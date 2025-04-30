Украина согласилась на 22 условия для мира с Россией. В их числе — территориальные уступки

США представили Украине 22 конкретных условия для завершения конфликта с Россией. Киев согласился на них, заявил спецпредставитель американского президента Кит Келлог в эфире Fox News.
По его словам, США готовы частично признать территориальные требования России.
«При установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях — это то, к чему они готовы», — отметил Келлог.
Также Келлог добавил, что подписание сделки по недрам затягивается из-за перевода документов. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что обе стороны были готовы подписать документ, однако в последний момент Киев предложил внести изменения.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США официально готовы выйти из процесса переговоров, однако президент всё еще рассчитывает на то, что сделку удастся заключить.