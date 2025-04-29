Дворцы и горные вершины, водопады и Чебурашки: пенсионерка рассказала о поездке в Пятигорск и Кисловодск

Цветы, водопады и заснеженные вершины гор — всё это можно увидеть на курортах Мин. Вод в апреле Источник: Анна Терехова











Весна — прекрасное время для поездки на курорты Минеральных Вод. Пока на Урале и в Сибири еще лежит снег, на Кавказе уже буйство красок и воздух, который хочется вдыхать полной грудью. Жительница Сургута, бывший экономист, а ныне пенсионерка, на днях вернулась из путешествия в Мин. Воды и поделилась с 86.RU впечатлениями.

Анна давно мечтала побывать в Пятигорске — городе, с которым связано имя ее любимого поэта Михаила Лермонтова. Заодно решила посмотреть Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и съездить на Домбай.

Пятигорск

В апреле в Пятигорске уже распускаются цветы Источник: Анна Терехова

Изначально Анна собиралась купить путевку в санаторий и совместить отдых с оздоровлением. Но оказалось, что это сделать не так-то просто: свободных мест в здравницах не оказалось, зато гостиницы предлагали разные варианты размещения. Сутки проживания в отеле в среднем стоят 3500–4000 рублей.

Пятигорск встретил пасмурной погодой. В конце апреля было дождливо, но достаточно тепло. Отель оказался небольшим и уютным.

Яркие клумбы украшают местный парк Источник: Анна Терехова

— Я прилетела утром, устроилась в гостинице и поехала на автобусе в центр города. Там есть улочка, которую местные жители называют Бродвеем, она не пешеходная, там ходят трамваи, но есть достаточно широкий тротуар, по которому все гуляют. Тут же расположены разные магазинчики, в том числе с сувенирами, кофейни. По этой улочке я дошла до парка «Цветник» — одной из достопримечательностей города, — рассказала Анна.

Парк «Цветник» в Пятигорске довольно большой, его, по словам Анны, за одно посещение не обойдешь. В нем располагается несколько любопытных для туристов объектов. Это, например, Китайская беседка, из которой открываются виды на горы Машук, Бештау и в целом на Пятигорск. На возвышенности гостей встречает скульптура орла. В центре парка располагается сооружение в стиле модерн — Лермонтовская галерея. Там проводят концерты и выставки. Там же находится грот Дианы, в котором Лермонтов с друзьями устроил ночной бал за несколько дней до гибели.

Особая любовь приезжающих в Пятигорск — природное подземное озеро «Провал» и расположенная рядом со входом скульптура героя «12 стульев» Ильфа и Петрова Остапа Бендера. Путешественники загадывают желания и трут нос великому комбинатору.

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— Пятигорск для меня — это, конечно, в первую очередь Лермонтов. Я сходила в дом-музей, где он жил в свои последние дни, съездила на место дуэли, сходила в акрополь, где когда-то была его могила, — рассказала Анна. — Еще в Пятигорске много цветов, все уже распускаются, некоторые я никогда в жизни не видела. Это буйство зелени и ярких красок, конечно, радовало.

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Домбай

Но в итоге снег Анна нашла и на Кавказе, а именно на курорте Домбай, который давно хотела посетить.

Подняться в горы можно в закрытых и открытых кабинках Источник: Анна Терехова

— У Визбора есть целый цикл песен о Домбае, мне они всегда нравились. И вот наконец я добралась до этого места. На первом подъемнике с закрытыми кабинками, рассчитанными на 7 человек каждая, мы поднялись на высоту 2270 метров над уровнем моря. На следующем — на высоту 3035 метров, третья локация находится на высоте 3168 метров. На смотровых площадках много ресторанчиков и кафе. В одном из них мы пообедали. Я заказала манты, заплатила 400 рублей, — рассказала Анна. — Виды, конечно, на Домбае потрясающие, аж дух захватывает. Еще я поняла, что мне нравятся больше заснеженные горы, летом пейзажи не так завораживают.

Поездка на Домбай у Анны была однодневной. На автобусе группа выехала из Пятигорска в 6 утра, вернулась в город в 19 часов. Мини-тур обошелся в 5 тысяч рублей. Купить экскурсии в Пятигорске не проблема. По словам Анны, туристические агентства располагаются буквально на каждом шагу.

Железноводск и Ессентуки

Каскадная лестница Железноводска Источник: Анна Терехова











Кроме Домбая, Анна съездила из Пятигорска на экскурсии в Железноводск и Ессентуки.

— Визитная карточка Железноводска — Пушкинская галерея, в которой, как и в Лермонтовской, проходят выставки и другие мероприятия. Вокруг красивая ухоженная территория. Понравилась красивая длинная каскадная лестница. Обязательная скульптура всех курортов Кавказских Минеральных Вод, орел, здесь тоже присутствует, — рассказала Анна. — Еще отмечу дворец эмира Бухарского — памятник архитектуры начала XX века. Это иностранец, которому разрешил там построить свою резиденцию сам Николай II, правда, он в ней никогда не жил.

Грязелечебница в Ессентуках Источник: Анна Терехова











В Ессентуках Анна советует посетить Курортный парк, его аллеи утопают в зелени лиственных и хвойных деревьев. Дополняют парковые пейзажи фонтаны, которые пока не работают, изящные беседки, смотровые площадки и различные скульптуры.

А еще там находится здание механотерапии. Это тоже объект культурного наследия. Именно в нем Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби» погружалась в лечебный сон, рассказывая об инопланетянах.

Кисловодск

Милых и забавных Чебурашек в Кисловодске можно встретить буквально на каждом шагу Источник: Анна Терехова

Последней остановкой Анны стал Кисловодск. Там она провела несколько дней. Главная пешеходная улица города, Курортный бульвар, ведет от кисловодского футштока до Нарзанной галереи и выводит к парку. На бульваре много кафе и сувенирных лавок.

— Нарзанная галерея — одна из основных достопримечательностей города. Она расположена в самом центре у входа в Курортный парк. Здание выполнено в готическом стиле и напоминает средневековый замок. Туда все идут, чтобы попить знаменитую минеральную воду. Но работает галерея только в определенные часы, — рассказала Анна. — Еще побывала на горе Кольцо, которая окутана легендами, и на Медовых водопадах. В это время года они полноводные и красивые, но местные жители говорят, что летом они практически высыхают. А еще в Кисловодске на каждом шагу можно встретить скульптуры Чебурашек. Именно в этом городе несколько лет назад сняли одноименный фильм.

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В поездке Анна провела две недели. Этого вполне хватило, чтобы посмотреть основные курорты Кавказских Минеральных вод. Из четырех городов Анна отдала предпочтение Пятигорску. Хотя местные жители и друзья уверяли, что впечатлить туриста должен в первую очередь Кисловодск.