«Его успех доказывает мою теорию»: звезда российского кино Александр Петров — о карьере Юры Борисова

Александр Петров признался, что завидует Юре Борисову Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, «Кино в деталях» (18+), 16 выпуск от 4.05.2024 года, сезон-2024











Ярославский актер Александр Петров попытался объяснить успех своего коллеги Юрия Борисова (сам актер просит называть его Юра. — Прим. ред.), которого на днях номинировали на престижную премию Американской киноакадемии «Оскар».

— Но Юра в первую очередь развивался внутренне сам, а не пытался куда-то уехать и с кем-то договориться, влезть, перепрыгнуть. Судьба распорядилась так потому, что он был готов и в профессии, и внутри себя. Я за него безумно счастлив и рад, и его успех только доказывает мою теорию, — рассказал Александр Петров в большом интервью «Кинопоиску». — То же самое случилось у меня с Полански и фильмом «Дворец». Были важны мои внутренние наработки.

Напомним, Александр из Переславля-Залесского не раз заявлял на публику, что мечтает получить золотую статуэтку «Оскар». И даже признавался, что завидует успеху Юры. После появления фамилии Борисова в числе номинантов в Сети начал гулять мем о переживаниях Петрова.

Ярославец уже совершал попытки выхода на международный рынок киноиндустрии: в 2023 году на экраны вышла черная комедия «Дворец» (18+) Романа Полански, одну из ролей в которой исполнил наш Петров. Однако даже сотрудничество с зарубежным режиссером пока так и не принесло ему престижных наград.

С января 2025 года в российских кинотеатрах стартовал показ нового фильма «Василий» (16+) с участием ярославского актера, это комедия про двух братьев-близнецов, где Александр играет сразу две роли. По его словам, проект возможно будут показывать за рубежом.

— И дело не в том, чтобы получить «Оскар», как я когда-то говорил. Но мне хочется повышать актерское мастерство, выходить на международный уровень. Тот же «Василий» если выйдет на территории Латинской Америки, то будет прекрасно! — сказал Александр Петров.

К слову, Александр Петров и Юра Борисов не раз работали вместе. В частности, они снимались в фильмах «Т-34» (12+), «Вторжение» (18+) и «Сто лет тому вперед» (12+).

Кто такой Юра Борисов и почему о нем все говорят Источник: Никита Егоров / Городские медиа

25 января 2025 года Александр Петров в компании супруги, мамы, друзей и коллег отметил свой 36-й день рождения, среди приглашенных был и Юра Борисов, он поднял тост за коллегу по цеху.