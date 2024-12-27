Бои в Курской области, ответ «Орешником» и ожидание переговоров: главные события СВО за 2024 год

Близится третья годовщина с начала спецоперации на Украине. Прошедший 2024 год во многом стал ключевым. Регионы России переживали обстрелы, налеты беспилотников и даже бои с ВСУ. В новых регионах удалось освободить часть территорий, а стороны конфликта озвучили свое видение для прекращения огня. Расскажем, что произошло на СВО в этом году.
- Вторжение в Курскую область
- Налеты беспилотников
- Взаимные удары ракетами
- Покушение на военных
- Переговоры
- Итоги за 2024 год
Вторжение в Курскую область
Бои за Курскую область начались с обстрелов 6 августа. Украинские военные не только атаковали регион, но и прорывались через границу в ближайшие населенные пункты, пытаясь продвинуться вглубь региона и захватить территорию.
Глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов уточнил, что изначально на Курскую область напали около тысячи солдат. По данным местных властей, глубина проникновения составила 12 км, ширина по фронту — 40 км. Больше всего досталось городу Суджа. Уже в первые дни многие здания в нем превратились в руины.
Местных жителей эвакуировали, а также предоставили им выплаты и гуманитарную помощь. Такое решение приняли, чтобы избежать большого числа жертв.
Однако без них не обошлось. Жители Курской области переживали не только атаки беспилотников, но и удары ракетами по жилым домам. Всего с начала боев в регионе погибли около 100 местных жителей, по данным на ноябрь. Еще 350 человек пострадали. Спустя четыре месяца боев в Курской области сменился губернатор, новым главой стал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Бои за регион идут по сей день. Российской армии удалось освободить часть территории, но операция продолжается. На данный момент известно о 40 тысячах потерь со стороны украинских военных.
Попытки нанести удар по мирному населению продолжаются. На днях под массированную атаку попал город Рыльск. Было порядка 16 прилетов, из-за которых весь центр города оказался разрушен. Под удар попали местный ДК, школа, колледж и другие социальные объекты. Не обошлось без жертв, шесть человек погибло от обстрела.
Налеты беспилотников
Атаки наносились не только по Курской области, под удар попадали другие приграничные регионы и более отдаленные территории.
Усиление атак началось с конца 2023 года. Больше всего от ракет и налетов беспилотников страдала Белгородская область. Только 2 января ВСУ трижды атаковали Белгород и Белгородский район. ПВО уничтожило 17 ракет «Ольха». В Шебекине Белгородской области 14 июня четыре человека погибли, семь пострадали в результате обрушения подъезда, которое произошло после украинского обстрела.
23 июня ВСУ атаковали ракетами ATACMS Севастополь. Они были оснащены кассетной боевой частью, которая при подрыве рассыпает сотни суббоеприпасов (стальная оболочка, заполненная взрывчатым веществом). Сами ракеты удалось сбить, но осколки упали на пляж Учкуевка, где отдыхали сотни людей. От суббоеприпасов погибло четыре человека, в том числе двое детей, еще 153 обратились за медицинской помощью. В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
На обстрелах приграничных регионов Украина не остановилась. Москва пережила самую массированную атаку 10 ноября. Дроны были замечены также в Чечне, Ростовской, Мурманской, Волгоградской и других областях. Одна из последних атак была на Казань 21 декабря, когда беспилотники попали в жилые дома, начался пожар, людей эвакуировали
Взаимные удары ракетами
Помимо беспилотников для атак используются ракеты. 19 и 21 ноября ВСУ нанесли удары по Брянской и Курской областям системами ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании. Прежде ВСУ могли использовать их по целям в новых регионах и Крыму, поскольку Запад не признает их российскими. К концу осени Киев получил разрешение бить иностранными ракетами вглубь страны.
В ответ Россия нанесла удар ракетой «Орешник». Это было боевое испытание одной из новейших российских разработок систем средней дальности.
«Орешник» — это баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Она несет «гроздь» из нескольких боевых частей (3–6), которые начинены особым взрывчатым веществом. Дальность ее полета существенная — от 1000 км, а скорость превышает 2,5 км/с.
Президент России Владимир Путин заявил, что ракета поразила один из значимых военных объектов. «Орешник», по его словам, можно сопоставить с применением ядерного оружия. Испытание прошло успешно, и теперь производство этих ракет продолжится.
Покушение на военных
Отголоски боевых действий есть и в глубоком тылу. На высокопоставленных военных или тех, кто с ними связан, происходят покушения.
На севере Москвы 24 июля взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. За рулем в это время был 49-летний офицер Вооруженных сил РФ Андрей Торгашов, а на заднем кресле сидела его супруга Майя. Семье удалось выжить, но военнослужащему оторвало обе ступни, а у его жены рваные раны на лице. Подозреваемый успел выехать в Турцию, там его и задержали.
Осенью взорвали машину капитана 1-го ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерия Транковского. Он погиб в результате теракта 13 ноября в Севастополе. Самодельное взрывное устройство прикрепили к днищу его автомобиля. Причастных к убийству удалось найти, ими оказалось двое местных жителей. По данным Следственного комитета, они действовали по заданию службы безопасности Украины.
Всего через месяц, 17 декабря, в Москве раздался взрыв, в результате которого погибли генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник. Заложенное в самокат взрывное устройство сработало, когда они выходили из подъезда. Подозреваемого вскоре задержали. Он признался, что за «работу» ему обещали 100 тысяч долларов и возможность переехать в Европу.
Переговоры
Чем ближе конец года, тем чаще стороны конфликта на Украине говорят о возможных переговорах и даже перемирии. Однако их позиции по ключевым моментам все еще отличаются.
Россия
Четко свою позицию по украинскому вопросу президент России Владимир Путин обозначил 14 июня на встрече с руководством МИД РФ. Он заявил, что сядет за стол переговоров, когда Украина выведет свои войска с территории новых российских регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Взамен Путин пообещал создать условия для безопасного выхода военных. Важен для России и нейтральный статус соседней страны, она не должна войти в НАТО. В таком случае получится прийти не к заморозке конфликта, а его окончанию.
Позднее он неоднократно объяснял, что готов обсуждать окончание спецоперации с легитимным руководством Украины. При этом он не считает Владимира Зелинского президентом, поскольку тот продолжает находиться на своем посту после истечения официального срока. Однако Путин во время подведения итогов года подчеркнул, что российские власти готовы пойти на компромисс.
Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский в начале года был настроен кардинально против территориальных уступок. Более того, он четко заявлял о намерении вернуть территорию Крыма. Зеленский создал свой «план победы», который презентовал союзникам на «Саммите мира» в Швейцарии. Известно, что он включал в себя новые поставки оружия, размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания», защиту НАТО, а также в перспективе вступление в альянс.
Зеленский начал подготовку ко второму саммиту, на который хотел пригласить Россию. Но РФ ответила, что пойдет на это, если страны-участницы будут готовы обсуждать не только «формулу мира» украинского лидера. Встреча должна была пройти в ноябре, но ее отменили.
Пока обсуждается каждый пункт предложений Зеленского, который хотели презентовать на саммите. Советник украинского президента Михаил Подоляк отметил, что они нацелены на заморозку конфликта, а не его окончание.
Запад
Ключевую роль в помощи Украине играет Запад, а в частности США, где недавно победу на выборах одержал республиканец Дональд Трамп. Его позиция кардинально отличается от той, что придерживается администрация действующего президента Джо Байдена. Новый лидер Штатов выступает за переговоры и окончание боевых действий. Он обещал покончить с конфликтом еще до инаугурации. У команды нового президента есть три плана урегулирования:
Экс-директор нацразведки Ричард Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения и считает, что членство Украины в НАТО не входит в интересы США.
Номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог говорит о необходимости прекращения огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.
Будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс предусматривает разоружение линии соприкосновения между Украиной и Россией и гарантию, что Киев не вступит в НАТО.
Смена власти в США меняет политику других западных стран об украинском конфликте. Союзники Украины чаще стали говорить о необходимости мира и переговоров, а не новых поставках помощи, хоть пока и идут на условия Байдена.
Большинство членов ЕС поддерживают Киев, но есть исключения: Венгрия и Сербия. Сербский лидер Александр Вучич выступает против помощи Украины и санкций в отношении РФ, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно посетил Москву и уверен, что вооруженный конфликт завершится уже в 2025 году.
Итоги за 2024 год
Россия в уходящем году перешла к активным действиям в зоне спецоперации. На декабрьском расширенном заседании коллегии Минобороны РФ с участием президента России Владимира Путина подвели основные итоги 2024 года:
военным удалось освободить более 4500 кв. км, 190 населенных пунктов;
Украина потеряла 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными;
число штатных военнослужащих в РФ выросло до 1,5 млн человек.
Также власти обозначили главные цели на 2025 год:
Достижение победы в специальной военной операции.
Развитие боевого потенциала стратегических ядерных сил, обеспечение постоянной боевой готовности нестратегического ядерного оружия.
Гиперзвуковой ответ на развертывание Соединенными Штатами ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Внедрение опыта СВО в боевую подготовку войск и программы военных вузов.
Рост производства боевых робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и систем.
Расширение военного и военно-технического сотрудничества с большинством стран мира.