В России вырастут пенсии и упадут зарплаты: главные события недели

Аванс за май может разочаровать Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.

В России сняли запрет на деятельность «Талибана»*

Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан»* (* организация «Талибан» признана террористической) в России. Оно по-прежнему включено в санкционные списки ООН за связь с терроризмом.

Движение «Талибан» сформировалось в Афганистане в 1994 году как экстремистское исламское движение. Поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями, действующими на территории Чеченской Республики. В своей деятельности использует методы террора. Так, осенью 1995 года ими был захвачен самолет Ил-76 татарстанской авиакомпании «Аэростан», экипаж которого длительное время удерживался в качестве заложников. При поддержке Усамы бен Ладена изыскивала возможности для захвата исламскими движениями власти в центральноазиатских государствах, в том числе и в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии.

* Организация «Талибан» признана террористической.

В России начали падать цены на продукты

В России средняя стоимость свинины снизилась на 9% в период с января по март 2025 года относительно показателя аналогичного периода прошлого года. Похожая ситуация наблюдается и с яйцами. Цены тоже упали на 9%. Об этом говорится в исследовании «Контур.Маркета».

По данным на начало апреля, килограмм свинины стоит 406 рублей, а яйца — 222 рубля за десяток.

Снижение цен связано с несколькими факторами, считают аналитики. Спрос на свинину упал на 36%, на яйца — на 9%. Также зафиксировано снижение закупочных цен на свинину, это происходит в том числе из-за возросшего предложения на внутреннем рынке. Яйца же подешевели на фоне отмены ввозной таможенной пошлины на продукт в 2024 году. Из-за чего также возросло предложение на рынке.

В России меняют школьную программу

В России школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ (единого государственного экзамена). Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ.

По его словам, также важным шагом для системы образования РФ станет ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР (всероссийскую проверочную работу), до 10% от общего объема учебного времени.

Также в российских школах введут единое расписание уроков. Это позволит точно контролировать нагрузку педагогов, а также предотвратит перегрузку детей. Оно начнет работать в российских школах с 1 сентября 2025 года.

Что будет с зарплатами за май

В начале мая россиян ждут длинные праздники. Сначала россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая — с четверга по воскресенье. Затем с 8 по 11 мая — с четверга по воскресенье. Это отразится на выплатах зарплаты и отпускных.

Если расчет с сотрудниками выпадает на выходные или праздничные дни, то работодатель должен выплатить причитающуюся сумму заранее. Для части россиян работа в праздники будет оплачиваться по двойному тарифу. Однако аванс может оказаться меньше, чем обычно. Он рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени, общая сумма зарплаты за май не уменьшится, если сотрудник отработает полную норму.

Если же решить продлить майские праздники, то размер отпускных может разочаровать. Они рассчитываются за календарные дни, а заработная плата — только за рабочие, а их будет всего 18. Для сравнения: в июле и октябре целых 23 рабочих дня. Соответственно, в месяцы с наименьшим числом рабочих дней стоимость одного рабочего дня увеличивается. Иначе говоря, за отпуск в мае заплатят меньше, чем в другие дни.

Кому поднимут пенсии в мае

В мае сразу несколько категорий пенсионеров получат повышенную пенсию. Прибавку получат граждане, которым в мае исполнится 80 лет. Это же касается и тех, кто в мае получит инвалидность первой группы. Размер увеличения для них составит 8907 рублей 70 копеек. Таким образом, для них фиксированная выплата составит почти 17 500 рублей. Заметят увеличение выплат и те, кто решит уволиться. Если пенсионер продолжал работать, но потом ушел на заслуженный отдых, он начнет получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

Доплату к пенсии получат члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации с выслугой не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. В списке на повышение пенсии также находятся работники организаций угольной промышленности, проработавшие в отрасли не менее 25 лет.

В мае планируется провести разовые выплаты ветеранам. Они приурочены к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 80 000 рублей получат:

инвалиды Великой Отечественной войны;

ветераны ВОВ;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны;

вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией, с Японией, а также вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ и ее участников.

По 55 000 рублей начислят:

гражданам, которые работали в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;

узникам нацистских концлагерей.

Сами выплаты могут прийти заранее. Из-за майских праздников пенсии, выпадающие на начало мая, перечислят в конце апреля. Кому обычно перечисляют пенсии с 8 по 11 мая, получат их в промежутке с 5 по 7 мая.

В 2025 году пенсионеров ждут еще несколько прибавок Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











В России предложили привязать размер пенсий в России к стоимости потребительской корзины. Как считает депутат Госдумы Сергей Миронов, общий уровень инфляции не отражает реального роста цен на товары первой необходимости.

Он также призвал пересмотреть состав потребительской корзины. В ней могут оставаться устаревшие позиции или, наоборот, отсутствовать очевидные траты, которые давно стали частью базовой повседневности, вроде мобильной связи или современных лекарств, отметил депутат.

Сейчас пенсию индексируют ежегодно на размер фактической инфляции, то есть исходя из того, на сколько выросли цены в стране за прошедший год. В 2026 году система расчета пенсий поменяется, их будут повышать дважды: с 1 февраля — с учетом уровня инфляции за прошедший год, с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.

Несколько пляжей на Черном море признали опасными

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 апреля официально заявила, что некоторые пряжи непригодны для отдыха после разлива мазута, загрязнившего прибрежные территории.