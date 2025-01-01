Как раньше не будет! Скандалы-2024, которые изменили нашу жизнь (а мы про них забыли)

Киркоров потом не простил Ивлееву Источник: Дарья Маслакова / MSK1.RU, _agentgirl_ / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











В ушедшем 2024 году нас накрывали информационные волны. Они вызывали бешеные эмоции у аудитории и желание запрещать и бороться у властей предержащих. Из какой-нибудь на первый взгляд незначительной новости развивался медийный тренд, о котором говорили буквально из каждого утюга. А потом так же внезапно прекращали говорить — волна схлынула, тема забылась. Но каждая из этих историй — о том, как безвозвратно изменилась наша жизнь в прошлом году. Об этом — в материале «Фонтанки».

Вечеринка года

Киркоров сильно изменился Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU











Что случилось: вечеринку, которая разделила жизнь российских тусовщиков и звезд шоу-бизнеса на до и после, блогер и телеведущая Настя Ивлеева устроила еще 20 декабря 2023 года. А информационное поле «бомбит» до сих пор. Мероприятие прошло в столичном клубе Mutabor, был заявлен дресс-код — almost naked, то есть «почти голый». Никто не предполагал, что участникам придется извиняться на камеру, а некоторым — расплачиваться карьерой.

Настя Ивлеева, как хозяйка вечера, щеголяла в неглиже и с огромным изумрудом за 23 миллиона рублей, пристроенным на пятую точку. Впоследствии окажется, что изумруд Насте дали поносить друзья из ювелирной компании, после скандала камень обретет дурную славу, и его станет невозможно продать.

Ивлеева весь год будет извиняться, заплатит штраф в 100 тысяч рублей за организацию мероприятия с нарушением общественного порядка, после налоговой проверки ее счета заблокируют. В апреле Ивлеева получит еще один штраф — 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ, после этого она удалит все посты из своего аккаунта в запрещенной социальной сети. Из-за долгов перед ФНС ведущей закрыли выезд из страны. В июне она заплатила 20,953 миллиона рублей налоговой задолженности. Филипп Киркоров явится в чем-то томном и полупрозрачном, в результате его вырежут из всех «новогодних огоньков» и из праздничной киноленты «Иван Васильевич меняет всё». Как и Анну Асти, которая имела несчастье спеть на голой вечеринке Ивлеевой. Лолита Милявская столкнется с отменой концертов. Легче всех отделаются Ксения Собчак и Дима Билан.

После серии видеопокаяний возникнет мем «извинительный свитер» — неброское изделие из кашемира, с закрытым горлом, черного или бежевого цвета. Креативнее всего к дресс-коду подошел, на свою голову, рэпер VACÍO (Васио, настоящее имя — Николай Васильев). Он был запечатлен на фото в одном белом носке, надетом на член, с голым задом и надписью «Уроды бояться красоты» (именно через мягкий знак) на спине. За это молодого человека арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

Николай Васильев (Vacio) в суде Источник: moscowcourts / Telegram После ареста Васильеву вручили повестку в военкомат, а на выходе из изолятора спустя 15 суток задержали повторно — еще на 10 суток за нецензурную брань. Затем Васильев встал на воинский учет, прошел медкомиссию, был признан годным для службы и даже говорил, что готов поехать на СВО. А в мае неожиданно уехал в США, перестал вести соцсети и общаться с друзьями и коллегами, лейбл Rocket Records, с которым рэпер работал, разорвал с ним контракт.

Что теперь: тусить, как раньше, больше не получится — после голой вечеринки представления о том, что допустимо, а что нет, даже если вечеринка закрытая, изменились.

10 декабря 2024 года Настя Ивлеева вышла замуж за телеведущего телеканала «Культура» Филиппа Бегака и породнилась с известной семьей. Бабушка Филиппа — единоутробная сестра Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, а дедушка — автор романа «Семнадцать мгновений весны» Юлиан Семёнов.

Филипп Киркоров так и не простил Ивлеевой пережитых неприятностей. Ивлееву убрали из актерского состава очередной новогодней комедии «Небриллиантовая рука» после того, как Киркоров заявил, что не появится в одном кадре с «профурсеткой с бриллиантом на пятой точке».

Отец года

Источник: sergey_kosenko / Instagram (деятельность запрещена в России)

Что случилось: блогер-миллионник Сергей Косенко бросил своего двухмесячного сына Лео в сугроб и заснял это на видео. Ролик был опубликован 8 января. Перед этим Косенко заявил, что хочет «снять самое популярное видео». Ролик набрал миллионы просмотров и вызвал скандал. Глава Комитета Госдумы по делам материнства, отцовства и детства Нина Останина назвала поступок блогера безнравственным и отметила, что он предлагает своим подписчикам «людоедскую модель поведения». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Косенко уголовное дело.

Источник: кадр из видео / Instagram (деятельность запрещена в России) Блогер снял видео в «извинительном свитере» и сказал, что бросал в снег не ребенка, а куклу, а потом объяснил свой поступок тем, что отцовство для него в новинку, а блогерством он занимается много лет и «не смог в голове себе это сопоставить». В октябре 2024 года стало известно, что блогер Сергей Косенко разыскивается по двум уголовным статьям, в ориентировке не уточнялось, каким именно. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале, что Следственный комитет предъявил Косенко обвинение по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Блогеру грозило до десяти лет лишения свободы, но на момент публикации этих новостей он успел уехать из России, предположительно в ОАЭ, и вывести все деньги со своих российских счетов до того, как они были арестованы. Перед этим Косенко погасил долг перед налоговой на 300 тысяч рублей.

Что теперь: за хайповый контент может наступить нешуточная ответственность.

Кот года

Источник: кадр из видео / YouTube

Что случилось: в январе из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросили бело-рыжего кота по кличке Твикс. Кот ехал к хозяевам в сопровождении их родственника, за перевозку животного было заплачено 983 рубля. Днем 11 января кот выбрался из переноски, пока его человек спал, и попался на глаза проводнице. Дальше версии расходятся. Проводница утверждала, что кот сам выпрыгнул из вагона на станции Киров. Температура за бортом — минус 30 градусов. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали, что кота из вагона выбросил человек. 19 января, когда история получила огласку, к телеграм-каналу, посвященному поиску Твикса, присоединились пять тысяч человек. 20 января тело кота нашли в снегу, предположительно, он прошел несколько километров вслед за поездом, прежде чем замерз насмерть. По другой версии, кота загрызли собаки.

На безымянную проводницу обрушился всеобщий гнев в социальных сетях и комментариях к новостям о Твиксе. Женщину требовали уволить, судить за жестокое обращение с животным, отправить по шпалам в мороз пешком и так далее. Травле подверглась кондуктор из Самары, которую приняли за ту самую проводницу, — ей писали и звонили с угрозами, в результате семье пришлось переехать.

В РЖД рассказали, что отстранили проводницу от работы и провели внутреннюю проверку, которая не выявила нарушений. Женщина объяснила, что кот выглядел неопрятно, и она подумала, что животное забежало в поезд на станции погреться.

Что теперь: РЖД изменили правила перевозки питомцев. Проводникам запрещено высаживать бесхозных животных из поезда, теперь их надо передавать работникам вокзала на ближайшей станции.

В отношении проводницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). 12 декабря 2024 года стало известно, что уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В качестве доказательства следствию было предоставлено видео из тамбура поезда, на котором кота из вагона выбрасывает неизвестный пассажир, а проводница наблюдает за этим, стоя рядом.

Донор года

Источник: durov / Telegram











Что случилось: летом 2024 года некая Ирина Болгар опубликовала в запрещенной соцсети фотографии с хештегом #durov. Журналистам женщина рассказала, что с 2012 года состояла в отношениях с основателем Telegram Павлом Дуровым и родила от него троих детей, которые носят его фамилию. В 2022 году пара рассталась. Предать ситуацию огласке Болгар решила, так как Павел Дуров, по ее словам, прекратил общаться с детьми и платить алименты в размере 150 тысяч евро ежемесячно. Также Болгар рассказала, что весной 2023-го подала в суд Швейцарии уголовный иск в отношении Дурова, который якобы применял физическое насилие к их младшему сыну.

Поначалу женщине не поверили. К тому же первый комментарий, который Дуров выдал после явления Ирины Болгар интернету, породил множество обсуждений и мемов: уже 15 лет он является донором спермы, и теперь у него более 100 детей в 12 странах мира. Основатель Telegram отметил, что это его гражданский долг, потому что в мире не хватает «высококачественного донорского материала».

Затем между Болгар и Дуровым развернулась бесконтактная информационная война. Она публиковала новые фото, на которых Павел Дуров в окружении детей выглядел как заложник. Его представители рассказывали, что Дуров и Болгар никогда не были парой, а дети родились в результате договоренности. Бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин заявил, что Болгар без ведома Павла потратила 18 миллионов долларов с его счетов на личные нужды. А в 2019 году Дуров и вовсе перевел ей единовременно 7 миллионов долларов на содержание детей и считал, что вопрос с алиментами закрыт.

Источник: кадр из видео / YouTube Разгар откровений Ирины Болгар удивительным образом совпал с задержанием Павла Дурова в Париже в августе 2024 года. Ему предъявили обвинение по 12 составам, среди которых соучастие в распространении незаконных фотоматериалов в отношении несовершеннолетних, распространении наркотиков, соучастие в мошенничестве, киберпреступлениях и так далее. Из полиции Дурова отпустили под подписку о невыезде и залог в 5 миллионов евро.

Что теперь: Павел Дуров больше не загадочный накачанный «принц Персии» с постановочных фотографий в пустыне.

После задержания Дурова руководство Telegram заявило, что будет раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов пользователей в ответ на «обоснованные юридические запросы». Позднее Дуров заявил, что Telegram с 2018 года раскрывает данные преступников. 6 декабря Павла Дурова впервые допросили по делу о недостаточной модерации в Telegram. В октябре Ирина Болгар потребовала от Дурова 14 миллиардов рублей алиментов, а теперь на ее страничке в запрещенной соцсети затишье: она перестала публиковать скандальный контент и постит только фото и видео о своей жизни с детьми.

Женщина года

Источник: ANSA via ZUMA Press











Что случилось: в августе спортсменка из Алжира Иман Хелиф выиграла золотую медаль Олимпийских игр по боксу среди женщин в категории до 66 кг. Разразился международный скандал, так как у многих спортсменов и зрителей возникли сомнения, является ли Хелиф женщиной. Генетический тест выявил у спортсменки наличие XY-хромосомы. Подробности анатомии боксерши опубликовал сайт Le Correspondant: французский журналист Джаффар Айт Аудиа выяснил, что в 2023 году во время чемпионата мира под эгидой IBA (Международной боксерской ассоциации) Иман Хелиф провалила гендерный тест и была отстранена от соревнований с женщинами. МРТ таза показало отсутствие матки и наличие яичек в паховых каналах и микропенис в виде «гипертрофии клитора».

Источник: MAST IRHAM / ЕРА / ТАСС Международный олимпийский комитет назвал проверки IBA нелегитимными и допустил к соревнованиям Хелиф и боксершу из Тайваня Линь Юйтин, которую вместе с Хелиф отстраняли от соревнований из-за проваленного гендерного теста. Юйтин получила золотую медаль Олимпиады в весовой категории до 57 кг.

Что теперь: пока спортивные аналитики говорили о конце женского бокса, Иман Хелиф подала иск в парижскую прокуратуру на интернет-преследование, так как сочла, что столкнулась с травлей в том числе со стороны Дональда Трампа и Джоан Роулинг. Независимый совет по женскому спорту (ICONS) потребовал лишить алжирку Иман Хелиф золота летних Олимпийских игр.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев после публикации медицинских исследований Хелиф призвал президента МОК Томаса Баха на коленях извиниться перед боксерским сообществом. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что в скандале виновата не Иман Хелиф, а те, кто отменил обязательные хромосомные тесты для спортсменок. В МОК гендерный скандал комментировать не стали.

Источник: кадр из видео / MIA BOYKA / YouTube

Что случилось: в августе певица Миа Бойка выступала в Надыме на Дне города. На сцену вывели 8-летнюю девочку, которая потерялась. На ребенке были маска кошки и кошачий хвост. Миа Бойка начала расспрашивать девочку: «Ты у нас котенок или квадробер, не дай бог?» Получив утвердительный ответ, певица спросила толпу, кто еще «это» поддерживает. Со сцены девочка ушла в слезах.

Школьницу поддержали Егор Крид, Ида Галич, Ксения Собчак и Екатерина Мизулина. Но Миа Бойка настаивала на своем и написала в своем телеграм-канале: «Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность».

Мама девочки написала заявление в полицию с просьбой проверить факт оскорбления ее дочери на концерте. Но правоохранительные органы не нашли в действиях певицы ничего противозаконного.

Что теперь: в октябре в Госдуме начали разрабатывать законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». Пока запретили только чайлдфри.

Источник: кадр из видео / Муз-ТВ / YouTube В ноябре певица и девочка-квадробер снова встретились и помирились в эфире шоу «Пусть говорят». Миа Бойка окончательно оправилась от скандала и теперь рассказывает в интервью, как во время премии «Муз-ТВ» еще женатый на тот момент певец Shaman поцеловал ее в шею. Квадроберы на протяжении нескольких месяцев были главной темой для обсуждения в СМИ.

Кусь года

Источник: кадр из сериала «Слово пацана»











Что случилось: в марте в Новосибирск на открытие кинофестиваля «Семейные ценности» прибыл актер Никита Кологривый. Город надолго запомнил этот визит, потому что актер напился в местном баре Tangiers Lounge, снимал с себя футболку, ругался матом и хватал хостес за грудь, а потом еще и укусил ее за ногу, потому что она отказалась продолжить общение в более интимной обстановке.

По делу о мелком хулиганстве Кологривый получил семь суток административного ареста.

Что теперь: после дебоша в Новосибирске Никиту Кологривого сняли с роли Владимира Жириновского в фильме «Жириновский. Взлет». Также его персонаж Кащей вряд ли появится во втором сезоне сериала «Слово пацана».

В июле Никита Кологривый признался, что его лишили нескольких ролей и рекламных контрактов из-за скандала, но «теперь всё хорошо, всё есть, всё расписано».

Депутаты года

Источник: «Фонтанка»











Что случилось: на протяжении 2024 года народные избранники разных уровней не раз удивляли общественность своими цитатами. Перечислим самые яркие выступления.

Источник: кадр из видео / Псковская губерния / Telegram В июне в Псковском областном парламенте лидер региональной фракции «Единой России» Армен Мнацаканян, рассуждая о месте оппозиции, призвал «убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить». Позже депутат пояснил журналистам, что слово «убить» использовал как фигуру речи: «Делом убивать, нагрузить тех, кто нас не любит. Мы живем в гуманистическом обществе, и речи о физическом устранении людей быть не может, и призывов к этому я никоим образом не имел в виду».

В октябре депутат гордумы Екатеринбурга прямо на заседании назвал коллег «олигофренами» и заявил, что чиновники разучились хозяйствовать и у них «сообразиловки не хватает»: «Вы, когда во дворе строите объект — корт или площадку, — почему дороги к ней не закладываете в ремонт? Это ко всем вопрос. Я понимаю, что олигофрены-депутаты в свое время придумали программу „Спорт в каждый двор“, остановились только на воркаутах, а немного расширить ее нельзя?»

Источник: кадр из видео / Радио «Комсомольская правда» / YouTube Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков в ноябре призвал женщин рожать такими словами: «Пока рожалка работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим». Депутат Ксения Горячева обратилась в комиссию Госдумы по этике с просьбой оценить это высказывание. В официальном ответе председателя комиссии Валентины Терешковой говорится, что депутаты не увидели в словах Ильтякова ничего предосудительного.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в августе предложила сделать жизнь одиноких россиян невыгодной. В сентябре она посоветовала работодателям отслеживать коэффициент рождаемости в коллективе: «У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка, или нет». А в декабре Буцкая заявила, что «от грудного вскармливания грудь только улучшается, это профилактика рака, она только становится красивее». А еще объяснила, почему надо рожать по трое детей: «Два — это обязательно, потому что за себя и за мужа, но один для страны, итого — три». Если верить открытым источникам, у Буцкой двое детей.

Что теперь: ничего. Депутаты года продолжают работать.

Чиновники года

Источник: Михаил Миненков / официальный сайт Невинномысска

Что случилось: мэр Невинномысска Михаил Миненков в январе призвал мужчин «подкрадываться» к женщинам для подъема демографии. «Обращаюсь к мужчинам — сегодня вам нужно подкрасться к своей любимой, чтобы через девять месяцев родилось в городе не 700 человек, а 10 000», — сказал он. В октябре Миненков снова попал в новостные ленты с объяснением, что такое патриотизм: «Это когда ты Родине должен, а Родина тебе ничего не должна». Чиновник раскритиковал выплаты за рождение детей: «Дожились: за хороший секс, где появится ребенок, мы еще и деньги платим. Ты работаешь на государство. Не хочешь жить в этом государстве, тогда, пожалуйста, живи в другом. Ты вправе уехать. А у нас государство даст денег, если я засуну свой писюн промеж ног какой-нибудь бабе».

Источник: Георгий Филимонов / «ВКонтакте» Соперничать с мэром Невинномысска по глубине экспрессии может разве что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В октябре он провел встречу с аграриями, на которой заявил: «Для чего вы собрались здесь?! Или кто-то чё-то не понимает из здесь присутствующих?! Если мы для вас работаем, надо это ценить и говорить „спасибо“, быть благодарными. А работаем мы в том числе для отрасли [сельского хозяйства] ― и [вам надо] вести себя сообразно и корректно тому, что для вас делает правительство области, кто для вас делает и что получается».

Что теперь: ничего. Чиновники года продолжают работать.

Шутки года

Источник: кадр из видео / ProКВН / YouTube











Что случилось: в июле капитан команды КВН «Парни из Уфы» Рустам Хасанов во время выступления в «Первой лиге» сказал: «Все, кто в зале сейчас есть, вы все башкиры. После любого застолья, подходя к зеркалу, вы видите лицо Республики Башкортостан». Председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов заявил, что кавээнщики оскорбили башкирский народ. На следующий же день Рустам Хасанов опубликовал видео с извинениями. Можно сказать, что «Парни из Уфы» легко отделались.

В ноябре актриса петрозаводского театра «Творческая мастерская» Валерия Ломакина на стендап-шоу «Битва за время» на площадке «VK Видео», отыгрывая персонаж провинциалки, пошутила про карельский язык. «Карельский — атавизм, как соски у мужчин», — сказала она.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков попросил Следственный комитет проверить это выступление, в результате девушку уволили из местного театра, а Петрозаводский городской суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей по статье «Унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и языка, совершенное публично с использованием сети Интернет».

Что теперь: теперь стоить карьеры может не только откровенный наряд или пьяный дебош, но и шутка, которая кого-нибудь оскорбит.

Разборка года

Источник: кадр из видео / соцсети











Что случилось: в сентябре в офисе Wildberries в Романовом переулке в Москве (несколько сотен метров от Кремля) произошла стрельба. В результате пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, прибывшие на вызов. Погибли двое охранников офиса. 28 человек были задержаны.

Всё началось, когда муж владелицы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении нескольких мужчин пришел в бизнес-центр «Романов двор». Впоследствии он заявил, что у него были запланированы переговоры по поводу остановки строительства складов, а люди, пришедшие с ним в офис Wildberries, не были вооружены. Татьяна Бакальчук, в свою очередь, уверена, что стрельбу спровоцировал Владислав Бакальчук.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по серьезным статьям: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

В конце сентября выяснилось, что стрельба в Wildberries затронула не только бизнес-интересы. На встрече старейшин Чечни и Ингушетии выяснилось, что двое погибших при штурме офиса были убиты из табельного оружия штатного сотрудника Росгвардии, представителя Чечни.

Источник:

кадр из видео / Ramzan Kadyrov 95 / YouTube История с переделом компании Wildberries началась в июле, когда глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал разговор с Владиславом Бакальчуком. «Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии там доли одинаковые», — говорит Бакальчук. Рамзан Кадыров пообещал помочь «вернуть в семью» супругу и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».

Что теперь: после стрельбы в Романовом переулке в СИЗО были отправлены 29 человек. 25 из них оказались под стражей. Среди них — российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев, 9 декабря ему продлили арест до 18 февраля.