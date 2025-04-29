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Страна и мир Дворцы и горные вершины, водопады и Чебурашки: пенсионерка рассказала о поездке в Пятигорск и Кисловодск

Дворцы и горные вершины, водопады и Чебурашки: пенсионерка рассказала о поездке в Пятигорск и Кисловодск

В апреле там уже распускаются цветы и погода комфортная для экскурсий

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2 комментария
Цветы, водопады и заснеженные вершины гор&nbsp;— всё это можно увидеть на курортах Мин. Вод в апреле | Источник: Анна Терехова Цветы, водопады и заснеженные вершины гор&nbsp;— всё это можно увидеть на курортах Мин. Вод в апреле | Источник: Анна Терехова

Цветы, водопады и заснеженные вершины гор — всё это можно увидеть на курортах Мин. Вод в апреле

Источник:

Анна Терехова

Весна — прекрасное время для поездки на курорты Минеральных Вод. Пока на Урале и в Сибири еще лежит снег, на Кавказе уже буйство красок и воздух, который хочется вдыхать полной грудью. Жительница Сургута, бывший экономист, а ныне пенсионерка, на днях вернулась из путешествия в Мин. Воды и поделилась с 86.RU впечатлениями.

Анна давно мечтала побывать в Пятигорске — городе, с которым связано имя ее любимого поэта Михаила Лермонтова. Заодно решила посмотреть Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и съездить на Домбай.

Пятигорск

В апреле в Пятигорске уже распускаются цветы | Источник: Анна Терехова В апреле в Пятигорске уже распускаются цветы | Источник: Анна Терехова

В апреле в Пятигорске уже распускаются цветы

Источник:

Анна Терехова

Изначально Анна собиралась купить путевку в санаторий и совместить отдых с оздоровлением. Но оказалось, что это сделать не так-то просто: свободных мест в здравницах не оказалось, зато гостиницы предлагали разные варианты размещения. Сутки проживания в отеле в среднем стоят 3500–4000 рублей.

Пятигорск встретил пасмурной погодой. В конце апреля было дождливо, но достаточно тепло. Отель оказался небольшим и уютным.

Яркие клумбы украшают местный парк | Источник: Анна Терехова Яркие клумбы украшают местный парк | Источник: Анна Терехова

Яркие клумбы украшают местный парк

Источник:

Анна Терехова

— Я прилетела утром, устроилась в гостинице и поехала на автобусе в центр города. Там есть улочка, которую местные жители называют Бродвеем, она не пешеходная, там ходят трамваи, но есть достаточно широкий тротуар, по которому все гуляют. Тут же расположены разные магазинчики, в том числе с сувенирами, кофейни. По этой улочке я дошла до парка «Цветник» — одной из достопримечательностей города, — рассказала Анна.

Парк «Цветник» в Пятигорске довольно большой, его, по словам Анны, за одно посещение не обойдешь. В нем располагается несколько любопытных для туристов объектов. Это, например, Китайская беседка, из которой открываются виды на горы Машук, Бештау и в целом на Пятигорск. На возвышенности гостей встречает скульптура орла. В центре парка располагается сооружение в стиле модерн — Лермонтовская галерея. Там проводят концерты и выставки. Там же находится грот Дианы, в котором Лермонтов с друзьями устроил ночной бал за несколько дней до гибели.

Особая любовь приезжающих в Пятигорск — природное подземное озеро «Провал» и расположенная рядом со входом скульптура героя «12 стульев» Ильфа и Петрова Остапа Бендера. Путешественники загадывают желания и трут нос великому комбинатору.

Скульптура орла в горной части парка «Цветник» | Источник: Анна ТереховаСкульптура орла в горной части парка «Цветник» | Источник: Анна Терехова
Тот самый великий комбинатор, которому все трут нос | Источник: Анна ТереховаТот самый великий комбинатор, которому все трут нос | Источник: Анна Терехова
Пройдя по небольшому тоннелю, туристы попадают к подземному озеру | Источник: Анна ТереховаПройдя по небольшому тоннелю, туристы попадают к подземному озеру | Источник: Анна Терехова
Вот так выглядит в апреле подземное озеро | Источник: Анна ТереховаВот так выглядит в апреле подземное озеро | Источник: Анна Терехова
Если посмотреть наверх, то в «провал» можно увидеть небо | Источник: Анна ТереховаЕсли посмотреть наверх, то в «провал» можно увидеть небо | Источник: Анна Терехова
Из Китайской беседки открывается красивый вид | Источник: Анна ТереховаИз Китайской беседки открывается красивый вид | Источник: Анна Терехова
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Грот Дианы, где Лермонтов устраивал праздник | Источник: Анна ТереховаГрот Дианы, где Лермонтов устраивал праздник | Источник: Анна Терехова

— Пятигорск для меня — это, конечно, в первую очередь Лермонтов. Я сходила в дом-музей, где он жил в свои последние дни, съездила на место дуэли, сходила в акрополь, где когда-то была его могила, — рассказала Анна. — Еще в Пятигорске много цветов, все уже распускаются, некоторые я никогда в жизни не видела. Это буйство зелени и ярких красок, конечно, радовало.

Дом, который снимал Лермонтов в Пятигорске | Источник: Анна ТереховаДом, который снимал Лермонтов в Пятигорске | Источник: Анна Терехова
Кабинет поэта, где он работал | Источник: Анна ТереховаКабинет поэта, где он работал | Источник: Анна Терехова
Рукопись стихотворения «На смерть поэта» | Источник: Анна ТереховаРукопись стихотворения «На смерть поэта» | Источник: Анна Терехова
Мемориал на месте дуэли Лермонтова | Источник: Анна ТереховаМемориал на месте дуэли Лермонтова | Источник: Анна Терехова
На этом месте погиб поэт | Источник: Анна ТереховаНа этом месте погиб поэт | Источник: Анна Терехова
У кафе «Печорин» | Источник: Анна ТереховаУ кафе «Печорин» | Источник: Анна Терехова
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Так весной в Пятигорске цветет магнолия | Источник: Анна ТереховаТак весной в Пятигорске цветет магнолия | Источник: Анна Терехова
Тот самый цветок, который Анна никогда не видела | Источник: Анна ТереховаТот самый цветок, который Анна никогда не видела | Источник: Анна Терехова
Источник: Анна ТереховаИсточник: Анна Терехова

Домбай

Но в итоге снег Анна нашла и на Кавказе, а именно на курорте Домбай, который давно хотела посетить.

Подняться в горы можно в закрытых и открытых кабинках | Источник: Анна Терехова Подняться в горы можно в закрытых и открытых кабинках | Источник: Анна Терехова

Подняться в горы можно в закрытых и открытых кабинках

Источник:

Анна Терехова

— У Визбора есть целый цикл песен о Домбае, мне они всегда нравились. И вот наконец я добралась до этого места. На первом подъемнике с закрытыми кабинками, рассчитанными на 7 человек каждая, мы поднялись на высоту 2270 метров над уровнем моря. На следующем — на высоту 3035 метров, третья локация находится на высоте 3168 метров. На смотровых площадках много ресторанчиков и кафе. В одном из них мы пообедали. Я заказала манты, заплатила 400 рублей, — рассказала Анна. — Виды, конечно, на Домбае потрясающие, аж дух захватывает. Еще я поняла, что мне нравятся больше заснеженные горы, летом пейзажи не так завораживают.

На высоте 3035 метров над уровнем моря | Источник: Анна ТереховаНа высоте 3035 метров над уровнем моря | Источник: Анна Терехова
А это уже высота 3168 метров | Источник: Анна ТереховаА это уже высота 3168 метров | Источник: Анна Терехова
Домбай особенно красив в снежном одеянии | Источник: Анна ТереховаДомбай особенно красив в снежном одеянии | Источник: Анна Терехова

Поездка на Домбай у Анны была однодневной. На автобусе группа выехала из Пятигорска в 6 утра, вернулась в город в 19 часов. Мини-тур обошелся в 5 тысяч рублей. Купить экскурсии в Пятигорске не проблема. По словам Анны, туристические агентства располагаются буквально на каждом шагу.

Железноводск и Ессентуки

Каскадная лестница Железноводска | Источник: Анна Терехова Каскадная лестница Железноводска | Источник: Анна Терехова

Каскадная лестница Железноводска

Источник:

Анна Терехова

Кроме Домбая, Анна съездила из Пятигорска на экскурсии в Железноводск и Ессентуки.

— Визитная карточка Железноводска — Пушкинская галерея, в которой, как и в Лермонтовской, проходят выставки и другие мероприятия. Вокруг красивая ухоженная территория. Понравилась красивая длинная каскадная лестница. Обязательная скульптура всех курортов Кавказских Минеральных Вод, орел, здесь тоже присутствует, — рассказала Анна. — Еще отмечу дворец эмира Бухарского — памятник архитектуры начала XX века. Это иностранец, которому разрешил там построить свою резиденцию сам Николай II, правда, он в ней никогда не жил.

Грязелечебница в Ессентуках | Источник: Анна Терехова Грязелечебница в Ессентуках | Источник: Анна Терехова

Грязелечебница в Ессентуках

Источник:

Анна Терехова

В Ессентуках Анна советует посетить Курортный парк, его аллеи утопают в зелени лиственных и хвойных деревьев. Дополняют парковые пейзажи фонтаны, которые пока не работают, изящные беседки, смотровые площадки и различные скульптуры.

Здание механотерапии в Ессентуках | Источник: Анна ТереховаЗдание механотерапии в Ессентуках | Источник: Анна Терехова
Банное здание императора Николая II | Источник: Анна ТереховаБанное здание императора Николая II | Источник: Анна Терехова
Источник: Анна ТереховаИсточник: Анна Терехова

А еще там находится здание механотерапии. Это тоже объект культурного наследия. Именно в нем Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби» погружалась в лечебный сон, рассказывая об инопланетянах.

Кисловодск

Милых и забавных Чебурашек в Кисловодске можно встретить буквально на каждом шагу | Источник: Анна Терехова Милых и забавных Чебурашек в Кисловодске можно встретить буквально на каждом шагу | Источник: Анна Терехова

Милых и забавных Чебурашек в Кисловодске можно встретить буквально на каждом шагу

Источник:

Анна Терехова

Последней остановкой Анны стал Кисловодск. Там она провела несколько дней. Главная пешеходная улица города, Курортный бульвар, ведет от кисловодского футштока до Нарзанной галереи и выводит к парку. На бульваре много кафе и сувенирных лавок.

Источник: Анна ТереховаИсточник: Анна Терехова
Источник: Анна ТереховаИсточник: Анна Терехова

— Нарзанная галерея — одна из основных достопримечательностей города. Она расположена в самом центре у входа в Курортный парк. Здание выполнено в готическом стиле и напоминает средневековый замок. Туда все идут, чтобы попить знаменитую минеральную воду. Но работает галерея только в определенные часы, — рассказала Анна. — Еще побывала на горе Кольцо, которая окутана легендами, и на Медовых водопадах. В это время года они полноводные и красивые, но местные жители говорят, что летом они практически высыхают. А еще в Кисловодске на каждом шагу можно встретить скульптуры Чебурашек. Именно в этом городе несколько лет назад сняли одноименный фильм.

Источник: Анна ТереховаИсточник: Анна Терехова
Источник: Анна ТереховаИсточник: Анна Терехова
Источник: Анна ТереховаИсточник: Анна Терехова
+1
Источник: Анна ТереховаИсточник: Анна Терехова

В поездке Анна провела две недели. Этого вполне хватило, чтобы посмотреть основные курорты Кавказских Минеральных вод. Из четырех городов Анна отдала предпочтение Пятигорску. Хотя местные жители и друзья уверяли, что впечатлить туриста должен в первую очередь Кисловодск.

Ранее мы рассказывали о югорчанке, которая в апреле побывала на Эльбрусе и поделилась своими впечатлениями. Мария Маноли советует всем хоть раз совершить путешествие в горы.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Кисловодск Пятигорск Поездка Путешествие
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Комментарии
2
Гость
3 часа
вот что можно сделать на наши налоги, штрафы, лохтереи и деньги от продажи наших природных ресурсов за 1000км от нас
Гость
2 часа
Хотелось бы вернутся через много лет.
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