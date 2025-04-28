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Страна и мир Продали всё, чтобы отправиться в круиз на 15 лет: необычная история супругов Канен — видео

Продали всё, чтобы отправиться в круиз на 15 лет: необычная история супругов Канен — видео

55-летние Ланетт и Йохан оставили проблемы позади ради новых впечатлений

263
2 комментария
Источник:

Городские медиа

Ланетт и Йохан Канен в 55 лет осознали, что обыденность им наскучила. Супруги продали всё имущество, которое накопилось у них за последние 10 лет жизни на Гавайях, в том числе бизнес по аренде авто, сняли каюту на круизном лайнере Villa Vie Odyssey на 15 лет и отправились в кругосветку. И по словам Йохана, такая жизнь обходится им гораздо дешевле существования на суше со всеми платежами и тратами.

«Аренда каюты в месяц стоит 3500 долларов. В эту сумму входят медицинские услуги, уборка каюты и стирка дважды в неделю. А еще, верите или нет, еда и напитки», — рассказал мистер Канен в блоге.

В отличие от обычного круизного лайнера, который причаливает к берегу на день, Villa Vie Odyssey дает путешественникам до 4 суток, чтобы получше познакомиться с новой культурой. Вот уже больше полугода супруги наслаждаются приключениями и говорят, что ни о чем не жалеют.

Где чета Канен уже успела побывать за полгода и что же будет делать после 15 лет жизни на лайнере, смотрите в видео выше.

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Комментарии
2
Гость
1 час
молодцы
Гость
9 минут
Я бы с удовольствием почитал о путешествии Иванова, Петрова, Сидорова по Сухоне. А жизнь и приключения этих чуждых нам субъектов, с вражескими фамилиями, нас не интересуют.
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