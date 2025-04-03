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Страна и мир Россия и США обсудили возвращение американских компаний на рынок

Россия и США обсудили возвращение американских компаний на рынок

Бизнес-диалог между странами планируется провести на ПМЭФ-2025

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Россия и США обсудили бизнес-сотрудничество и участие американских компаний в ПМЭФ-2025 | Источник: Фонд РосконгрессРоссия и США обсудили бизнес-сотрудничество и участие американских компаний в ПМЭФ-2025 | Источник: Фонд Росконгресс

Россия и США обсудили бизнес-сотрудничество и участие американских компаний в ПМЭФ-2025

Источник:

Фонд Росконгресс

В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и главы Американской торговой палаты (AmCham Russia) Роберта Эйджи. Они обсудили, как развивать деловые связи между странами в текущих условиях.

Кобяков заявил, что Россия открыта для партнерства, а компании, которые хотят вернуться на рынок, могут это сделать на прозрачных условиях. Он отметил, что важно показывать бизнесу преимущества работы в России и находить взаимовыгодные решения.

Один из главных вопросов — участие американских компаний в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2025 года. Хотя число участников из США сократилось после 2021 года, интерес остается, заявки уже поступают.

Стороны согласились — бизнес-диалог на ПМЭФ нужен для новых сделок и идей. Зарубежные компании остаются в России, и форум поможет им работать эффективнее. Ключевыми темами для обсуждения станут устойчивое развитие, инновации для безопасности, а также принципы ESG и корпоративной ответственности.

— Важно, чтобы компании, которые продолжают работать в России, имели четкие и прозрачные условия для развития своей деятельности. Бизнес всегда нацелен на рост, поиск новых решений и партнерство — такие возможности предоставляет площадка ПМЭФ, — отметил Роберт Эйджи.

AmCham Russia сотрудничает с ключевыми российскими бизнес-ассоциациями и планирует активно участвовать в ПМЭФ-2025, вплоть до проведения круглого стола. Эйджи также пообещал рассказать в Вашингтоне о возможностях для американского бизнеса в России.

Также стороны договорились проработать совместные мероприятия на других форумах, включая Российскую энергетическую неделю осенью 2025 года.

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Вера Новосельцева
Фонд Росконгресс ПМЭФ-2025 США
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