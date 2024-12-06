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Страна и мир В Кремле назвали дату, когда Путин ответит на вопросы россиян, — как их можно задать

В Кремле назвали дату, когда Путин ответит на вопросы россиян, — как их можно задать

Второй год подряд большую пресс-конференцию объединяют с прямой линией

287
6 комментариев

Услышать ответы президента на самые волнующие вопросы получится 19 декабря

Источник:

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 19 декабря. Дату назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В этом году уже традиционно пресс-конференцию объединят с прямой линией. Такой формат получит название «Итоги года с Владимиром Путиным».

Прием вопросов от граждан начнется совсем скоро — в ночь с 7 на 8 декабря. Традиционно их можно задать президенту по телефону, СМС, а также на специальном сайте или с помощью чат-ботов в соцсетях. К началу мероприятия глава государства будет иметь общее представление обо всех принятых вопросах. Со слов его пресс-секретаря, этого добьются с помощью искусственного интеллекта, который широко задействуют в обработке поступивших заявок.

Раньше прямая линия и пресс-конференция проводились в разные даты. Всё изменилось после начала СВО. В 2022 году Владимир Путин отменил оба эти мероприятия, а в 2023-м объединил их в одно. Таким образом, «Итоги года с Владимиром Путиным» становятся уже традиционным форматом.

В прошлом году они проходили в гибридном формате: журналисты задавали вопросы из зала, а жители — по видео-конференц-связи. Это оказалось довольно удобно, поэтому в этом году практику повторят.

Большие пресс-конференции с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Ее не было только в 2005 году (тогда Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии с президентом), а также с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал пост премьер-министра.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Итоги жизни и оплаты налогов и сборов в стабильной россии каждый может подвести сам
Гость
1 час
А на следующий день пройдёт заседание ЦБ по ключевой ставке. Совпадение? Не думаю.
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