В следующий раз появится через 70 тысяч лет: над Россией пролетит редкая комета

Весной 2025 года над Россией пролетит редкая комета Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В апреле жители России смогут наблюдать новую комету с ярким хвостом. Астрономы обнаружили небесное тело в этом году. Ее официальное название — C/2025 F2 (SWAN). Кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов рассказал 76.RU, когда смотреть на ранее неизвестную комету.

«Комета С/2025 F2(SWAN) будет ближе всего к Земле 1 мая 2025 года. В это время ее яркость будет на пике. Расстояние от Земли до кометы составит 0,962 астрономической единицы (примерно равно расстоянию от Земли до Солнца). Приблизительно небесное тело будет находиться между Юпитером и Солнцем», — рассказал Николай Перов.

При этом при определенных условиях комету можно заметить уже сейчас. Для этого нужна оптика или фотоаппарат с работой на выдержке.

Где в небе искать комету

Комета стремится в сторону Солнца, и если она переживет сближение со светилом, то 1 мая ее можно будет наблюдать на вечернем небе на западе. Имейте в виду: небесное тело появится в небе довольно низко. В средних широтах, в Ярославле, Москве, Нижнем Новгороде, высота над горизонтом составит от 10 до 15 градусов. Наблюдать за кометой лучше с возвышенности. На севере России после 20 апреля комету будет не видно из-за ранних восходов Солнца и белых ночей.

«Орбитальный период кометы составляет от 70 тысяч лет (до 1 372 309 лет)», — отметили в планетарии.

Орбитальный период кометы — время, за которое небесное тело сделает полный оборот вокруг Солнца.

Для точного поиска кометы помогут тематические приложения с актуальными координатами.

«Можно разглядеть хвост длиной до 1,5 градуса — три диаметра Луны — который виден на фотоснимках с длительной выдержкой. Яркость SWAN25F в перигелии прогнозируется на уровне 4,5–5 величин, как у слабых звезд Млечного Пути, но атмосферная дымка у горизонта может „затемнить“ ее до 6–7 величин», — предупредил Николай Перов.

Перигелий — точка орбиты небесного тела, которая ближе всего находится к Солнцу.

Как образуется хвост кометы

Кандидат физико-математических наук Николай Перов также объяснил, как образуется хвост кометы.

«Кометы представляют „мартовский сугроб снега“, движущийся относительно центра масс системы. Отсюда вытекает механизм образования кометных хвостов. Когда комета приближается к Солнцу, вещества с ее поверхности начинают сублимироваться», — пояснил Николай Перов.

Сублимация — физическое явление, когда вещество переходит из твердого состояния в парообразное. При этом стадия жидкого состояния и кипения не происходит.

По словам ученого, комета имеет два хвоста — ионный и пылевой. Первый состоит из заряженных частиц газа и всегда смотрит в противоположную сторону от Солнца. Второй образуется из пыли, которая отражает солнечный свет, и может быть изогнутым.

Хвост кометы состоит из пыли и газов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









