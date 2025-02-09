Новый вирус на iPhone — фотографии, документы и криптокошельки под угрозой: как защитить смартфон от нежелательных кибератак

Эксперты призывают не хранить картинки с важными сведениями на устройстве и удалять компрометирующие снимки Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Специалисты «Лаборатории Касперского» нашли в приложениях из App Store и Google Play новый вирус, угрожающий смартфонам. С помощью угрозы под названием SparkCat хакеры воруют данные из галереи смартфонов и обчищают криптокошельки.

По информации аналитиков «Лаборатории Касперского», под угрозой оказались пользователи мессенджеров, ИИ-ассистентов и сервисов для доставки еды и доступа к криптобирже в Европе и Азии. В компании отметили, что атаки SparkCat нацелены в основном на пользователей Android- и iOS-смартфонов в ОАЭ, странах Европы и Азии. Но не исключают, что с такой угрозой могут столкнуться и россияне. По данным специалистов, программы, в которые был встроен вирус, скачали из Google Play более 242 тысяч раз.

На заражённом смартфоне SparkCat запрашивает доступ к просмотру фото. Вредоносная программа анализирует текст на изображениях в галерее, используя модель оптического распознавания символов (OCR). Если стилер обнаружит ключевые слова, то отправляет картинку злоумышленникам. Цель атакующих — найти фразы для восстановления доступа к криптокошелькам, чтобы заполучить цифровые активы жертв. Кроме того, зловред может красть и другие данные, например содержание сообщений или пароли, если они есть на скриншотах.

В настоящее время эксперты пытаются выяснить, как вредоносные программы попали в официальные магазины — были ли они заражены в результате атаки на цепочку поставок или это дело рук разработчиков, которые намеренно встраивали вирус. Ни для кого не секрет, что все программы, попадающие в официальные магазины приложений, проходят тщательные проверки, поэтому этот случай может сильно пошатнуть репутацию App Store и Google Play.

«Лаборатория Касперского» уже уведомила Google и Apple о наличии зловредных приложений, но вредоносный модуль SparkCat продолжает распространяться на неофициальных площадках. Эксперт по кибербезопасности Сергей Пузан считает случай с SparkCat первым в интеграции вредоносной программы, которая крадет данные пользователя, в приложениях в официальном App Store.

Схема вируса с анализом приложений в смартфоне тоже новая. До этого встречались случаи, когда вредоносные ПО проникали в магазины App Store и Google Play, отслеживали геолокацию, записывали звук с микрофона, передавали на сервера фото- и видеоинформацию пользователя. И это тоже несло множество угроз для человека.

Сергей Пузан рассказал «Известиям», что во время изучения, сервисы доставки еды, например, «выглядели вполне легитимными, тогда как другие, очевидно, были приманкой». В любом случае, загрузка такого вируса в телефон опасна для пользователя, даже если у него нет криптокошельков. Владельцы обычно хранят всю информацию о себе в своих гаджетах: документы, данные банковских счетов, личные фото и видео — всё это может быть скомпрометировано.

В «Лаборатории Касперского» рекомендуют россиянам быть бдительнее и избегать скачивания подозрительных приложений и программ, а также не разрешать доступ к данным смартфона, особенно к галерее изображений. Эксперты призывают не хранить картинки с важными сведениями на устройстве и удалять компрометирующие снимки. Приложения следует устанавливать исключительно с официальных сайтов и проверять их рейтинг и отзывы.