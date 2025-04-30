Украина согласилась на 22 условия для мира с Россией. В их числе — территориальные уступки

Кит Келлог поделился итогами переговоров в Лондоне Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











США представили Украине 22 конкретных условия для завершения конфликта с Россией. Киев согласился на них, заявил спецпредставитель американского президента Кит Келлог в эфире Fox News.

По его словам, США готовы частично признать территориальные требования России.

«При установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях — это то, к чему они готовы», — отметил Келлог.

Также Келлог добавил, что подписание сделки по недрам затягивается из-за перевода документов. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что обе стороны были готовы подписать документ, однако в последний момент Киев предложил внести изменения.