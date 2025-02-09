Заблокировали счета и могут выслать из страны. В нелегальные мигранты попали те, кто ничего не нарушал

Юристы советуют сразу отправляться в миграционную службу Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В России заработал режим высылки для иностранных граждан, находящихся на территории страны, а вместе с ним — и реестр контролируемых лиц. В него вносят данные тех, кто ждет выдворения. В нем обнаружили себя и иностранцы, которые находятся в России абсолютно законно. Им заблокировали счета в банке и запретили покидать территорию региона. Подробности — в материале «Фонтанки».

Что это за реестр иностранных граждан?

С 5 февраля в России ввели режим высылки для иностранных граждан — тех, кто находится на территории страны незаконно, внесли в реестр контролируемых лиц (РКЛ). Пока мигранта не депортируют или он не покинет территорию РФ самостоятельно, он находится в этом перечне и попадает под ряд ограничений. Среди них в том числе — запрет на проведение банковских операций, за исключением обязательных платежей. Тем не менее иностранец, попавший в реестр, может снять со своего счета деньги — не более 30 тысяч рублей в месяц.

В реестр заносят иностранцев, у которых истек срок временного проживания или разрешения на проживание, полученных в том числе в целях получения образования, вида на жительство, патента и трудового договора. Также под режим высылки попадают те, кому отказали в статусе беженца, кто незаконно пересек границу или совершил два административных правонарушения.

Режим высылки начинает действовать для иностранцев с момента внесения их данных в РКЛ. Тогда они обязаны явиться по вызову к представителям органов внутренних дел — в случае повторных нарушений режима им грозят депортация и помещение в специальное учреждение МВД России.

В первый же день работы реестра россияне начали активно пробивать через него мигрантов — граждане могут внести Ф. И. О., дату рождения и серию, номер и дату выдачи паспорта мигранта, чтобы проверить, есть ли иностранец в РКЛ. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, за первые сутки через него проверили более 62 тыс. человек. Из них больше семи тысяч оказались в реестре.

«Не понимаю, что происходит». Как в реестр попали жители Петербурга

Двое иностранных граждан анонимно рассказали «Фонтанке», что оказались в РКЛ, хотя находятся на территории страны законно. Один из мужчин живет в России по ВНЖ, у него есть постоянная регистрация и работает он официально. Не имеет штрафов и судимостей, окончил юрфак петербургского университета.

«Зашел в приложение Т-банка, а его у меня заблокировали. Позвонил в техподдержку — сказали, что доступ закрыт по причине внесения меня в реестр», — рассказывает он. Мужчина проверил себя на сайте МВД — и обнаружил, что находится в реестре в числе нелегальных мигрантов.

«Не понимаю, что происходит. Скоро найму адвоката», — поделился он.

Еще один житель Петербурга узнал о том, что оказался в числе нелегалов, еще вчера. «Спокойно сидел на рабочем месте, и вдруг пришло уведомление о том, что мне ограничен доступ к продуктам банка. Уже сегодня обратился в территориальной отдел по вопросам миграции — там никто не имеет представления, как решить эту проблему», — поделился он.

По словам мужчины, его отправили в «Единый центр документов» на улице Красного Текстильщика. «Там же сидели студенты, которым тоже заблокировали счета, и не знали, как быть. С одного окна отправляли в другое — и мы не получили никакого ответа. В итоге сотрудники паспортно-визового центра отправили нас домой и сказали явиться через неделю», — рассказывает он.

Мужчина утверждает, что живет в Петербурге больше трех лет и до сегодняшнего дня у него никогда не было трудностей с миграционной службой. В городе он занимается предпринимательством — продажей товаров на маркетплейсах и оптово-розничной торговлей овощами и фруктами. «Работаю официально, по ИП, ежеквартально налоги выплачиваем. На каком основании попал в данный реестр — не знаю. Еще такой момент, что сейчас время подачи деклараций, оплаты налогов, а счета у меня заблокированы», — подчеркивает он.

«Проблема повсеместная». Что делать, если попал в реестр нелегальных мигрантов?

Правозащитник Александр Тавлуй рассказал «Фонтанке», что ему известно как минимум о пяти случаях, когда люди с действующим ВНЖ попадали в реестр. «Проблема повсеместная. У одного парня уже заблокировали счет в Т-банке», — поделился он. При этом у тех, кто пользуется Сбербанком, доступ к счету пока есть.

«Еще случай — девушка, гражданка Узбекистана, три дня назад узнала, что ей аннулировали ВНЖ, так как у нее есть два административных штрафа. И ей сегодня также был заблокирован доступ к счету — она обращалась в банк, но в поддержке ей сказали, что ничего не могут сделать», — отметил Александр. При этом по закону после попадания в реестр она может снять до 30 тысяч рублей — у девушки оставалось на счете 14 тысяч.

«В банке ей сказали, что ничего не могут сделать и деньги ей отдать не могут. „Обращайтесь в миграционную службу“», — рассказал правозащитник. Сейчас девушка написала туда официальный запрос и попросила, чтобы ее убрали из реестра. Пока у нее есть десять суток с момента уведомления о том, что ей запрещен въезд на территорию России, она просит вернуть доступ к счету, чтобы снять деньги и спокойно уехать.

Тем, кто попал в аналогичную ситуацию, Александр Тавлуй советует обращаться в миграционную службу. Если человек знает, что за ним нет никаких нарушений, то к юристам или напрямую в МВД за разъяснением ситуации. Также правозащитник напомнил, что с 30 декабря действует указ президента, по которому иностранцы, находящиеся в России с нарушением режима пребывания, могут до 30 апреля обратиться в МВД и легализовать свое пребывание на территории России. «Если у человека на данный момент нет запрета на нахождение в стране или решения о его выдворении, он может обратиться с таким ходатайством», — объяснил Александр.

Среди требований к нелегальным мигрантам, которые хотят остаться на территории России, указывается сдача ими биометрических данных и прохождение медицинского освидетельствования на наркотики, наличие инфекционных заболеваний и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Мигранты также обязаны сдать тест на знание русского языка, истории России и ее законов и погасить имеющиеся задолженности.



Что грозит тем, кто попал в реестр

Помимо пользования банковскими счетами, иностранцам, включенным в реестр, запрещается менять место жительства без согласия органов внутренних дел, покидать субъект РФ, где они находятся, и управлять транспортным средством. В сдаче экзамена на права или в обмене водительского удостоверения им также откажут.