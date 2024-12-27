НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 762мм 86%
Подробнее
6 Пробки
USD 100,53
EUR 105,95
Погода в Новый год
Расписание транспорта в праздники
Незаконный павильон в парке
Умер малыш
Новый мотель
Дима Билан помог ярославцам
Подорожает проезд в электричках
Шпроты с ботулизмом
Выгодный бизнес
Что дарить на Новый год
Страна и мир Церковь простила, а правосудие — нет. Какой срок получил эпатажный певец Шарлот

Церковь простила, а правосудие — нет. Какой срок получил эпатажный певец Шарлот

Защитники артиста предлагали снять обвинения и прекратить уголовное преследование

251
4 комментария

Певца арестовали по подозрению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

Источник:

Сегодня в Самаре состоялось последнее заседание по делу скандально известного певца Эдуарда Шарлота. Артиста обвиняли по нескольким статьям. Певца осудили на 5,5 года. Кто такой Шарлот и за что его обвиняли, рассказываем в нашем материале.

Шарлот разместил видео на своей странице в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), где осквернил символ спецоперации — букву Z, исполнил пародию на песню «День Победы» в обнаженном виде, прикрепил к дереву свой военный билет вместе с изображением патриарха Кирилла и сжег свой паспорт.

В конце ноября 2023 года музыканта задержали в Санкт-Петербурге. После этого его этапировали в Самару, где Кировский районный суд вынес решение об аресте артиста.

Осенью 2024 года уголовное дело передали для рассмотрения в Самарский областной суд. Представители РПЦ обратились с просьбой о помиловании музыканта в связи с примирением сторон. Однако сторона обвинения потребовала для Шарлота 7 лет и 5 месяцев реального лишения свободы и штраф в размере 299 тысяч рублей.

— Я отстранился, растерялся, накосячил, проявил слабость. Откровенно забыл, что подобно великому Александру Сергеевичу Пушкину или вечно молодому Виктору Цою я стремлюсь оставить свой след в творческой культуре своей родины. От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми русскоязычными людьми за глупые выходки, — последнее слово Шарлота* на заседании.

Эдуард Шарлот прослушивает свой приговор

Источник:

По решению суда певец получил 5,5 года в колонии-поселении. Его обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении верующих.

— Эдуарда Шарлота приговорили к 5,5 года колонии-поселения и 4 годам запрета пользоваться интернетом, — передает корреспондент 63.RU из зала суда.

ПО ТЕМЕ
Уголовное дело Эдуард Шарлот Суд Экстремизм Приговор Тюрьма
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Наркоторговцы бандиты коррупционны воры садисты убийцы хохочут до слёз
Гость
1 час
Это как в 1917, после революции уехали. Потом решили вернуться. А в 37 всех расстреляли.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Виктория Федорова
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление