была такая: давайте вы всё же 1 мая за угнетенных рабочих порадеете, а назавтра уже — на свои шашлыки. С тех пор так и повелось.

К 1970-м годам официальное наименование праздника стало анахронизмом. «Тот самый» III Интернационал — Коминтерн — был распущен Сталиным в 1942 году под давлением союзников, на его месте возник Коминформ, который тихо угас после смерти вождя. То, что мировой пожар революций более неактуален, было понятно всем, а какие-то лозунги на демонстрациях говорить было надо — не пропадать же празднику.

Так что 1 Мая тихо и без объявлений переименовали в Международный день солидарности трудящихся. В стране, где официально не существовало безработицы, а Трудовой кодекс и так обеспечивал самые передовые права рабочим, требовать труда и бороться за свои права было как-то неудобно. Так что все сошлись на том, что труд надо просто прославлять, ну а солидарность выражалась в военной и финансовой помощи левым движениям в развивающихся странах. Вот именно с конголезскими и ангольскими трудящимися мы и были солидарны в 70–80-е годы на 1 Мая, а 2-го ехали отдыхать на природу.

А чтобы два раза не вставать, советские власти начали продвигать на первомайских шествиях идеи пацифизма — с голубем мира Пикассо и фигурками детей, хороводом обнимающих земной шар. Так в триумвирате появился «Мир», а традиционные военные парады сдвинулись на более подходящее 9 Мая.

Позже идеи общности международного рабочего движения окончательно пришли в упадок. В Москве последнее официальное первомайское шествие прошло спустя ровно 100 лет после первого — в 1990 году.

Но традиция что-нибудь праздновать в начале мая со времен Вальпургиевой ночи никуда не делась. Где-то 1 Мая — это день, когда на площадях появляются майские деревья; где-то праздник ландышей; где-то коронование девушек — наследниц Девы Марии; где-то праздник влюбленных; где-то по кельтским традициям проходят грандиозные огненные шоу. В Финляндии, например, 1 Мая из крестьянского праздника, посвященного посевной, трансформировалось в Ваппу — праздник всех студентов.