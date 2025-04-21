Россия продолжила спецоперацию после пасхального перемирия: итоги режима прекращения огня

Российские военные соблюдали режим перемирия до 21 апреля Источник: Минобороны России / Telegram











После завершения сроков пасхального перемирия спецоперация продолжилась в обычном режиме. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ. При этом Украина нарушила условия соглашения почти 5000 раз.

«С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские военные продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотников по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации.

«Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия», — уточнили в Минобороны.

В частности ВСУ предприняли шесть попыток атаковать ДНР и Курскую области. Все они были отражены. Также украинские военные запустили 90 беспилотников, при этом восемь из них вне зоны спецоперации.

Также во время перемирия они совершили 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск.

Под ударом оказались и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей. Там произошло 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотников. При этом в военном ведомстве отметили снижение интенсивности ведения огня с украинской стороны в дневное время.