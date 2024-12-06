В Кремле назвали дату, когда Путин ответит на вопросы россиян, — как их можно задать

Услышать ответы президента на самые волнующие вопросы получится 19 декабря Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 19 декабря. Дату назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В этом году уже традиционно пресс-конференцию объединят с прямой линией. Такой формат получит название «Итоги года с Владимиром Путиным».

Прием вопросов от граждан начнется совсем скоро — в ночь с 7 на 8 декабря. Традиционно их можно задать президенту по телефону, СМС, а также на специальном сайте или с помощью чат-ботов в соцсетях. К началу мероприятия глава государства будет иметь общее представление обо всех принятых вопросах. Со слов его пресс-секретаря, этого добьются с помощью искусственного интеллекта, который широко задействуют в обработке поступивших заявок.

Раньше прямая линия и пресс-конференция проводились в разные даты. Всё изменилось после начала СВО. В 2022 году Владимир Путин отменил оба эти мероприятия, а в 2023-м объединил их в одно. Таким образом, «Итоги года с Владимиром Путиным» становятся уже традиционным форматом.

В прошлом году они проходили в гибридном формате: журналисты задавали вопросы из зала, а жители — по видео-конференц-связи. Это оказалось довольно удобно, поэтому в этом году практику повторят.