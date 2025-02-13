На него охотились власти трех стран, а в Америке грозило 200 лет тюрьмы. Что известно об обменянном из США Александре Виннике

Рассказываем, как Александр Винник построил криптобиржу BТC-e и попал в центр международного скандала Источник: AP Photo / Giannis Papanikos, File











Россия и Америка обменялись заключенными, сообщает RT. В США вернулся 63-летний школьный учитель Марк Фогель, которого приговорили к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В Россию в ближайшее время будет отправлен 45-летний программист и создатель скандально известной криптобиржи BTC-e Александр Винник, сообщает РИА Новости.

MSK1.RU рассказывает, что известно о вернувшемся в Россию айтишнике, которому могло грозить 55 лет тюрьмы и которого просили выдать сразу несколько стран.

Аноним из Кургана построил крупнейшую криптобиржу

Создатель крупнейшей криптобиржи Александр Винник родился в Курганской области и в начале 2000-х переехал в Москву. Как писал РБК, тогда он решил заняться интернет-бизнесом. Начинал с сайта с поздравлениями на праздники, но вскоре его увлекла идея создать электронный платежный сервис.

Винник занимался обменом валют и на одном из специализированных форумах рассказывал, что работает с крупными суммами и преимущественно в наличке. Он не раскрывал свою личность и общался под ником WME.

На форуме он познакомился с новосибирцем Алексеем Билюченко (Ивановым) — простым сотрудником информационного отдела торгового центра. Они нашли общий язык и в 2011 году запустили проект — биржу по продаже криптовалюты, которую назвали BТC-e. Александр Винник (WME) занимался финансовыми операциями, Алексей Билюченко (под ником admin), отвечал за техническую часть.

Александр Винник стал одним из самых разыскиваемых киберпреступников Источник: REUTERS / Costas Baltas/ File Photo

Айтишники со своей идеей попали прямо в цель — в те годы криптовалюта, в частности биткоин, набирала мировую популярность и выглядела валютой будущего. Несмотря на то что подобных финансовых площадок становилось всë больше, у BТC-e были преимущества. Во-первых, она была заточена под российских пользователей. Во-вторых, создатели сервиса сделали упрощенную систему регистрации — требовалось ввести только адрес электронной почты.

Как писал «Коммерсантъ», спустя четыре года после запуска через BТC-e проходило 10 тысяч биткоинов (это порядка 91 миллиарда рублей по нынешнему курсу. — Прим. ред.), позже он вырос до 200 тысяч биткоинов. Сама площадка вошла в топ-20 крупнейших криптобирж мира.

Билюченко и Винник за это время встречались лишь раз, а в 2017 году решили с семьями поехать на отдых в Грецию. Это стало роковым моментом не только для айтишников, но и для BТC-e.

В чем Александра Винника обвинили власти трех стран

Силовики задержали Александра Винника на одном из пляжей полуострова Халкидики по запросу США. Его обвинили в отмывании 4 миллиардов долларов через BТC-e, краже персональных данных. А также указывали на причастность Винника ко взлому крупнейшей на тот момент японской криптовалютной биржи Mt. Gox. Предпринимателя заключили под стражу.

В 2018 году Винника объявили в розыск власти России — по обвинению в хищении 750 миллионов рублей, — и Франции — по обвинению в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки. Через два года власти Греции передали Винника во Францию. Тогда суд в Париже приговорил предпринимателя к пяти годам лишения свободы со штрафом на сумму больше 100 тысяч евро.

В 2022 году через Грецию его экстрадировали в США согласно договору. В суде он отрицал обвинения и заявлял, что работал обычным консультантом для пользователей биржи. Адвокат Александра Винника рассказывал, что его подзащитному могло грозить до 200 лет тюрьмы. Но в мае 2024 года айтишник частично признал вину. Тогда, по данным СМИ, его возможный срок сократился до 55 лет заключения.

В России же против Винника было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ). Позже — еще одно по статье о мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По совокупности обвинений предпринимателю в России могло грозить до 15 лет лишения свободы.

Александр Винник находится в базе розыска МВД Источник: Мвд.рф











Бизнес-партнеру Алексею Билюченко удалось избежать ареста в Греции. Изначально он в целях конспирации жил на Кипре. Оттуда он вылетел в Москву и вернулся в Новосибирск. Их биржа, на которой хранился миллиард долларов, по его словам, перестала работать — ее арестовали сотрудники ФБР. Тогда Билюченко запустил другую криптобиржу под названием WEX. Но и ему не удалось избежать наказания — в 2022 году его задержали в гостинице под Серпуховым.

Напомним также, что в августе 2024 года Россия и Америка при участии четырех стран провели обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек.