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Страна и мир В Турции массовые протесты: ранены полицейские, люди гремят кастрюлями и кричат «Кто не скачет, тот Тайип». Кадры

В Турции массовые протесты: ранены полицейские, люди гремят кастрюлями и кричат «Кто не скачет, тот Тайип». Кадры

Люди митингуют против задержания мэра Стамбула

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Люди идут на столкновение с полицией | Источник: ReutersЛюди идут на столкновение с полицией | Источник: Reuters

Люди идут на столкновение с полицией

Источник:

В Турции бушуют массовые протесты. Люди митингуют против задержания Экрема Имамоглу, мэра Стамбула и главного соперника действующего президента Тайипа Эрдогана.

Местные жители выходят на улицы по вечерам

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Протесты идут в крупных городах Турции — Стамбуле, Анкаре, Трабзоне, Измире и других. На улицы вышли десятки тысяч людей, есть пострадавшие. Шесть полицейских ранены на митинге в Стамбуле, сообщил глава МВД Турции.

В ходе протестов пострадали минимум 150 человек, передает телеграм-канал Mash

Источник:

Люди идут на столкновение с полицией, а также выкрикивают лозунги: «Прыгай, прыгай! Кто не прыгает, тот Тайип», «Диктатор Эрдоган», «Экрем Имамоглу — президент». Ряд СМИ сообщает, что полиция применяет против протестующих резиновые пули. Однако администрация Эрдогана опровергает эту информацию.

Для протестов используют и необычные способы — накануне жители Стамбула устроили кастрюльный бунт. Люди стучали кастрюлями и сковородками в своих квартирах, а также включали и выключали свет.

Кастрюльный бунт — это повторение протестов 2019 года. Тогда Экрам Имамоглу выиграл выборы мэра Стамбула, но Эрдоган отменил итоги

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Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта. Его под конвоем полиции доставили в суд.

Кадры во время задержания мэра

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В Турции ограничили доступ к нескольким соцсетям. Пользователи не могут открыть YouTube, X, TikTok и другие. Резко рухнул курс лиры: сначала доллар впервые достиг 37 лир, потом подскочил до отметки 41, а евро и вовсе до 45.

Экрема Имамоглу подозревают в коррупции, взяточничестве и подкупе. При этом Имамоглу — основной политический соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они представляют разные партии.

Мы разбирались, что будет с ценами на отдых из-за событий в стране.


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Митинги Турция Стамбул Эрдоган
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