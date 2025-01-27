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Страна и мир Электронных повесток в весенний призыв будет больше: что это значит

Электронных повесток в весенний призыв будет больше: что это значит

Раньше такой способ использовали в трех регионах

239
2 комментария

Бумажные повестки скоро могут заменить

Источник:

Во время весеннего призыва в России в 2025 году будут шире использовать электронные повестки. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Я думаю, что в весенний призыв применение электронных повесток будет более широко распространено, — сказал Картаполов.

Онлайн-повестка ничем не отличается от бумажной. В цифровом документе содержится такая же информация, как и в традиционном: например, причина вызова и дата, когда приходить в военкомат.

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в России. Для этого создали единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Реестр электронных повесток уже запустили в России в тестовом режиме в Рязанской области, Марий-Эл и на Сахалине. В прошедший осенний призыв основанием для призыва на срочную службу были бумажные повестки

Теперь необязательно вручать повестку лично в руки

Источник:

Реестр воинского учета — это государственная информационная система военнообязанных граждан Российской Федерации. В нем будут храниться данные о состоянии здоровья, образовании, трудовой деятельности, месте жительства, семейном положении, гражданстве, военном билете, месте обучения, имеющейся недвижимости, транспорте, наличии отсрочки, фактах об уголовных и административных преступлениях, а также сведения о направлении и вручении повесток.

Призывник, который не придет по повестке, через 20 дней не сможет:

  • регистрировать ИП и самозанятость;

  • регистрировать недвижимость и ставить ее на кадастровый учет;

  • регистрировать транспорт и управлять им;

  • брать кредиты и займы.

Также после размещения повестки вас не выпустят за границу. А в случае неявки грозит штраф до 30 тысяч рублей. А если вас сочтут уклонистом, наказание будет серьезнее:

  • штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев;

  • принудительные работы до 2 лет;

  • арест до 6 месяцев;

  • лишение свободы до 2 лет.

ПО ТЕМЕ
Реестр воинского учета Андрей Картаполов Армия Призыв Электронные повестки
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Комментарии
3
Гость
1 час
Z олдаты v бой!
Гость
3 минуты
А чтобы получить пособие надо заявление писать, а тут 7 дней и готово.
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