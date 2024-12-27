Бои в Курской области, ответ «Орешником» и ожидание переговоров: главные события СВО за 2024 год

Чем ближе конец года, тем чаще стороны конфликта на Украине говорят о возможных переговорах и даже перемирии. Однако их позиции по ключевым моментам все еще отличаются.

Россия

Четко свою позицию по украинскому вопросу президент России Владимир Путин обозначил 14 июня на встрече с руководством МИД РФ. Он заявил, что сядет за стол переговоров, когда Украина выведет свои войска с территории новых российских регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Взамен Путин пообещал создать условия для безопасного выхода военных. Важен для России и нейтральный статус соседней страны, она не должна войти в НАТО. В таком случае получится прийти не к заморозке конфликта, а его окончанию.

Позднее он неоднократно объяснял, что готов обсуждать окончание спецоперации с легитимным руководством Украины. При этом он не считает Владимира Зелинского президентом, поскольку тот продолжает находиться на своем посту после истечения официального срока. Однако Путин во время подведения итогов года подчеркнул, что российские власти готовы пойти на компромисс.

Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский в начале года был настроен кардинально против территориальных уступок. Более того, он четко заявлял о намерении вернуть территорию Крыма. Зеленский создал свой «план победы», который презентовал союзникам на «Саммите мира» в Швейцарии. Известно, что он включал в себя новые поставки оружия, размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания», защиту НАТО, а также в перспективе вступление в альянс.

Зеленский начал подготовку ко второму саммиту, на который хотел пригласить Россию. Но РФ ответила, что пойдет на это, если страны-участницы будут готовы обсуждать не только «формулу мира» украинского лидера. Встреча должна была пройти в ноябре, но ее отменили.

Пока обсуждается каждый пункт предложений Зеленского, который хотели презентовать на саммите. Советник украинского президента Михаил Подоляк отметил, что они нацелены на заморозку конфликта, а не его окончание.

Запад

Ключевую роль в помощи Украине играет Запад, а в частности США, где недавно победу на выборах одержал республиканец Дональд Трамп. Его позиция кардинально отличается от той, что придерживается администрация действующего президента Джо Байдена. Новый лидер Штатов выступает за переговоры и окончание боевых действий. Он обещал покончить с конфликтом еще до инаугурации. У команды нового президента есть три плана урегулирования:

Экс-директор нацразведки Ричард Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения и считает, что членство Украины в НАТО не входит в интересы США. Номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог говорит о необходимости прекращения огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта. Будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс предусматривает разоружение линии соприкосновения между Украиной и Россией и гарантию, что Киев не вступит в НАТО.

Смена власти в США меняет политику других западных стран об украинском конфликте. Союзники Украины чаще стали говорить о необходимости мира и переговоров, а не новых поставках помощи, хоть пока и идут на условия Байдена.

Большинство членов ЕС поддерживают Киев, но есть исключения: Венгрия и Сербия. Сербский лидер Александр Вучич выступает против помощи Украины и санкций в отношении РФ, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно посетил Москву и уверен, что вооруженный конфликт завершится уже в 2025 году.