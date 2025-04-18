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Страна и мир истории «Мой самый большой заказ — собрать 100 дронов»: как вундеркинд покоряет беспилотную авиацию

«Мой самый большой заказ — собрать 100 дронов»: как вундеркинд покоряет беспилотную авиацию

14-летний Дмитрий Оленин занял первое место в гонках БПЛА

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3 комментария
Дмитрий вдумчив. Внимательно слушает и отвечает по делу | Источник: Алексей Ногинский / 63.RUДмитрий вдумчив. Внимательно слушает и отвечает по делу | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Дмитрий вдумчив. Внимательно слушает и отвечает по делу

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

В Самаре живет выдающийся, но скромный вундеркинд, который к 14 годам научился не только пилотировать, но и создавать разнообразные дроны. Наши коллеги из 63.RU пообщались с Дмитрием Олениным, узнали о его увлечении коптерами и слегка приоткрыли дверь в будущее.

Посмотрите удивительную историю Димы

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

«Всё, что плохо лежало, было разобрано»

С детства Дмитрия завораживал полет. Он мечтал стать пилотом настоящего самолета, да и сейчас не отказался от этой идеи. Но вместе с этим в Диме жила другая любовь — создавать своими руками.

Сначала мальчик увлекся видеокадрами, снятыми с высоты | Источник: Дмитрий Оленин / Vk.comСначала мальчик увлекся видеокадрами, снятыми с высоты | Источник: Дмитрий Оленин / Vk.com

Сначала мальчик увлекся видеокадрами, снятыми с высоты

Источник:

Дмитрий Оленин / Vk.com

— В детстве всё, что плохо лежало, было разобрано, чтобы быть починено, но вот второе редко получалось, — смеется Дмитрий. — Колонку акустическую я смог починить, настольную лампу смог. Конечно, при этом испытывал гордость, что сам что-то создал, к чему-то приложил руку.

В увлечении дронами соединились страсть к полетам и технике | Источник: Алексей Ногинский / 63.RUВ увлечении дронами соединились страсть к полетам и технике | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

В увлечении дронами соединились страсть к полетам и технике

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Молодой человек вспоминает, что с 9 лет любил делать из журналов бумажные самолетики. Потом он пошел в детский клуб, где перешел на новый уровень авиамоделирования — картонные самолетики, которые летали уже получше.

Дальше юноша пошел в «Кванториум&nbsp;— 63 регион» (образовательное учреждение, детский технопарк. —&nbsp;Прим. ред.), где познакомился уже с беспилотниками, обучился сборке, настройке и полетам | Источник: PROБобин / T.me Дальше юноша пошел в «Кванториум&nbsp;— 63 регион» (образовательное учреждение, детский технопарк. —&nbsp;Прим. ред.), где познакомился уже с беспилотниками, обучился сборке, настройке и полетам | Источник: PROБобин / T.me

Дальше юноша пошел в «Кванториум — 63 регион» (образовательное учреждение, детский технопарк. — Прим. ред.), где познакомился уже с беспилотниками, обучился сборке, настройке и полетам

Источник:

PROБобин / T.me

— На свою первую аппаратуру я частично заработал сам. Мне было 11 лет, это был пятидюймовый FPV-дрон (который позволяет пилоту видеть окружение дрона в реальном времени. — Прим. ред.). На тот момент он стоил десять тысяч. Я его купил с рук на барахолке. Года полтора он прожил, сейчас лежит на полке как экспонат, — говорит вундеркинд.

Уже сейчас Дмитрий самостоятельно конструирует беспилотники | Источник: Алексей Ногинский / 63.RUУже сейчас Дмитрий самостоятельно конструирует беспилотники | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Уже сейчас Дмитрий самостоятельно конструирует беспилотники

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Во время обучения пайка и сборка дронов давались легко. Сам юноша считает, что во многом это заслуга хорошего преподавателя.

— Самым сложным для меня была настройка программного обеспечения. Она подсказывает полетному контроллеру, как ему работать. Сам дрон мы собираем, а пульт управления продается готовым, и их надо «забиндить», запрограммировать друг на друга через подключение к компьютеру. Мы работали с мультироторными дронами (вертолетный тип. — Прим. ред.). Самолетный тип проще в сборке, но сложнее в настройке.

Чтобы «забиндить» коптер с пультом, надо подсоединить их к компьютеру | Источник: PROБобин / T.me Чтобы «забиндить» коптер с пультом, надо подсоединить их к компьютеру | Источник: PROБобин / T.me

Чтобы «забиндить» коптер с пультом, надо подсоединить их к компьютеру

Источник:

PROБобин / T.me

Конечно, мастерство стоило пота и крови. Как-то в Дмитрия влетело его собственное творение. Повезло, что пропеллеры были закрыты, иначе были бы травмы. Зачастую успех давался ценой самих коптеров:

Кадры с высоты | Источник: Дмитрий Оленин / Vk.comКадры с высоты | Источник: Дмитрий Оленин / Vk.com

Кадры с высоты

Источник:

Дмитрий Оленин / Vk.com

— Очень многие ломались, было больно, было обидно. Был один дрон, в котором мне пришлось заменить всё, и в итоге получился другой дрон. То есть что-то сломалось, что-то отвалилось. Это было заменено на новое, а то новое уже было заменено на новое-новое.

Сейчас у Дмитрия дома три собственных беспилотника: 15-миллиметровый квадрокоптер Whoop, гоночная «пятерка» и «семерка» для аэросъемок.

Дмитрий поучаствовал в нескольких соревнованиях БПЛА | Источник: PROБобин / T.meДмитрий поучаствовал в нескольких соревнованиях БПЛА | Источник: PROБобин / T.me

Дмитрий поучаствовал в нескольких соревнованиях БПЛА

Источник:

PROБобин / T.me

— У меня есть лицензия пилота, это учебный центр подает заявку на своих учеников, — рассказывает Дмитрий. — Больше 3 километров в высоту и 20 километров в длину я еще не летал.

«Детей, которые могут сами мотивированно заниматься каким-то делом, немного»

В «Кванториуме» Дмитрия заприметил один из наставников Сергей Бобин.

Ученик и наставник | Источник: PROБобин / T.meУченик и наставник | Источник: PROБобин / T.me

Ученик и наставник

Источник:

PROБобин / T.me

— Это было осенью 2023 года, а кажется, что минимум лет 5 прошло. Из всех моих учеников в «Кванториуме» Дима — самый любящий полеты. И самый открытый к любым новшествам. Детей, которые могут сами мотивированно заниматься каким-то делом, немного. Их нужно отмечать, и Дмитрий из их числа, — говорит Сергей о своем ученике.

Наставник привел Дмитрия в самарский Центр оценки квалификации на воздушном транспорте, где юноша продолжает оттачивать мастерство. Сергей увлек своего ученика аэросъемкой, хотя в нынешних условиях запускать дроны стало проблематично:

— Сейчас есть ограничения. Мы понимаем, почему эти ограничения произошли. Это объективные причины. И вместе с этим у нас есть несколько национальных проектов по развитию БПЛА. Это всё равно, что пилотам самолетов сказать: не тренируйтесь, просто сидите в сторонке, а потом везите пассажиров. На мой взгляд, эти ограничения должны быть сняты в какой-то мере. Скорее всего, в будущем будет какая-то простая процедура получения разрешения на полет. Для этого уже есть платформы, — рассказывает Бобин.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RUИсточник: Алексей Ногинский / 63.RU
Источник: Алексей Ногинский / 63.RUИсточник: Алексей Ногинский / 63.RU

Также Сергей стал записывать Дмитрия на соревнования дронов. Первым таким соревнованием был «РобоФинист» (ежегодный международный фестиваль робототехники. — Прим. ред.) на площадке Самарского университета, бывшего аэрокосмического:

— Потом был фестиваль «Стриж» в Москве и Питере. В моей квалификации оценивалась скорость пилотирования по трассе, то есть именно умение управлять дроном собственной сборки. Еще я участвовал в AeroSkill, в последний раз — «Профессионал», бывший WorldSkills.

Всероссийские соревнования по БПЛА, «Стриж»: главный организатор соревнований инспектирует беспилотный аппарат | Источник: Дмитрий Оленин / Vk.comВсероссийские соревнования по БПЛА, «Стриж»: главный организатор соревнований инспектирует беспилотный аппарат | Источник: Дмитрий Оленин / Vk.com

Всероссийские соревнования по БПЛА, «Стриж»: главный организатор соревнований инспектирует беспилотный аппарат

Источник:

Дмитрий Оленин / Vk.com

—&nbsp;Все награды пока складирую, никуда не вывешиваю,&nbsp;— отмечает Дмитрий | Источник: PROБобин / T.me—&nbsp;Все награды пока складирую, никуда не вывешиваю,&nbsp;— отмечает Дмитрий | Источник: PROБобин / T.me

— Все награды пока складирую, никуда не вывешиваю, — отмечает Дмитрий

Источник:

PROБобин / T.me

На последнем конкурсе «Профессионал» Дмитрий занял первое место. Но сам он не горит желанием хвастаться этим:

— Все награды за соревнования я пока складирую, никуда не вывешиваю. Да, есть гордость, радость в душе. Но я не хочу выставлять себя напоказ для всех, мне важнее признание только близких мне людей, — признается юноша.

Соревнования проходили на базе Поволжского государственного колледжа (ПГК). В них входило несколько модулей: FPV-пилотирование, ремонт и сборка БПЛА и гонки.

— Гонки были в полетной зоне. В помещении огородили пространство сеткой, в ней стояли ворота, и нужно было за две минуты пролететь максимальное количество кругов, попадая в эти ворота. Соревнования прошли для меня достаточно спокойно, без нервов. Хотя обычно я волнуюсь, — вспоминает Дмитрий.

В Центре оценки квалификации на воздушном транспорте есть вот такой тренажер | Источник: Алексей Ногинский / 63.RUВ Центре оценки квалификации на воздушном транспорте есть вот такой тренажер | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

В Центре оценки квалификации на воздушном транспорте есть вот такой тренажер

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

«Мы хотим сделать дрон, который любой ребенок сможет собрать»

Победа в «Профессионале» стала билетом на межрегиональные соревнования, которые пройдут в Калужской области 15 апреля. А дальше будет уже всероссийский этап в Санкт-Петербурге. Так что сейчас Дмитрий усиленно тренируется:

— Я много летаю, готовлюсь к полету по трассе, повторяю автономный полет. Это программирование одноплатного компьютера, который отдает команды полетному контроллеру. То есть коптер будет лететь совсем без участия человека. У меня на даче есть небольшой загон для полетов на высоте метра.

Дмитрий умеет программировать дроны, которые летают без участия человека | Источник: PROБобин / T.meДмитрий умеет программировать дроны, которые летают без участия человека | Источник: PROБобин / T.me

Дмитрий умеет программировать дроны, которые летают без участия человека

Источник:

PROБобин / T.me

При этом молодой человек уже нашел способ монетизировать свои навыки — собирать дроны на заказ целыми комплектами. Началось всё пару лет назад с того, что Дмитрий выложил в Сети объявление о починке коптеров. Первый заказ был простой — припаять оторвавшийся проводок. А дальше заработало сарафанное радио:

— Самый большой мой заказ — собрать 100 штук дронов, я их делал два с половиной месяца. Обычно сборке я посвящаю около 3−4 часов в день, но сейчас меньше, так как учусь. Я делаю коптеры от 5 до 10 дюймов, то есть 250 и 330 миллиметров.

Конечно, получение основного образования тоже никто не отменял. Дмитрий ходит в кадетскую школу, и там отношение к его увлечению двоякое. Классный руководитель, офицер-воспитатель, поддерживает. А остальные учителя могут и возмущаться, если из-за соревнования приходится пропускать занятия.

Но, помимо гонок, есть еще один проект, над которым Дмитрий работает вместе с Сергеем и товарищами. Группа хочет разработать собственную модель учебного дрона. Существующие модели дорогие и слишком сложные.

Некоторые запчасти для своих коптеров Дима находит на маркетплейсах | Источник: PROБобин / T.meНекоторые запчасти для своих коптеров Дима находит на маркетплейсах | Источник: PROБобин / T.me

Некоторые запчасти для своих коптеров Дима находит на маркетплейсах

Источник:

PROБобин / T.me

— Мы хотим сделать такой дрон, который любой ребенок сможет собрать. Сейчас мы подбираем детали, некоторые сами на 3D-принтере сделаем. Это будет дрон, который можно будет соединить без пайки, как конструктор. Дима практически главный проектировщик этого дрона, — рассказывает Сергей Бобин. — Я видел, как он другим детям объясняет. Думаю, что и преподаватель из него получится хороший.

«В Тольятти будет первая доставка беспилотником»

В следующем году Дмитрий оканчивает 9-й класс. И примерные планы на будущее он уже построил:

— Я планирую пойти учиться в ПГК на секцию беспилотников. Высшее образование тоже собираюсь получать в аэрокосмическом университете. Планирую пойти на недавно открывшийся в Тольятти завод «Транспорт будущего».

Уезжать из страны или родного региона Дима не собирается. По его словам, в Самаре и Тольятти достаточно возможностей для специалиста по БПЛА | Источник: Дмитрий Оленин / Vk.comУезжать из страны или родного региона Дима не собирается. По его словам, в Самаре и Тольятти достаточно возможностей для специалиста по БПЛА | Источник: Дмитрий Оленин / Vk.com

Уезжать из страны или родного региона Дима не собирается. По его словам, в Самаре и Тольятти достаточно возможностей для специалиста по БПЛА

Источник:

Дмитрий Оленин / Vk.com

— Я вообще считаю, что весь мир сейчас в режиме промышленной революции. И локомотивами этой революции, на мой взгляд, являются беспилотные технологии и искусственный интеллект, — говорит Сергей Бобин.

Вот в таких штуках мы будем летать. Как вам перспектива? | Источник: PROБобин / T.meВот в таких штуках мы будем летать. Как вам перспектива? | Источник: PROБобин / T.me

Вот в таких штуках мы будем летать. Как вам перспектива?

Источник:

PROБобин / T.me

По словам Сергея, поскольку города задыхаются в пробках, остается только один путь — наверх. Как считает коптерист, не за горами время, когда наш город будет выглядеть, как в фильме «Пятый элемент»:

— Поверьте, пройдет год, два, три, десять, двадцать — в разных странах по-разному — и у нас будут летать аэротакси, которыми будут уже управлять не пилоты вручную, а ИИ. Посылки тоже будут разносить беспилотники. Это будет экологичнее и безопаснее. Уже в апреле первая такая доставка будет в Тольятти.

Упомянутые аэротакси видел и Дмитрий. Это было во время экскурсии на тольяттинском заводе «Транспорт будущего».

Зал завода «Транспорт будущего» | Источник: PROБобин / T.meЗал завода «Транспорт будущего» | Источник: PROБобин / T.me

Зал завода «Транспорт будущего»

Источник:

PROБобин / T.me

— Это БПЛА вертолетного типа, мультироторный. Грубо говоря, это машина с четырьмя лучами, к которым подсоединен мотор. Я видел два экземпляра таких машин: двухместная и четырехместная, — рассказывает Дмитрий.

А вот Сергей Бобин даже застал эти машины будущего в действии в инновационном центре «Бирюч» в Белгородской области.

Дима вживую видел аэротакси будущего | Источник: PROБобин / T.meДима вживую видел аэротакси будущего | Источник: PROБобин / T.me

Дима вживую видел аэротакси будущего

Источник:

PROБобин / T.me

— Если хотите увидеть будущее, то вам нужно туда приехать. Я, когда туда приехал два года назад, просто в шоке был. Там огромное летное поле, где летают аэротакси с живыми людьми. И самое интересное, что аэротакси оператор управлял с помощью совсем маленького пульта. Я думаю, что уже в этом году в Китае, в Дубае запустятся перевозки людей на коммерческой основе, — рассказывает Сергей. — А такие дети, как Дима, станут тем локомотивом, который выдвинет и нашу страну на первые места в мире.

Отрадный, всероссийские соревнования по БПЛА «Стриж» | Источник: PROБобин / T.meОтрадный, всероссийские соревнования по БПЛА «Стриж» | Источник: PROБобин / T.me

Отрадный, всероссийские соревнования по БПЛА «Стриж»

Источник:

PROБобин / T.me

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Алексей Ногинский
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Гость
12 минут
Девятиклассник, который никогда не улыбается. Ура!
Гость
39 минут
Зачем рамсекречиваете хороших специалистов
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