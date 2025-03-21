В Турции массовые протесты: ранены полицейские, люди гремят кастрюлями и кричат «Кто не скачет, тот Тайип». Кадры

Люди идут на столкновение с полицией Источник: Reuters











В Турции бушуют массовые протесты. Люди митингуют против задержания Экрема Имамоглу, мэра Стамбула и главного соперника действующего президента Тайипа Эрдогана.

Местные жители выходят на улицы по вечерам Источник: rian_ru / T.me

Протесты идут в крупных городах Турции — Стамбуле, Анкаре, Трабзоне, Измире и других. На улицы вышли десятки тысяч людей, есть пострадавшие. Шесть полицейских ранены на митинге в Стамбуле, сообщил глава МВД Турции.

В ходе протестов пострадали минимум 150 человек, передает телеграм-канал Mash Источник: mash / T.me

Люди идут на столкновение с полицией, а также выкрикивают лозунги: «Прыгай, прыгай! Кто не прыгает, тот Тайип», «Диктатор Эрдоган», «Экрем Имамоглу — президент». Ряд СМИ сообщает, что полиция применяет против протестующих резиновые пули. Однако администрация Эрдогана опровергает эту информацию.

Для протестов используют и необычные способы — накануне жители Стамбула устроили кастрюльный бунт. Люди стучали кастрюлями и сковородками в своих квартирах, а также включали и выключали свет.

Кастрюльный бунт — это повторение протестов 2019 года. Тогда Экрам Имамоглу выиграл выборы мэра Стамбула, но Эрдоган отменил итоги Источник: bazabazon / T.me

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта. Его под конвоем полиции доставили в суд.

Кадры во время задержания мэра Источник: mash / T.me

В Турции ограничили доступ к нескольким соцсетям. Пользователи не могут открыть YouTube, X, TikTok и другие. Резко рухнул курс лиры: сначала доллар впервые достиг 37 лир, потом подскочил до отметки 41, а евро и вовсе до 45.

Экрема Имамоглу подозревают в коррупции, взяточничестве и подкупе. При этом Имамоглу — основной политический соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они представляют разные партии.

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