Россия и США обсудили возвращение американских компаний на рынок

Россия и США обсудили бизнес-сотрудничество и участие американских компаний в ПМЭФ-2025 Источник: Фонд Росконгресс











В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и главы Американской торговой палаты (AmCham Russia) Роберта Эйджи. Они обсудили, как развивать деловые связи между странами в текущих условиях.

Кобяков заявил, что Россия открыта для партнерства, а компании, которые хотят вернуться на рынок, могут это сделать на прозрачных условиях. Он отметил, что важно показывать бизнесу преимущества работы в России и находить взаимовыгодные решения.

Один из главных вопросов — участие американских компаний в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2025 года. Хотя число участников из США сократилось после 2021 года, интерес остается, заявки уже поступают.



Стороны согласились — бизнес-диалог на ПМЭФ нужен для новых сделок и идей. Зарубежные компании остаются в России, и форум поможет им работать эффективнее. Ключевыми темами для обсуждения станут устойчивое развитие, инновации для безопасности, а также принципы ESG и корпоративной ответственности.

— Важно, чтобы компании, которые продолжают работать в России, имели четкие и прозрачные условия для развития своей деятельности. Бизнес всегда нацелен на рост, поиск новых решений и партнерство — такие возможности предоставляет площадка ПМЭФ, — отметил Роберт Эйджи.



AmCham Russia сотрудничает с ключевыми российскими бизнес-ассоциациями и планирует активно участвовать в ПМЭФ-2025, вплоть до проведения круглого стола. Эйджи также пообещал рассказать в Вашингтоне о возможностях для американского бизнеса в России.