В Москве лифт рухнул в шахту. Внутри находилась женщина с инвалидностью: новости 27 декабря

На место выезжали экстренные службы Источник: Перово Новогиреево Вешняки / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 декабря.

Упал лифт

В Москве с высоты второго этажа в шахту рухнул лифт. Всё произошло на платформе МЦД-4 станции «Новогиреево», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Травмы получили две женщины. Одна из них — с инвалидностью. Как отмечают очевидцы, у пострадавшей ушибы и переломы.

— Им оказана медицинская помощь. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает, — отметили в пресс-службе МЖД.

Для установления причин произошедшего в ОАО «РЖД» создана комиссия. По информации МЖД, лифт предназначен для маломобильных групп населения и используется только в присутствии сопровождающих.

Попытка теракта

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве. По данным ведомства, террористы планировали взорвать газовые баллоны у одного из московских отделов полиции.

— Присягнув на верность «Исламскому государству»* в Афганистане, приобрели автотранспортное средство и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства, — уточнили в пресс-службе ФСБ.

Они были участниками террористической группировки «Вилаят Хорасан» — вероятно, той же, что устроила теракт в «Крокусе». Как сообщил Mash, они скрывались на улице Перерва. Мужчины оказались вооружены, они отстреливались при задержании. В итоге двое бойцов были уничтожены.

Момент задержания боевиков Источник: КоммерсантЪ / T.me

Следователи возбудили уголовное по части 2 статьи 205 и части 2 статьи 205.5 УК РФ по факту террористического акта.

У боевиков при обысках нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ.

* «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ в 2015 году).

Новые иноагенты

Минюст России внес в реестр иностранных агентов рэпера Андрея Меньшикова, более известного как Лигалайз. Как указано на официальном сайте ведомства: за то, что он высказывался против СВО и распространял фейки о Вооруженных силах РФ.

В июне 2023 года рэпер выпустил клип «Мир!! Вашему!! Дому!!», в котором выразил свою политическую позицию. После он эмигрировал в Прибалтику.

О том, как артист отреагировал на решение Минюста, можете прочитать в материале наших коллег из MSK1.RU.

Список иноагентов также пополнили Данила Беляков, бывший журналист издания «Медуза»* Алексей Ковалев, священнослужитель Андрей Львов, проекты «Страна и мир. Sakharov Review» и «Трансперенси интернешнл — Россия в изгнании».

* признана нежелательной организацией в РФ.

Бундестаг распущен

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг. Досрочные парламентские выборы назначены на 23 февраля следующего года.

Президент страны принял такое решение после того, как депутаты вынесли вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Причем он сам направил запрос в парламент для обсуждения этого вопроса. В результате на внеочередном заседании бундестага 394 депутата проголосовали за. За этим выбором следовал и досрочный роспуск парламента.

Подробности об авиакатастрофе в Казахстане

В Росавиация объяснили, почему разбившийся в Казахстане самолет не сел в Грозном. По словам руководителя агентства Дмитрия Ядрова, командир самолета самостоятельно принял решение произвести посадку в Актау.

— Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозном и Владикавказе. В связи с этим в районе аэропорта Грозного вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства, — отметил Ядров.

Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, однако попытки были безуспешны. В районе воздушной гавани наблюдался плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости.

— Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау, — подытожил руководитель Росавиации.

Ядров добавил, что в настоящее время много разных обстоятельств, которые могли привести к трагедии. В связи с крушением самолета Embraer близ Актау российская сторона немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии.

В Azerbaijan Airlines тем временем заявили, что предварительной причиной катастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

Осужденный чиновник на СВО

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправился в зону СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката чиновника Руслана Омельченко.

Контракт с Министерством обороны РФ Пушкарев подписал еще в октябре, но остался ждать призыва в колонии. Это второй мэр, который отправился на специальную военную операцию — в ноябре туда по контракту отправился Олег Гуменюк.

Уголовное преследование Игоря Пушкарева началось 1 июня 2016 года. Его обвиняли в превышении должностных полномочий, коммерческом подкупе и получении взятки от брата. Суд признал его виновным в ограничении доступа частных перевозчиков к контрактам на автобусные маршруты.