Made in China. Что такое ИИ-помощник DeepSeek, как им пользоваться и кто лучше — новый «китаец» или старый ChatGPT

Мир технологий переживает разлом — теперь он не однополярный Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











На днях мир технологий и инвестиций потрясла новая модель искусственного интеллекта — помощник DeepSeek родом из Китая. Восточный стартап заставил инвесторов усомниться в господстве американских технологий: ИИ-модель уже составила серьезную конкуренцию первопроходцу в мире технологий машинного обучения — ChatGPT от компании OpenAI.

Как маленький китайский стартап обвалил фондовый рынок в США, удобен ли в использовании новый помощник с искусственным интеллектом и чем он отличается от предшественника-аналога — читайте в материале MSK1.RU.

Как китайцы фондовый рынок обвалили

На днях китайская лаборатория DeepSeek представила свою новую нейросеть, способную обучаться и совершенствоваться самостоятельно. В отличие от OpenAI, DeepSeek не скрывает код своей программы, позволяя языковой модели совершенствоваться в режиме реального времени.

Лидер компании, Лян Вэньфэн, основатель инвестиционного фонда High-Flyer, неожиданно стал национальным героем Китая.

После запрета США на экспорт мощных чипов Nvidia в Китай — этот жест китайские разработчики посчитали попыткой пресечь их амбиции — компания DeepSeek под руководством Ляна смогла найти способ эффективно использовать доступные ресурсы.

Но инженеры компании DeepSeek не расстроились, а сумели максимизировать потенциал не самых современных чипов. В итоге они презентовали готовую ИИ-модель, затраты на которую не превысили 6 миллионов долларов . Около 200 сотрудников разрабатывали DeepSeek на протяжении полутора лет .

Для сравнения: для создания ChatGPT американцы привлекли около 6 миллиардов долларов финансирования, и штат из 4500 сотрудников трудился около десяти лет .

После презентации модели инвесторы усомнились в лидерстве американских технологий, и фондовый рынок США обвалился. Больше всего пострадали акции Nvidia — за день они рухнули на 17%. Это крупнейшее суточное падение в истории фондового рынка: компания подешевела на 465 миллиардов долларов.

На сколько упали акции известных технологических корпораций с момента публичной презентации китайского ИИ DeepSeek Источник: «кабачковая икра по акции» / T.me











Мир стал свидетелем начала серьезной технологической гонки в сфере ИИ-технологий: если раньше всем правила Америка, теперь они не могут не считаться с новым игроком. Модель DeepSeek оказалась быстрее, дешевле и доступнее, чем аналоги, в том числе первопроходец, американский ChatGPT. Сегодня китайское приложение возглавляет App Store.

«Задрот на триллион долларов»: кто создатель новой нейросети?

Лян Вэньфэн, создатель DeepSeek, — новый game changer в мире ИИ-технологий. Его китайская одноименная компания всего за год прошла путь от стартапа до одного из лидеров рынка. В британских СМИ его уже окрестили «ботаником с ужасной прической» и «задротом на триллион долларов».

Перевод заголовка DailyMail: «Задрот с ужасной стрижкой, которого никто не воспринимал всерьез», создал DeepSeek… и теперь приглашен за первый стол политической элиты Китая после унижения американских технологических гигантов Источник: cctv, dailymail.co.uk











Лян родился в 1985 году в семье школьного учителя и в юности увлекался машинным зрением. После учебы он основал успешный квантовый инвестиционный фонд High-Flyer, на котором заработал 8 миллиардов долларов. В 30 лет он стал одним из самых заметных китайских предпринимателей. В 2023 году он решился на следующий шаг — создание компании DeepSeek.

Для своего нового проекта Лян привлек лучших специалистов из китайских университетов Пекина, Цинхуа и Бэйхан. Он не скупится на зарплаты и готов платить своим инженерам и ученым столько, сколько они едва ли могли получить в других компаниях.

Вэньфэн видит в DeepSeek шанс сделать Китай глобальным лидером в сфере нейросетей — он мечтает, чтобы его компания стала самой популярной китайской технологической силой не только в Китае, но и в мире.

Параллельно с ростом DeepSeek Китай объявил о планах инвестировать триллион юаней (140 миллиардов долларов) в развитие ИИ.

Почему DeepSeek называют «убийцей» ChatGPT

DeepSeek ориентирована на исследования и разработки. Модель делает акцент на обмен знаниями, а не на коммерческую выгоду — поэтому и не скрывает код. Компания не получает инвестиций от внешних фондов: Лян использует прибыль от своего инвестиционного фонда.

Преимущества для пользователей, особенно из России, тоже существенные. Во-первых, DeepSeek работает в России без VPN и прочих технологических изощрений. Во-вторых, это не сайт, а приложение — явление гораздо более понятное и удобное современному юзеру. В-третьих, DeepSeek, по крайней мере пока, полностью бесплатное, а вот последнюю модель ChatGPT можно бесплатно использовать только ограниченное число запросов. Потом сайт просит либо оплатить подписку — которую, естественно, нельзя оплатить с российских счетов, — либо перейти на устаревшую версию.

Тест и сравнение с ChatGPT

MSK1.RU решил протестировать новую модель и сравнить ее с самым популярным «карманным помощником» на данный момент — ChatGPT.

Актуальность информации

Начнем с самого простого — с сегодняшней даты. Когда ChatGPT только запустили, в нем была устаревшая база данных: ChatGPT-3, который в 2023 году взорвал интернет, не знал ничего новее 2021 года и на всех вопросах касаемо новых данных, что называется, галлюцинировал. И на вопрос о сегодняшней дате то называл случайную дату из 2021 года, то признавался, что не знает.

DeepSeek с датой справился:

Источник: DeepSeek











Но и в новейшей версии ChatGPT — для теста MSK1.RU использовал самую последнюю из бесплатных моделей, ChatGPT-4o, — этот баг устранили. Теперь ИИ знает, какой сегодня день, и, как ожидается, разбирается в сегодняшней повестке.

Источник: ChatGPT











Проверим, насколько оба помощника разбираются в новостях и поиске актуальных данных. 29 января, когда был написан этот текст, задержали экс-гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина. ChatGPT об этом в курсе: он, немного подумав, выдал новость из трех источников, под каждым абзацем указав, откуда он это взял. И, что немаловажно, информация верная, а то раньше ИИ-модель могла написать любую чушь с «серьезным лицом». Видимо, американцы над этим серьезно поработали.

Источник: ChatGPT

А вот DeepSeek, как оказалось… имеет ограниченную базу данных — и заканчивается она в октябре 2023 года. Но сегодняшнюю дату он всё же знает, что еще раз продемонстрировал. То есть «китаец», как Сократ, знает, что ничего не знает. Спасибо за честность, но это фейл.

Источник: DeepSeek

Итак, пока 1:0 в пользу «старого помощника» — ChatGPT.

Функционал

Что оба помощника вообще умеют? Спросим у них.

«Китаец» назвал восемь пунктов. Всё ожидаемо: работа с текстом, перевод, рекомендации, решение задач.

Источник: DeepSeek

У ChatGPT функционал почти идентичный, только расписано это, что называется, «покрасивше».

Пока не будем верить «на слово» и менять счет, а проверим некоторые пункты из этих списков, что составили ИИ, в действии.

Предлагает несуществующих авторов

Раз DeepSeek заикнулся, что умеет рекомендовать книги, попробуем найти литературу, похожую на одну из любимых романов нашего корреспондента — «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте. Сюжет повествует о реальном преступлении, совершенном двумя молодыми людьми в Америке в конце 50-х годов.

Китайский DeepSeek предложил:

«Над пропастью во ржи» — Джером Д. Сэлинджер;

«В крови» — Джон Кэрролл;

«Исчезновение» — Гайланд Дуглас;

«Американский психопат» — Брет Истон Эллис;

«Тайная история» — Донна Тартт;

«Чужак» — Альбер Камю;

«Под покровом небес» — Дэвид Гутерсон;

«Солнцестояние» — Томас Пинчон.

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Звучит здорово! Только вот «В крови» написан не неким Джоном Кэрроллом — такого писателя не существует, а Юсифом Чеменземинли. «Исчезновение» написала Клэр Дуглас, а не Гайланд Дуглас (опять же, кто это?). Имя автора книги «Под покровом небес» нейросеть тоже перепутала — его зовут Пол Боулз, а не Дэвид Гутерсон. А Томас Пинчон, хоть и действительно писатель, «Солнцестояние» не писал.

На то, насколько перечисленные существующие книги похожи на «Хладнокровное убийство», наш корреспондент тоже может поругаться: «Американского психопата» еще можно притянуть за уши, но остальное — никак. Возможно, «Под покровом небес» тоже подходит под запрос, но эту книгу, увы, наш корреспондент не читала.

Помучаем теперь ChatGPT.

«Американец» предложил почитать «Однажды в Голливуде» от Доминик Данн. Или Доминика Данна. В любом случае с таким именем миру известна только голливудская актриса, умершая еще в 80-х годах. Книги такой тоже нет.

Вторая рекомендация, «Дьявол во снежном городе», оказалась реальной. Даже автора нейросеть не напутала.

Чтобы не расписывать всё, подведем итог: пять книг из десяти не существует, у одной перепутан автор и лишь четыре названы верно. Существующие книги тематически подходят под запрос.

+1

С заданием ни одна нейросеть не справилась: и та, и та назвала лишь четыре существующих книги. Счет остается прежним — 1:0 в пользу старого «американца».

Внимательность

Зададим нейросетям задачку — подкинем им несуществующее предложение, созданное лингвистом, и попросим исправить ошибки. Намеренно допустим парочку ошибок: кое-где перепутаем буквы, кое-где опустим целое слово: «Глокая (штеко) куздра будланула бокра и курдячит (в оригинале — кудрячит) бокренка».

А заодно и протестируем уникальную функцию DeepSeek — кнопку DeepThink, которая позволяет увидеть нам процесс «мысли» нейросети.

DeepSeek справился на ура: он не только понял, что «глокая куздра» — лингвистическая головоломка и узнал ее автора, но и исправил неточности в цитате.

+1

А вот ChatGPT, узнав цитату, посчитал, что этого достаточно, и не исправил неточности.

Источник: ChatGPT

«Китаец» сравнял счет — теперь 1:1.

Математические задачи

Представим, что я — школьник, которому нужно решить задачку на контрольной. Возьмем случайное упражнений из банка заданий ЕГЭ и зададим его двум разным нейросетям.

Источник: DeepSeek

Источник: ChatGPT

Опустим долгие решения и перейдем сразу к ответам. У «китайца» получилось 80 километров в час, у «американца» — 90.

Источник: DeepSeek Источник: ChatGPT

А теперь заглянем в решебник. Ответ — 80! Считает китайская нейросеть лучше своего американского предшественника.

Источник: math-ege.sdamgia.ru











Итак, 1:2 в пользу «китайца».

Сбор данных

Посмотрим, как две языковые модели собирают информацию. Попросим их составить топ стран по количеству рождаемости.

Источник: DeepSeek Источник: ChatGPT

Кажется, нейросети использовали данные разных годов: результаты похожие, будто топ не меняется из года в год, только порядок стран и цифра.

«Американец» прикрепил ссылку на «Википедию», данные из которой он почерпнул. Китайская нейросеть на просьбу прислать ссылку ответила, что не обладает такой способностью, и вообще, кожаный мешок, что ты хочешь, мои данные ограничены 2023 годом. Но это лирика.

Проверим результаты.

Источник: ru.wikipedia.org











Упс: обе нейросети спутали ровно по два пункта, и ни одна из них не назвала верное число. Впрочем, обе нейросети составили правильный список с точки зрения его наполнения: эти пять стран действительно лидируют. В общем, для ознакомления пойдет, но для каких-то целей посерьезнее — за ИИ всё еще нужно перепроверять.

Причем, если верить американскому ИИ, данные он взял с этой же интернет-страницы. Почему они разошлись с результатом — неизвестно.

Счет остается прежним — 1:2 в пользу DeepSeek.

Генерация картинок

Итак, для начала спросим, умеет ли вообще новая нейросеть работать с картинками.

К сожалению, нет. И инфографику DeepSeek генерировать отказался, зато задобрил уверениями, что уж с текстом-то он точно поможет.

Источник: DeepSeek

Теперь поговорим с «американцем». В актуальную версию встроен DALL-E 3 — нейросеть от той же компании, OpenAI, созданная для работы с изображениями. Но использовать ее с порога ChatGPT постеснялся. Зато прислал много — аж двенадцать — релевантных инфографик с возможностью их рассмотреть поближе и скачать.

Источник: ChatGPT

Но опытные пользователи нейросетей знают: главное — упорство. Немного нажима — и ChatGPT создал нам релевантную инфографику на основе данных, которые он собрал. Данные соответствуют его действительности: опустим, что в реальности Конго, Мали и Чад поменяны местами. Инфографика понятная и ровная.

Источник: ChatGPT

Просим ChatGPT: «Дядь, сделай красиво» — и получаем…

Источник: ChatGPT

Источник: ChatGPT

…нечто прекрасное. Полет технологического разума поражает воображение: чего стоят только эти пластилиновые «малыши» в кружочках. Для любителей трансгуманистической антропологии прикрепляем картинку целиком — науки ради:

Источник: ChatGPT

Но это мелочи. Он научится лучше, главное, что он не боится пробовать. Поощрим его успехи и поблагодарим за помощь: нам зачтется доброе отношение к нейросетям с особенностями развития.

«Чат» сравнял счет — 2:2.

Поиск в интернете

Ну и протестируем самое сложное — поиск информации в Сети. Этого мы отчасти коснулись в разделе «Актуальность информации», но закрепим пройденное. Заодно и проверим DeepSeek на использование веб-страниц.

«Американец» выполнил задание с легкостью: предоставил две ссылки, собрал актуальную информацию.

Источник: ChatGPT











А вот DeepSeek, несмотря на заявленную кнопку «Поиск в интернете», искать отказался вообще: кнопка погружает его в долгие раздумья, в результате которых он выдает ошибку. Причем видно ошибку только в десктопной версии — в мобильном приложении он просто не загружает никакой ответ. Ну это явная дисквалификация.

И со счетом 3:2 побеждает ChatGPT.

Перевод: «Извините, поисковый сервис DeepSeek загружен. Пожалуйста, отключите поиск или попробуйте снова позже» Источник: DeepSeek











Вердикт: несмотря на то, что DeepSeek потрясла мир, версия выглядит еще сырой и пока в функциональности уступает старому доброму «чату» — в ней нельзя генерировать картинки и искать актуальную информацию. С другой стороны, создается уверенность, что это только начало для Китая. И обвалился фондовый рынок в США не из-за особенностей пользования, а потому, что конкурентоспособный аналог лидеру рынка удалось создать в разы дешевле.

И считает «китаец» гораздо лучше.