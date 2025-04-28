Продали всё, чтобы отправиться в круиз на 15 лет: необычная история супругов Канен — видео

Источник: Городские медиа

Ланетт и Йохан Канен в 55 лет осознали, что обыденность им наскучила. Супруги продали всё имущество, которое накопилось у них за последние 10 лет жизни на Гавайях, в том числе бизнес по аренде авто, сняли каюту на круизном лайнере Villa Vie Odyssey на 15 лет и отправились в кругосветку. И по словам Йохана, такая жизнь обходится им гораздо дешевле существования на суше со всеми платежами и тратами.

«Аренда каюты в месяц стоит 3500 долларов. В эту сумму входят медицинские услуги, уборка каюты и стирка дважды в неделю. А еще, верите или нет, еда и напитки», — рассказал мистер Канен в блоге.

В отличие от обычного круизного лайнера, который причаливает к берегу на день, Villa Vie Odyssey дает путешественникам до 4 суток, чтобы получше познакомиться с новой культурой. Вот уже больше полугода супруги наслаждаются приключениями и говорят, что ни о чем не жалеют.