Родственница чиновников и силовиков с Кавказа. Что известно о россиянке, задержанной с женихом-американцем и наркотиками в аэропорту

Калоба освободили и отправили на родину. Судьба Наиды до сих пор неизвестна Источник: КБГАУ, Калоб Байерс / Facebook (деятельность запрещена в России), Анзор Шурдумов / Vk.com, Виктор Старцев / NGS55.RU











Задержанная в московском аэропорту Внуково с американским женихом 24-летняя Наида Мамбетова оказалась родственницей высокопоставленных чиновников и силовиков Кабардино-Балкарии. Ее возлюбленного — гражданина США Калоба Байерса — уже отпустили из СИЗО и решили отправить на родину. Судьба Наиды, которая осталась под стражей, до сих пор неизвестна.

Пока родные и юристы Наиды борются за ее свободу, MSK1.RU рассказывает, что известно о девушке и ее непростой семье.

Многодетная семья из Чегема

Чета Мамбетовых в Кабардино-Балкарии довольно известна. Родом они из Чегема, но позже переехали в Нальчик. В 2016 году о них даже писали местные СМИ. И хотя сейчас на сайте кабардинской газеты «Горянка» статья удалена, интернет, как известно, помнит всё.

В семье Мамбетовых из Чегема пятеро детей, четверо из них несколько лет назад создали свою музыкальную группу, а малыш, появившийся на свет совсем недавно, еще больше сплотил всех и принес новые ощущения счастья газета «Горянка», 2016 год

В газете рассказывали, что мать Наиды, Елена, выпускница факультета романо-германской филологии Кабардино-Балкарского государственного университета, но пошла работать не по профилю — в банк, потому что не видела себя в роли учителя.

С будущим отцом своих детей Арсеном она познакомилась весьма необычно. Он был клиентом ее банка и при их первой встрече повел себя с девушкой достаточно дерзко. Но в тот момент, видимо, она ему чем-то приглянулась. Тогда Арсен начал ухаживать за Еленой.

В кабардинской газете Арсена Мамбетова именовали кандидатом экономических наук, руководителем ЮМТУ Росстандарта по Кабардино-Балкарии, преподавателем в КБГУ. В 2012 году он участвовал в выборах депутатов совета города Нальчика от КПРФ, однако не избрался.

На фото — доцент Арсен Мамбетов Источник: КБГАУ

Как следует из документов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, позже он дослужился до должности заместителя начальника отдела госнадзора республик ЮФО и СКФО. А в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете он трудится доцентом кафедры менеджмента и маркетинга института менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства.

Родственники в силовых структурах

Вместе с Наидой Калоб посещал Кабардино-Балкарию и встречался там с родственниками своей возлюбленной. На одном из фото в аэропорту Нальчика их встретили Арсен и, судя по всему, Елена — родители Наиды.

Справа — Калоб Байерс. В середине, предположительно, Елена Мамбетова, Арсен Мамбетов и их сын Источник: Калоб Байерс / Facebook (деятельность запрещена в России)











Старшая дочь Арсена и Елены, Айдан, с 2016 по 2019 год была директором учебно-тренировочного центра спортивно-стрелкового клуба «Омега-А» в Нальчике. Сейчас ей 28 лет. Судя по всему, она живет в Москве. А по тому, как ее номер записывали пользователи сервиса Getcontact, можно предположить, что она занимается юриспруденцией.

Камилла на два года младше Айдан. С 2018 по 2022 год она была председателем совета Федерации практической стрельбы Республики Кабардино-Балкария, которую учредили ее отец Арсен и еще один их родственник — Артур. Он ранее также занимался пассажирскими перевозками как индивидуальный предприниматель.

Позже в семье родились двойняшки — Идар и Наида. Также у них есть младший брат, которому сейчас около 11 лет.

Источник: Наида Мамбетова / Facebook (деятельность запрещена в России)

Сама Наида Мембетова окончила Социально гуманитарный институт КБГУ. Согласно аккаунту Мамбетовой во «ВКонтакте», она также получала образование в Университете Вест-Либерти в Западной Вирджинии (США). Там же проходил обучение и ее будущий жених Колаб Байерс.

На другой фотографии они уже сидят в ресторане. Корреспондентам MSK1.RU удалось установить одного из мужчин на фото. Это Анзор Шурдумов — брат Елены Мамбетовой. Он кандидат юридических наук, начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.

Анзор Шурдумов — в черной футболке Источник: Калоб Байерс / Facebook (деятельность запрещена в России)

Анзор Юрьевич — старший советник юстиции. В 2017 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Анзор Шурдумов выступает в прокуратуре КБР Источник: Генпрокуратура

Тетя Наиды, Шаимат Мамбетова, работала в Центре информационных технологий и защиты информации МВД по Республике Кабардино-Балкария.

Источник: Шаимат Мамбетова / Vk.com

Полный тезка ее брата Ислама Хамжуева был осужден за попытку подрыва скоростного поезда «Москва — Санкт-Петербург» в 2011 году. Верховный суд РФ признал его членом террористической организации «Имарат Кавказ» (деятельность запрещена на территории РФ), которая хотела взорвать «Сапсан». К счастью, трагедии удалось избежать благодаря работе российских спецслужб. А Ислама приговорили к 18 годам в колонии строгого режима.

9 февраля родные Калоба сообщили в соцсетях об освобождении Наиды. Однако российские власти пока этого не подтверждали. Журналисты MSK1.RU обратились в американское посольство, чтобы уточнить, может, ее освободили как имеющую вид на жительство в США, однако там воздержались от комментариев.

Калоб и Наида хотели пожениться Источник: Калоб Байерс / Facebook (деятельность запрещена в России)

Адвокат Наиды Мамбетовой также сообщила MSK1.RU, что пока не готова комментировать ситуацию. В картотеке Солнцевского суда лишь указано, что Наидой была подана апелляционная жалоба на решение об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу (СИЗО).

Отец Наиды Арсен Мамбетов на вопрос корреспондента MSK1.RU о ее освобождении из СИЗО ответил коротко.

— Всё нормально, спасибо, — сообщил мужчина и бросил трубку.