«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат

Количество жалоб в СМИ на принуждение к подписанию контракта во время срочной службы возросло Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В ноябре на сайте 74.RU вышли статьи о ситуации с солдатами срочной службы, которые подписывают контракт в первые же дни после приезда в одну из военных частей под Чебаркулем. Сначала в редакцию обратилась группа родителей из Иркутской области, потом — из Чувашии. По версии родственников, солдат принуждают подписать контракт, обещая в этом случае оставить в части и не отправлять в горячие точки. Журналист Артем Краснов занимается этой темой, и он говорит, что обращений становится всё больше. Приводим его мнение от первого лица.

У журналистов есть такой триггер — массовость однотипных обращений читателей. Например, если мы получаем единичную жалобу на камеру видеофиксации, всегда можно заподозрить, что обратившийся водитель сам нарушал правила. Но бывает, что на одну камеру идет шквал жалоб, что выглядит аномалией и дает основание думать, что с ней что-то не в порядке (пример).

В конце ноября «отбивать» своих детей приехала группа родителей из Чувашии Источник: Артем Краснов / 74.RU











Сейчас мою работу почти парализовал поток обращений родителей солдат-срочников из военных частей в Чебаркуле и не только. Всего за несколько последних дней к нам обратились 14 семей, и этот список продолжает расти. Я разговариваю со всеми, и обращает внимание одинаковость историй: все как под копирку. Ниже — обобщенный сценарий, как нам передают его родители военнослужащих:

агитировать за подписание контракта с Минобороны начинают на пунктах сбора и во время перемещения до мест службы;

после приезда в часть предлагают на выбор две альтернативы: либо подписание контракта, либо отправка в одну из приграничных областей (чаще всего фигурирует Белгородская, иногда — Курская);

второй сценарий описывается в мрачных тонах, и почти во всех стенограммах разговора с родителями фигурируют слова «груз 200» : в таком виде, дескать, и вернетесь, если не подпишете контракт вовремя;

если ничего не работает, на горизонте появляется «добрый полицейский»: некий сотрудник воинской части, который предлагает солдатам остаться служить под Чебаркулем (медиком, водителем, сотрудником военной полиции), для чего нужно лишь подписать некий документ ;

солдаты, чьи родители обратились к нам, обычно подписывают его, и после этого на их счета начинают приходить крупные суммы (от 400 тысяч до 2 млн рублей): насколько можно судить, это единовременные выплаты за подписание контракта с Министерством обороны;

на возражения самих солдат или родителей в части (и в военной прокуратуре) отвечают, что нарушений нет, поскольку контракт подписан собственноручно и добровольно.

Поскольку число жалоб растет и мы не всегда справляемся с отработкой каждой из них индивидуально, мы направили обобщенный запрос в Центральный военный округ, к которому относится 90-я гвардейская танковая дивизия. Мы попросили разъяснить, практикуется ли подписание контрактов с военнослужащими срочной службы сразу после прибытия и до принятия присяги . Также нас интересовало, существует ли практика направления солдат срочной службы в опасные районы в случае, если они не подписывают контракт? И существует ли принцип, при котором солдат гарантированно остается служить в одной из воинских частей Чебаркуля при подписании контракта и верно ли, что такой контракт не может быть расторгнут до окончания действия Указа президента РФ от 21.09.2022 № 647.

В пресс-центре Центрального военного округа подтвердили прочтение запроса. Ответ мы опубликуем сразу после получения.

Родители срочников, попавших в такую ситуацию, пытаются помочь им расторгнуть контракты и пишут жалобы в прокуратуры разных уровней, командованию дивизии, а также обращаются к депутатам и уполномоченным по правам человека. Пока, насколько нам известно, расторгнуть контракты не удается. Родители рассказывают, что во всех инстанциях настаивают на добровольности подписания документа и невозможности отменить это решение.

Вообще, солдаты срочной службы имеют право подписывать контракт с Министерством обороны, хотя раньше для этого требовалось провести на службе не менее трех месяцев. В 2023 году это требование убрали, поэтому сейчас заключать контракт с Минобороны можно сразу.

Меня в этих историях пугает как минимум скорость вербовки: в ряде случаев, по заявлению родителей, заключение контракта состоялось на первый-второй день после прибытия в часть. Если нам подтвердят, что эта практика существует, возникают вопросы в ее оправданности. Мотивированный молодой человек может пойти добровольцем самостоятельно, обратившись в пункт набора. Но если он всё же пошел именно на срочную службу, нужно как минимум дать ему возможность осмотреться и понять, хочет ли он связывать жизнь с армией на длительный срок.

Пока большая часть сообщений идет от родителей солдат, которые служат в 90-й гвардейской танковой дивизии под Чебаркулем, но также нам начали приходить жалобы из других регионов Источник: Артем Краснов / 74.RU











Да и можно ли считать осознанным заключение контракта с Минобороны в случаях, если через несколько дней человек уже меняет решение? В неофициальных разговорах с военными мне намекнули, что ситуация типична: мол, подпишут контракт втайне от родителей, потом сообщат им, те в панике — вот и начинается: не хотел, не думал, не планировал. Даже если это так, сильна ли мотивация военного, решение которого может изменить звонок матери? Не правильнее ли дать им обсудить это заранее?

Давайте уже проговорим четко, что контракт с Министерством обороны во время активной фазы СВО — это важное жизненное решение. Это посерьезнее выбора специальности в университете или покупки машины. Это то, что нужно хорошенько обдумать и уже не колебаться. Решение нужно взвесить и обсудить с теми же родителями — почему нет? Что в этом неправильного? Тем более когда речь о молодых людях в возрасте 18–20 лет, склонных к импульсивным действиям. И если все-таки солдаты поняли, что погорячились, не разумнее ли всё же дать им возможность переиграть решение, ведь на кону вся их жизнь? Ни больше ни меньше.

Формально солдат срочной службы не запрещено направлять в горячие точки даже без контракта: юристы неоднократно разъясняли нам это. Однако до сих пор власти избегали таких сценариев, кроме прецедентов в первые дни СВО. Срочники также оказались на переднем фланге во время наступления ВСУ на Курскую область, и некоторые попали в плен, но эта ситуация выглядит форс-мажором. В целом о массовой отправке именно срочников в зону СВО нам неизвестно.

Но для чего агитировать на подписание контракта, если закон не запрещает отправлять срочника сразу? Думаю, причин две: во-первых, это переводит военнослужащего в ранг контрактника, то есть профессионала, и с точки зрения общества он перестает быть тем вчерашним школьником, которого забрали в армию. Но главное не это: срочника можно научить каким-то военным навыкам, но проблема в том, что через год он уйдет и унесет с собой умение рыть окопы и стрелять. Если же подписать его в первые дни, появляется широкий диапазон возможностей, и Минобороны сможет использовать такого военного, когда и где сочтет нужным . Я вполне верю, кстати, что подписавших контракт могут на какое-то время оставить в чебаркульском гарнизоне, как и обещали. Но ключевой оборот тут «на какое-то время». Насколько я понимаю, после подписания контракта никакие гарантии командиров оставить тебя в части не релевантны: решать будет высшее руководство безотносительно частных посулов.

Подписание контракта срочниками практикуется в российской армии, и это вполне законно, если сделано действительно добровольно. Добровольно ли оно сейчас? До сих пор мы не получали такого количество обращений от их родителей. Это наводит на мысли, будто что-то изменилось в системе рекрутинга бойцов СВО. Мы возвращаемся к началу текста: когда читатели жалуются массово, обычно это признак того, что проблема действительно есть. Попутно, кстати, мы начали получать и жалобы из военных частей, расположенных в других регионах, но это отдельная тема.

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