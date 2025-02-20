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Страна и мир эксклюзив Родственница чиновников и силовиков с Кавказа. Что известно о россиянке, задержанной с женихом-американцем и наркотиками в аэропорту

Родственница чиновников и силовиков с Кавказа. Что известно о россиянке, задержанной с женихом-американцем и наркотиками в аэропорту

Возлюбленного девушки отпустили, а ее отправили в следственный изолятор

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2 комментария
Калоба освободили и отправили на родину. Судьба Наиды до сих пор неизвестна | Источник: КБГАУ, Калоб Байерс / Facebook (деятельность запрещена в России), Анзор Шурдумов / Vk.com, Виктор Старцев / NGS55.RUКалоба освободили и отправили на родину. Судьба Наиды до сих пор неизвестна | Источник: КБГАУ, Калоб Байерс / Facebook (деятельность запрещена в России), Анзор Шурдумов / Vk.com, Виктор Старцев / NGS55.RU

Калоба освободили и отправили на родину. Судьба Наиды до сих пор неизвестна

Источник:

Задержанная в московском аэропорту Внуково с американским женихом 24-летняя Наида Мамбетова оказалась родственницей высокопоставленных чиновников и силовиков Кабардино-Балкарии. Ее возлюбленного — гражданина США Калоба Байерса — уже отпустили из СИЗО и решили отправить на родину. Судьба Наиды, которая осталась под стражей, до сих пор неизвестна.

Пока родные и юристы Наиды борются за ее свободу, MSK1.RU рассказывает, что известно о девушке и ее непростой семье.

Многодетная семья из Чегема

Чета Мамбетовых в Кабардино-Балкарии довольно известна. Родом они из Чегема, но позже переехали в Нальчик. В 2016 году о них даже писали местные СМИ. И хотя сейчас на сайте кабардинской газеты «Горянка» статья удалена, интернет, как известно, помнит всё.

В семье Мамбетовых из Чегема пятеро детей, четверо из них несколько лет назад создали свою музыкальную группу, а малыш, появившийся на свет совсем недавно, еще больше сплотил всех и принес новые ощущения счастья

В газете рассказывали, что мать Наиды, Елена, выпускница факультета романо-германской филологии Кабардино-Балкарского государственного университета, но пошла работать не по профилю — в банк, потому что не видела себя в роли учителя.

С будущим отцом своих детей Арсеном она познакомилась весьма необычно. Он был клиентом ее банка и при их первой встрече повел себя с девушкой достаточно дерзко. Но в тот момент, видимо, она ему чем-то приглянулась. Тогда Арсен начал ухаживать за Еленой.

В кабардинской газете Арсена Мамбетова именовали кандидатом экономических наук, руководителем ЮМТУ Росстандарта по Кабардино-Балкарии, преподавателем в КБГУ. В 2012 году он участвовал в выборах депутатов совета города Нальчика от КПРФ, однако не избрался.

На фото&nbsp;— доцент Арсен Мамбетов | Источник: КБГАУНа фото&nbsp;— доцент Арсен Мамбетов | Источник: КБГАУ

На фото — доцент Арсен Мамбетов

Источник:

Как следует из документов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, позже он дослужился до должности заместителя начальника отдела госнадзора республик ЮФО и СКФО. А в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете он трудится доцентом кафедры менеджмента и маркетинга института менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства.

Родственники в силовых структурах

Вместе с Наидой Калоб посещал Кабардино-Балкарию и встречался там с родственниками своей возлюбленной. На одном из фото в аэропорту Нальчика их встретили Арсен и, судя по всему, Елена — родители Наиды.

Справа&nbsp;— Калоб Байерс. В середине, предположительно, Елена Мамбетова, Арсен Мамбетов и их сын | Источник: Калоб Байерс / Facebook (деятельность запрещена в России)Справа&nbsp;— Калоб Байерс. В середине, предположительно, Елена Мамбетова, Арсен Мамбетов и их сын | Источник: Калоб Байерс / Facebook (деятельность запрещена в России)

Справа — Калоб Байерс. В середине, предположительно, Елена Мамбетова, Арсен Мамбетов и их сын

Источник:

Старшая дочь Арсена и Елены, Айдан, с 2016 по 2019 год была директором учебно-тренировочного центра спортивно-стрелкового клуба «Омега-А» в Нальчике. Сейчас ей 28 лет. Судя по всему, она живет в Москве. А по тому, как ее номер записывали пользователи сервиса Getcontact, можно предположить, что она занимается юриспруденцией.

Камилла на два года младше Айдан. С 2018 по 2022 год она была председателем совета Федерации практической стрельбы Республики Кабардино-Балкария, которую учредили ее отец Арсен и еще один их родственник — Артур. Он ранее также занимался пассажирскими перевозками как индивидуальный предприниматель.

Позже в семье родились двойняшки — Идар и Наида. Также у них есть младший брат, которому сейчас около 11 лет.

Источник: Наида Мамбетова / Facebook (деятельность запрещена в России)Источник: Наида Мамбетова / Facebook (деятельность запрещена в России)
Источник:

Сама Наида Мембетова окончила Социально гуманитарный институт КБГУ. Согласно аккаунту Мамбетовой во «ВКонтакте», она также получала образование в Университете Вест-Либерти в Западной Вирджинии (США). Там же проходил обучение и ее будущий жених Колаб Байерс.

На другой фотографии они уже сидят в ресторане. Корреспондентам MSK1.RU удалось установить одного из мужчин на фото. Это Анзор Шурдумов — брат Елены Мамбетовой. Он кандидат юридических наук, начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.

Анзор Шурдумов&nbsp;— в черной футболке | Источник: Калоб Байерс / Facebook (деятельность запрещена в России)Анзор Шурдумов&nbsp;— в черной футболке | Источник: Калоб Байерс / Facebook (деятельность запрещена в России)

Анзор Шурдумов — в черной футболке

Источник:

Анзор Юрьевич — старший советник юстиции. В 2017 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Анзор Шурдумов выступает в прокуратуре КБР | Источник: ГенпрокуратураАнзор Шурдумов выступает в прокуратуре КБР | Источник: Генпрокуратура

Анзор Шурдумов выступает в прокуратуре КБР

Источник:

Тетя Наиды, Шаимат Мамбетова, работала в Центре информационных технологий и защиты информации МВД по Республике Кабардино-Балкария.

Источник: Шаимат Мамбетова / Vk.comИсточник: Шаимат Мамбетова / Vk.com
Источник:

Полный тезка ее брата Ислама Хамжуева был осужден за попытку подрыва скоростного поезда «Москва — Санкт-Петербург» в 2011 году. Верховный суд РФ признал его членом террористической организации «Имарат Кавказ» (деятельность запрещена на территории РФ), которая хотела взорвать «Сапсан». К счастью, трагедии удалось избежать благодаря работе российских спецслужб. А Ислама приговорили к 18 годам в колонии строгого режима.

9 февраля родные Калоба сообщили в соцсетях об освобождении Наиды. Однако российские власти пока этого не подтверждали. Журналисты MSK1.RU обратились в американское посольство, чтобы уточнить, может, ее освободили как имеющую вид на жительство в США, однако там воздержались от комментариев.

Калоб и Наида хотели пожениться | Источник: Калоб Байерс / Facebook (деятельность запрещена в России)Калоб и Наида хотели пожениться | Источник: Калоб Байерс / Facebook (деятельность запрещена в России)

Калоб и Наида хотели пожениться

Источник:

Адвокат Наиды Мамбетовой также сообщила MSK1.RU, что пока не готова комментировать ситуацию. В картотеке Солнцевского суда лишь указано, что Наидой была подана апелляционная жалоба на решение об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу (СИЗО).

Отец Наиды Арсен Мамбетов на вопрос корреспондента MSK1.RU о ее освобождении из СИЗО ответил коротко.

— Всё нормально, спасибо, — сообщил мужчина и бросил трубку.

Напомним, уроженку Кабардино-Балкарии Наиду Мамбетову и гражданина США Калоба Байерса задержали во Внуково за контрабанду наркотиков. Мужчину позже отпустили. В посольстве США подтвердили освобождение американца, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что это можно рассматривать в «контексте нормализации отношений с США».

ПО ТЕМЕ
Кабардино-Балкария США СИЗО Наркотики
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Комментарии
2
Гость
20 февраля, 16:22
Дотационые доны, опора власти и главные получатели дэнэг в неограниченном количестве дон
Гость
20 февраля, 15:33
Тех чиновников чьи близкие родственники учатся, лечатся, поехали в гости... в США или ЕС нужно отправить в отставку.
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