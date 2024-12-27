Церковь простила, а правосудие — нет. Какой срок получил эпатажный певец Шарлот

Певца арестовали по подозрению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих Источник: Роман Данилкин











Сегодня в Самаре состоялось последнее заседание по делу скандально известного певца Эдуарда Шарлота. Артиста обвиняли по нескольким статьям. Певца осудили на 5,5 года. Кто такой Шарлот и за что его обвиняли, рассказываем в нашем материале.

Шарлот разместил видео на своей странице в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), где осквернил символ спецоперации — букву Z, исполнил пародию на песню «День Победы» в обнаженном виде, прикрепил к дереву свой военный билет вместе с изображением патриарха Кирилла и сжег свой паспорт.

В конце ноября 2023 года музыканта задержали в Санкт-Петербурге. После этого его этапировали в Самару, где Кировский районный суд вынес решение об аресте артиста.

Осенью 2024 года уголовное дело передали для рассмотрения в Самарский областной суд. Представители РПЦ обратились с просьбой о помиловании музыканта в связи с примирением сторон. Однако сторона обвинения потребовала для Шарлота 7 лет и 5 месяцев реального лишения свободы и штраф в размере 299 тысяч рублей.

— Я отстранился, растерялся, накосячил, проявил слабость. Откровенно забыл, что подобно великому Александру Сергеевичу Пушкину или вечно молодому Виктору Цою я стремлюсь оставить свой след в творческой культуре своей родины. От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми русскоязычными людьми за глупые выходки, — последнее слово Шарлота* на заседании.

Эдуард Шарлот прослушивает свой приговор Источник: 63.RU

По решению суда певец получил 5,5 года в колонии-поселении. Его обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении верующих.