«Столь масштабных мер не было никогда». Рынки и нефть обрушены тарифной войной США и Китая — что нам с этого?

Китай сделал свой ход в тарифной войне, которую на этой неделе развязал президент США Дональд Трамп Источник: сгенерировано Fusionbrain / Михайил Огнев / «Фонтанка.ру»











Переговоры по украинскому вопросу оградили нас от карающего тарифного меча Дональда Трампа, которым он размахивал всю прошлую неделю. «Россия не была включена в список вводимых США пошлин из-за того, что Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры», — заявили в Белом доме в воскресенье, 6 апреля.

Одновременно стало известно, что более 50 мировых правительств уже запросили пощады и попросились на переговоры к Трампу, чтобы отсрочить пошлины. Тот пока непреклонен, тем более что реально его интересует только один торговый оппонент. А он мало того что не ползет на коленях, так еще и сам бьет США по самому больному и дорогому.

Китай сделал свой ход в тарифной войне, которую на этой неделе развязал президент США Дональд Трамп. Госсовет КНР ввел дополнительные ответные пошлины в размере 34% на весь американский импорт. Пекин «запаниковал», уверен Трамп, но настоящая паника сейчас разворачивается на мировых рынках.

В головах у инвесторов всплывают коронавирусные флешбэки. Главные фондовые индексы США вечером в пятницу, 4 апреля, устремились вниз: S&P 500 — на 4,1%, Dow Jones — на 3,5%, высокотехнологичный Nasdaq — на 4,5%. Канадский S&P/TSX падал на 4,7%. Примерно на том же уровне французский CAC 40 (-4,5%). В районе 5% потеряли немецкий DAX и британский FTSE 100 и 7,5% — итальянский FTSE MIB.

Россия под новые американские пошлины не подпала, потому что уже находится под всеми мыслимыми санкциями. Казалось бы, настало время действительно откинуться на спинку кресла и наблюдать за тем, как рушится старый мир, но страна всё-таки не полностью от него отрезана. Российский индекс Мосбиржи, повидавший уже много шоков на своем веку, в пятницу отделался падением на 2,7%, но со своего локального максимума обрушился уже на 17%. В лидерах снижения — «Совкомфлот» (-7,1%), «Мечел» (-7%), «Аэрофлот» (-6,41%), En+ Group (-5,66%) и Московский кредитный банк (-5,4%).

Самый тревожный момент для нашего рынка — резко дешевеющая нефть. Цена июньских фьючерсов на Brent в ходе торгов опускалась на 8,7%, до 64 долларов за баррель впервые с 2021 года. Майский фьючерс на американскую WTI в моменте падал на 9,6%, до 60,5 доллара.

Что происходит и какие в связи с этим угрозы для России, наши коллеги из «Фонтанки» узнали у экспертов.

Китай обрушил рынки

Ответные меры Китая — это весьма масштабный ответ, даже несмотря на то, что ущерб китайской экономике от тарифов Трампа обещает быть более высоким, чем американской экономике от ответных мер, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Объем экспорта товаров из Китая в США, по данным офиса американского торгового представительства, составил 438,9 млрд долларов в 2024 году. Экспорт товаров из США в Китай оценивается в 143,5 млрд долларов.

«Если до сих пор ответные шаги Китая были более осторожными и избирательными, то теперь китайское руководство показывает, что полностью готово к симметричным мерам, — говорит она. — И не только к симметричным: в дополнение к ответным тарифам Китай принимает и другие рестрикции против американского бизнеса. Пекин объявил о контроле над экспортом редкоземельных элементов, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий, в США и добавил 11 американских компаний в список „ненадежных организаций“, что фактически не даст им работать на китайском рынке».

На фоне этого как раз рынки и усилили падение, опасаясь полномасштабной торговой войны, которая может привести мировую экономику к рецессии.

Что будет дальше?

Ольга Беленькая отмечает, что следующим шагом Трампа могут быть дополнительные пошлины, которыми он угрожал тем, кто примет ответные меры.

«Но, учитывая непредсказуемость американского президента, нельзя исключить и то, что жесткий ответ может мотивировать его начать переговоры о снижении тарифов. В любом случае можно говорить о крупнейшем за многие десятилетия изменении условий мировой торговли и фактическом отказе от механизмов и правил ВТО (Всемирной торговой организации. — Прим. ред.), — говорит эксперт. — [Крупное рейтинговое агентство] Fitch накануне уже отметило, что средний импортный тариф США взлетел до 22% с 2,5% в 2024 году и достиг максимума с 1910 года. Сейчас многие вспоминают тарифные войны 30-х годов прошлого века, которые привели к усилению последствий Великой депрессии».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк считает ответное дополнительное повышение пошлин со стороны США маловероятным, поскольку они уже и так преимущественно находятся на заградительном уровне. История не знает аналогов происходящего.

«Столь масштабные меры, пожалуй, не вводились никогда с учетом объема внешней торговли США, — отмечает он. — Если пошлины сохранятся, взаимная торговля со многими странами может сократиться кратно в течение нескольких лет. Это актуально для стран, на которые введены 20–30-процентные пошлины, а также стран, для которых предусмотрены заградительные пошлины: Камбоджа, Вьетнам и другие».

Аналитик считает, что это всё же временная мера, которая призвана заставить страны-партнеры покупать продукцию из США даже по менее выгодным, чем на международном рынке, ценам. И страны могут на это пойти.

Чем это грозит России

Меры США повлияют на Россию косвенно в связи с общим ухудшением условий в мировой экономике из-за торговых войн.

«В этом случае можно ожидать сокращения мирового спроса на сырье — металлы, нефть, нефтепродукты, — что может негативно повлиять на российский экспорт, доходы бюджета, курс рубля, привести к более высокой траектории инфляции и ключевой ставки», — очерчивает широкий круг факторов Ольга Беленькая.

Они, по сути, расположены в хронологическом порядке. Поэтому хорошая новость в том, что всё это обвалится не одновременно, а будет разворачиваться постепенно. Сначала проблемы начнутся у экспортеров, и только спустя месяцы это может отразиться в денежно-кредитной политике. Настроения Трампа склонны к изменениям.

Еще одно возможное следствие — замедление роста экономики России, который и без того замедляется и стараниями ЦБ и правительства приводится в сбалансированный вид.

«Несмотря на диверсификацию экономики, она остается экспортно ориентированной. Повлияет не столько сокращение объемов поставок, сколько снижение цен на товарные активы. В выигрыше могут оказаться лишь отдельные отрасли», — говорит Евгений Миронюк.

Самое очевидное следствие, которое мы уже видим, — волатильность на рынках, колебания рубля и лихорадка на российском фондовом рынке.

«С рублем ситуация сложная. Мы не видели введения импортных пошлин на российские товары, но общие санкции, сокращающие спрос на них, продолжают действовать, — комментирует аналитик „Цифра брокер“ Кирилл Климентьев. — Компании, зависящие от экспорта в США, или страны, которые введут ответные санкции, могут столкнуться с падением спроса и, как следствие, падением акций. Российский фондовый рынок это затронет только косвенно: с повышением активности Трампа на международной арене фокус инвесторов ушел с решения украинско-российского конфликта, поэтому акции могут падать на затянувшихся переговорах».

В теории Китай может теперь увеличить экспорт в Россию, но наш рынок не очень крупный для экспорта, отмечает эксперт.

Какие преимущества может получить Россия

Может ли Россия извлечь из сложившейся ситуации выгоду — задачка со звездочкой. Положительно на экономике страны скажется смягчение санкций в рамках мирного соглашения по конфликту на Украине, если оно будет заключено. Облегчение условий торговли и доступ к международным рынкам капитала поддержат отечественный рынок, рассуждает Климентьев.

«Кроме того, отсутствие пошлин создаст возможности для российских компаний торговать без дисконтов. Например, нефть марки Urals торгуется с дисконтом 10–12 долларов за баррель относительно Brent», — добавляет он.

В «ВТБ Мои Инвестиции» ожидают, что до конца 2025 года средняя цена Brent будет на уровне 71 доллара за баррель, российской нефти — 60 долларов за баррель. Ожидания аналитиков уже были снижены на фоне решения ОПЕК+ по увеличению добычи, теперь появились риски для текущего прогноза, связанные в том числе с Трампом и ОПЕК+.