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Страна и мир интервью «Мой самурайский принцип: лучший бой тот, который не состоялся». Ирина Хакамада — о японских корнях, секретах красоты и успехе

«Мой самурайский принцип: лучший бой тот, который не состоялся». Ирина Хакамада — о японских корнях, секретах красоты и успехе

Одна из самых известных и необычных женщин страны, экономист, бизнес-тренер и писатель отмечает свой юбилей

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6 комментариев
Ирина Хакамада считает, что только победив внутреннего дракона, можно стать успешным во внешнем мире | Источник: chillosophy / T.meИрина Хакамада считает, что только победив внутреннего дракона, можно стать успешным во внешнем мире | Источник: chillosophy / T.me

Ирина Хакамада считает, что только победив внутреннего дракона, можно стать успешным во внешнем мире

Источник:

chillosophy / T.me

Глядя на эту стильную, стройную и красивую женщину лишний раз убеждаешься, что цифры — всего лишь условность, и в 70 лет можно дать фору многим молодым, если не позволять уму лениться, а телу — расслабляться. Ирина Хакамада живет так многие годы, а теперь учит этому тех, кто приходит на ее лекции и мастер-классы. В ее жизни было много поворотов: от экономиста-теоретика она перешла к реальным действиям на первой в стране коммерческой бирже, от коммунистических идеалов отца ушла в многовекторный мир политики. Она была кандидатом в президенты России, выдвигалась на Нобелевскую премию мира, увлекалась модой и дизайном, снималась в художественных фильмах, написала более десятка книг. Ей интересно жить, поэтому и с ней интересно и ученикам, и ее детям и внукам, друзьям, и даже недругам. Накануне дня рождения журналист МSK1.RU пообщалась с Ириной.

Ирина Хакамада входит в десятку самых востребованных бизнес-спикеров России | Источник: личный архив ХакамадыИрина Хакамада входит в десятку самых востребованных бизнес-спикеров России | Источник: личный архив Хакамады

Ирина Хакамада входит в десятку самых востребованных бизнес-спикеров России

Источник:

личный архив Хакамады

«Пожелаю здоровья себе и дочери Марии»

 Ирина, традиционный вопрос перед юбилеем: как и с кем будете его отмечать?

— Я всегда праздную дни рождения с друзьями и никогда не использую эти даты для того, чтобы устраивать большие приемы, созывать каких-то полезных людей. И этот юбилей отмечу в дружеской компании. Но друзья решили устроить для меня сюрприз, потому я понятия не имею, как и где мы будем праздновать.

личный архив Хакамады | Источник: Ирина с дочкой Марией. Старший сын Даниил с женой и детьми живет в Гонконгеличный архив Хакамады | Источник: Ирина с дочкой Марией. Старший сын Даниил с женой и детьми живет в Гонконге

личный архив Хакамады

Источник:

Ирина с дочкой Марией. Старший сын Даниил с женой и детьми живет в Гонконге

 А что бы вы попросили у Вселенной в подарок для себя сегодняшней?

— Здоровья себе и моей дочке Марии.

 Мария уже взрослая барышня, ей 28 лет, она окончила колледж, а чем занимается сейчас? Читала, что она увлеклась модельным бизнесом.

— Да, у Марии был период увлечения подиумом, но уже прошел. Еще она работала секретарем отеля Holiday Inn, но сейчас перешла в компанию по выпуску спортивной одежды «Наивно? Очень». А параллельно учится в кинолаборатории актерскому мастерству, ей интересно и нравится. Занята полностью все дни.

 Как мама?

— Да, берет пример.

 Мария, как и вы, изучала английский язык, вы к тому же владеете еще и французским, но не японским. Отец не учил вас языку?

Возле буддийского храма в Старом Шанхае Ирина смотрится очень органично | Источник: chillosophy / T.meВозле буддийского храма в Старом Шанхае Ирина смотрится очень органично | Источник: chillosophy / T.me

Возле буддийского храма в Старом Шанхае Ирина смотрится очень органично

Источник:

chillosophy / T.me

— У меня в детстве не было собственного желания, а отец-коммунист был рад, что оказался в СССР, стране своей мечты, и не захотел меня учить японскому. Но японская культура мне близка, я чувствую ее влияние.

 Есть качества характера, которые вы охарактеризовали бы как «японские»?

— Да, конечно. Во-первых, дисциплинированность: я никогда и никуда не опаздываю, придерживаюсь того плана действий, который выбрала. Во-вторых, минимализм — и в подаче себя как личности, и в подаче материала на лекциях, которые я читаю, в книгах, которые пишу. В-третьих, это внутренняя сосредоточенность, которая позволяет понимать и контролировать мысли и эмоции.

Своими самыми японскими чертами Ирина Хакамада считает дисциплинированность и приверженность к минимализму | Источник: chillosophy / T.meСвоими самыми японскими чертами Ирина Хакамада считает дисциплинированность и приверженность к минимализму | Источник: chillosophy / T.me

Своими самыми японскими чертами Ирина Хакамада считает дисциплинированность и приверженность к минимализму

Источник:

chillosophy / T.me

 Вас довольно часто называют «женщиной-самураем», а вашу карьеру — «путем самурая». Вы согласны с таким определением, ведь вы — потомок самурайского рода?

— Самурайский род моего отца очень древний, он сформировался еще в XI веке. Самураи были воинами, защищавшими сёгуна, который управлял определенной территорией. Но каждый самурай был не только обучен воинскому делу, но и прекрасно образован, умел складывать поэтические строки хокку и хайку, владел каллиграфией, — то есть путь самурая не только война, но и искусство. И если говорить о выборе моего пути, то я всегда придерживаюсь принципа, что лучший бой — тот, который не состоялся. Так стараюсь жить сама и так учу на своих лекциях.

«Только мошенники обещают миллионы после курса лекций»

 Вас считают одним из лучших мотивационных спикеров страны, вы читаете по десятку лекций и мастер-классов в месяц. Но среди современных коучей огромный процент так называемых инфоцыган. Есть ли маркеры, позволяющие понять, что у человека просто выманивают деньги, не давая знаний взамен?

— Во-первых, настоящий мастер не обещает чудес. Если вам говорят, что после курса занятий вы тут же заработаете миллион, это мошенники. Во-вторых, мастер должен учить на собственном примере: достичь в жизни того, что обещает на лекциях, самостоятельно реализовать свою стратегию. Поэтому прежде чем записываться на обучение и платить за него, нужно проверить, чем славен лектор. Если в его активе только чтение курсов и обучение — этот человек вряд ли сможет помочь вам стать успешным, дать действительно полезные знания.

 А что побудило вас стать мастером обучения? Желание передать знания или желание изменить свою жизнь?

— Это было предложение, которое мне показалось интересным. Я давно пишу книги, которые как раз основываются на моем опыте и в экономике, и в бизнесе, и в политической жизни. Поэтому когда мне предложили прочесть несколько лекций «по мотивам книг», я решила попробовать. И увлеклась преподаванием.

 А книги не перестали писать? У вас их и так уже больше десятка, и каждая, по данным книгоиздателей, пользуется популярностью у читателей.

— Писать не перестала, правда, делаю это не быстро. Как раз сейчас дописываю новую книгу, хотя предыдущая вышла не так давно. Она называется «Чилллософия» и рассказывает о том, как научиться перепрограммировать свой мозг, чтобы он воспринимал неприятности не как трагедии, а как, например, приключения, как выработать навыки мыслить конструктивно, а не катастрофически.

 У вас есть книги и лекции не только про внутренний мир, но и внешний: как выглядеть стильно, как научиться правильно себя подавать. А вас кто этому учил?

— Жизнь, опыт, понимание себя. Первичен всегда внутренний мир, иначе у вас получится стать модным, но вы никогда не найдете свой стиль. А чтобы быть стильным, образ должен совпадать с внутренним состоянием. Важна не столько одежда, сколько детали, которые подчеркивают индивидуальность. Единственный путь к своему стилю — гармония.

«Внешность зависит от внутренней дисциплины»

Много лет Ирина Хакамада соблюдает умеренность в питании и практикует регулярные физические нагрузки. Результат&nbsp;— стройная фигура и прекрасная кожа в 70 лет | Источник: личный архив ХакамадыМного лет Ирина Хакамада соблюдает умеренность в питании и практикует регулярные физические нагрузки. Результат&nbsp;— стройная фигура и прекрасная кожа в 70 лет | Источник: личный архив Хакамады

Много лет Ирина Хакамада соблюдает умеренность в питании и практикует регулярные физические нагрузки. Результат — стройная фигура и прекрасная кожа в 70 лет

Источник:

личный архив Хакамады

 Вы прекрасно выглядите, такое впечатление, что вы договорились с природой, и она разрешила вам замереть в одном возрасте. Какие ваши главные «правила красоты»?

— Кожа, тело, волосы — они все связаны с психикой, поэтому в первую очередь нужно искать путь к себе, а не погружаться во внешние события, особенно в интернет. Очень важно убрать перепады физического состояния: то много спорта, то замерли на диване, то сидим на жесткой диете, то отпускаем тормоза и едим всё подряд. В таком режиме тело раскачивается по синусоиде, и это не идет ему на пользу.

 А как правильно?

— Если говорить про «путь тела», то это должен быть системный подход. Необходим удобный спорт, то есть нагрузки, выполнять которые вам не очень сложно и приятно, тогда вы сможете заниматься им на протяжении многих лет. А это очень важно — постоянно находиться в определенном ритме и режиме. Например, я занимаюсь пилатесом уже 25 лет. Очень полезно ходить пешком как можно чаще, если нет возможности сделать это на улице, ходить на беговой дорожке. В отличие от бега, который вреден для позвоночника, ходьба — самый физиологичный вид нагрузок, но ходить надо быстро, почти со скоростью бега. Любой спорт, который вы решили выбрать, должен быть по возрасту без бешеных перегрузок. И в конце занятий обязательный стретчинг — растяжка мышц и связок.

 А питание? Вы придерживаетесь какой-то диеты?

— Есть основные принципы, которые я соблюдаю. Спокойно отношусь к еде, не переедаю. Стараюсь ужинать не позже шести-семи часов вечера, а полным людям лучше не ужинать, а перекусывать часов в пять вечера каким-то белковым блюдом. И этот ритм нужно держать постоянно, всю жизнь. Это и есть внутренняя дисциплина, от которой зависит наша внешность.

— Вы красивая и самодостаточная женщина, были четыре раза замужем, а сейчас есть рядом с вами близкий человек?

— Это вопрос частной жизни, поэтому отвечу так: вокруг меня огромное число друзей, и они на 25 лет моложе меня, поэтому общения мне хватает. У нас общие интересы, увлечения, мы любим философствовать, рассуждать о жизненном пути, который не перестает преподносить мне сюрпризы.

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Александра Сотникова
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Комментарии
6
Гость
7 часов
Галину Старовойтову как человека принципиального и честного оптимизировали как и многих других остальные приспособились и переобулись иначе следом отправляли
Гость
7 часов
вот к русскому народу у нее практически нет общих корней, так что и солидарности нет с ним никакой.
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