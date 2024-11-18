«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому

Морские просторы Источник: Надежда Шапошникова











Журналист из Самары Надежда Шапошникова почти год назад вместе с супругом и двумя детьми-школьниками переехала в Калининград. Как живется в оторванном от «большой России» городе, куда на выходные приезжают европейцы, где вместо карагачей и тополей улицы засажены вишнями, акациями и магнолиями, а ребятня во дворах общается на «могучем матном»? Почему вода после мытья пола остается прозрачной, а обувь после прогулки — чистой? Как отличаются цены и продукты в магазинах? И скучает ли семья по родному городу? Журналист рассказала об этом в своей колонке для 63.RU. Далее — от первого лица.

Рыбная деревня — туристический район в Калининграде Источник: Надежда Шапошникова

Январский Калининград встретил нас моросящим дождем, свежим воздухом и криками чаек над головой. Позже дождь сменился солнцем, и мы почувствовали дыхание моря, которое где-то не за горами.

Первая очередь Рыбной деревни построена в 2006–2010 годах в стиле восточно-прусского города Источник: Надежда Шапошникова

В этом квартале — кафе, офисы, торговые центры, отели Источник: Надежда Шапошникова

Переезд наш был не то чтобы давно задуманным и хорошо спланированным. Скорее, просто всё сложилось именно так. Жили мы около девяти лет в хорошо известном самарском районе Волгарь. И настолько устали от вечной вони нефтеперерабатывающего завода и очистных сооружений, что мечтали просто нормально дышать.

Куршская коса отделяет залив от Балтийского моря Источник: Надежда Шапошникова











Младшей дочери врачи поставили диагноз «астма», и этот факт стал главной причиной наших поисков нового местообитания. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что выбор наш пал на Калининград.

Парк «Куршская коса» включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО Источник: Надежда Шапошникова











«Куршская коса» — самый маленький национальный парк России Источник: Надежда Шапошникова











Свободный пляж — непривычная для самарца картина Источник: Надежда Шапошникова











Квартиру мы выбирали долго и, ориентируясь на свои возможности, выбрали не самый популярный район города — Московский, но зато просторную квартиру с ремонтом от питерского застройщика.

Московский район — улица Батальная Источник: Надежда Шапошникова











Калининград делит на две части река Преголя. Северная сторона имеет глубокие исторические корни, сохранила прусско-немецкое наследие, в ней уцелели старинные парки, и поэтому она престижнее и привлекательнее.

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Соответственно, цены на недвижимость там выше — как минимум 140 тысяч за квадратный метр в строящемся доме. В нашем районе однокомнатную квартиру в новом готовом доме можно приобрести за 4 миллиона рублей.

Новостройки в Московском районе Источник: Надежда Шапошникова











Южная часть города в немецкий период носила более промышленный характер, а также была занята загородными владениями зажиточных горожан. Сейчас здесь спальные районы, застроенные советскими типовыми многоэтажками вперемешку с сохранившимися немецкими многоквартирными домиками, и частный сектор. Последние несколько лет эта часть города претерпевает сильные изменения. Восстанавливают немецкое наследие, а также создают объекты притяжения туристов. В этой части города для новостроек много места, а при имеющейся инфраструктуре строить здесь жилые дома логично и правильно. Мы живем в одном из таких новых домов. Вероятно, в ближайшем будущем эта часть Калининграда очень вырастет в размерах.

Строящийся ЖК Источник: Надежда Шапошникова











В исторической части города новостройки стараются вписаться в общую картину, не выделяясь высотой и громоздкостью. Хаотичной точечной застройки здесь нет. Это создает впечатление спокойного и продуманного градостроительного плана. Жаль, что историческую Самару так не жалеют и не берегут.

Старая брусчатка в Московском районе Источник: Надежда Шапошникова











Несмотря на архитектурный аскетизм нашего района, здесь комфортно. Тут очень зелено и мало туристов. В этом я вижу огромный плюс, потому что от многолюдья тоже устаешь.

Кстати, одна интересная деталь местной флоры — плодовые деревья. Город засажен алычой, яблонями, грушами, вишнями, сливами, боярышником.

Весна на дворе, алыча в цвету Источник: Надежда Шапошникова











Весной, когда это начинает цвести вместе с магнолией, акациями, сакурой и еще какими-то неведомыми мне растениями, улицы наполняются нежными ароматами и вообще создают невероятную красоту и атмосферу вокруг. Хорошо бы и Самару засадить цветущими кустарниками и деревьями.

Расцветали сакуры и… Источник: Надежда Шапошникова

…магнолии Источник: Надежда Шапошникова Да-да, магнолий аж два вида по соседству Источник: Надежда Шапошникова

Я обратила внимание, что здесь почти нигде нет полива газонов, но при этом очень зелено. Наверное, благодаря частым дождям и высоким грунтовым водам.

Кустарник вейгела Источник: Надежда Шапошникова

Первое время меня удивляли чистая обувь и прихожая, прозрачные окна, несмотря на дожди, отсутствие пыли на мебели и прозрачная вода после мытья полов. Я пришла к выводу, что дело в местном составе грунта — не чернозем. Поэтому мало пыли и грязи. Ну и, наверное, влажный воздух прибивает пыль к земле.

Коммунальные платежи, кстати, конкретно в нашем доме с общим автономным отоплением ниже, чем в Самаре. Летние платежки за 70 квадратных метров не превышают пяти тысяч в месяц. А за холодные месяцы мы платили и того меньше. Летом тратим больше воды.

Многоквартирный дом немецкой постройки Источник: Надежда Шапошникова











Но вечная и избитая тема пробок в городах портит всё. Узкие калининградские улицы по утрам и вечерам — это унылое зрелище. При том, что сам по себе город довольно компактен, добраться в часы пик куда-либо непросто. Конечно, по меркам Самары эти поездки не очень длительны, но осознание, что десятиминутная поездка при плохом раскладе занимает 30–40 минут, очень портит настроение. Поэтому велосипед здесь — очень нужный предмет. Велодорожки предусмотрены почти повсеместно.

Кирха королевы Луизы Источник: Надежда Шапошникова

Сейчас в здании кирхи кукольный театр Источник: Надежда Шапошникова











Кстати, Калининград очень далеко продвинулся вперед в создании доступной среды для маломобильных граждан. Встретить на улице инвалида-колясочника — обычное дело. На автобусах они тоже ездят — в большинстве из них предусмотрены откидные пандусы. В нашем дворе я часто вижу людей, самостоятельно передвигающихся в инвалидных креслах.

Вот такие автобусы ходят в Калининграде Источник: Надежда Шапошникова











Общественный транспорт Калининграда на редкость хорошо развит. Стоимость проезда 33 рубля, школьники платят 15 рублей при наличии школьной карты. Обычно долго ждать автобуса или маршрутки не приходится, если не в какой-то отдаленный и обособленный район. Но, к сожалению, несмотря на это, салоны преимущественно битком набиты.

Хочешь — на автобусе езжай, а хочешь — на велосипеде Источник: Надежда Шапошникова











Надо отдать должное, почти все автобусы новые, а вот среди трамваев старичков гораздо больше. Троллейбусный парк обновлен где-то наполовину.

Парк аттракционов «Юность» похож на Парк Гагарина в Самаре Источник: Надежда Шапошникова











Население Калининградской области — это микс всевозможных приезжих. Дальний Восток, Сибирь, Крайний Север, Поволжье, Казахстан — это те некоторые места, откуда перебираются люди. Можно понять — климат подкупает. Возможно, это объясняет особенность здешнего менталитета, который местами вызывает недоумение. Это нежелание сдерживать свои эмоции, какая-то сторона инфантильности. Могут громко восхититься твоим платьем в маршрутке или высказать о тебе всё, что думают, если случайно наступишь на ногу. Мне было смешно на днях наблюдать, как бабушка обругала парня за то, что он стоит в ожидании автобуса на тротуаре, а не в автобусной будке: «Надо было тебе тележкой ноги переехать, чтоб не стоял тут больше!» No comments, как говорится.

Музей Мирового океана Источник: Надежда Шапошникова











Поэтому вступать в контакт с людьми не стоит, даже если тебе нахамили. Себе дороже выйдет.

Дети и подростки в нашем районе очень сильно сквернословят. Даже сын-подросток, которого ничем не удивишь, обратил на это внимание. К сожалению, и речь малышей-дошкольников наполнена нецензурной бранью. То ли это особенность Московского района, то ли сказывается многочисленность «понаехов», как называют местные приезжих. Одним словом, остро чувствуется то, что речь современных детей очень бедна и низкопробна. И в этом виноваты, конечно, взрослые, с которых берут пример дети. Мне очень тяжело находиться на детской площадке с ребенком в окружении льющейся отовсюду матерной брани.

Детская площадка в одном из новых ЖК Калининграда Источник: Надежда Шапошникова











Школа, в которую пошли наши дети, с углубленным изучением отдельных предметов, на хорошем счету в рамках нашего района. Приехав сюда в середине учебного года, мы без каких-либо трудностей смогли устроить детей в первый и восьмой классы. Дочь учится в классе из 33 человек, у сына примерно столько же. Электронный журнал в Калининграде другой, пользуемся им через приложение. Отмечу, что он удобнее, чем АСУ РСО. Но это сугубо мое личное мнение. Насколько я слышала от местных, в некоторые новые школы города попасть непросто даже при наличии прописки. И еще я обратила внимание, что в классах моих детей нет нерусских фамилий. В Волгаре ситуация иная. Если у старшего сына в потоке 2016 года не встречалось таджико-узбекских фамилий, то у дочки прошлого года набора это уже обычное явление.

Одна из типовых калининградских школ Источник: Надежда Шапошникова











Оторванность от остальной России — жирнющий минус Калининграда и области. Это отражается и на ценах, и на сроках доставки в онлайн-магазинах. И с этим ничего не поделаешь. Из известных супермаркетов здесь есть только «Пятерочка». Но ее ассортимент настолько скуден и однообразен по сравнению с местными сетями, что там почти нет покупателей. К сожалению, здесь нет «Вкусвилла», «Ашана» и «Ленты».

В Калининграде свои продуктовые сети Источник: Надежда Шапошникова











В местных сетях (Spar, «Виктория», «Фруктомания») ассортимент отличается от привычного. Много товаров из Европы, Турции, Белоруссии. Как это всё попадает на прилавки в обход санкций — непонятно, но очень радует. Да и бытовая техника из Польши имеется в магазинах.

Сетевой супермаркет Источник: Надежда Шапошникова











Многие привычные марки продуктов сюда не доезжают. Известные молочные бренды, например «Простоквашино» или «Домик в деревне», представлены только ультрапастеризованной продукцией. Здесь хватает своих местных молочных производителей, к тому же везут товар из Белоруссии. Колбасные изделия в основном московских марок, местные, ну и, конечно, белорусские. Средняя цена на молоко в бутылке — 80 рублей, в пакете — 50. Хлеб стоит около 50–60 рублей, батон — 40 рублей. Вырезка из говядины — 650 рублей, свинина — 450. Сахар — 85 рублей за кг. Этим летом стоимость арбуза была 90 рублей за килограмм, осенью в супермаркете были по 45 рублей за кило.

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Кстати, в Калининграде работает холдинг «Мясоторг» и его продукции на прилавках много.

На местных небольших производствах делают очень вкусные шоколадные продукты. Мне удалось побывать с экскурсией на одной фабрике, производящей конфеты из бельгийского сырья. Оказалось, что именно здесь для «Вкусвилла» и некоторых других сетей делают шоколадные конфеты под разными названиями и упаковками. В общем, если увидите конфеты или шоколад из Калининградской области, смело покупайте. Марципановые батончики и конфеты местных производителей тоже очень вкусные и пользуются у туристов большим спросом.

Пешеходная улица Баранова Источник: Надежда Шапошникова

Год назад, посетив одного врача в Самаре, я выслушала его сокрушения по поводу огромного количества пекарен, которых стало так много в городе. Он искренне переживал за здоровье жителей, которые потребляют углеводы в беспрецедентном количестве. Калининград в этом отношении пока отстает, пекарен в разы меньше.

Витрина ремесленной пекарни в Калининграде Источник: Надежда Шапошникова











Зато здесь полно вейп-магазинов и алкомаркетов. Красивые и привлекательные вывески режут глаз и вызывают раздражение. Неужели люди столько пьют и курят?

Как оказалось, магазина «Икеа» в Калининграде никогда не было. Но маленьких магазинов с их продукцией здесь и по сей день достаточно. Это один из местных вариантов бизнеса, связанного с поездками в Польшу.

Старые иномарки — обычное явление для Калининграда Источник: Надежда Шапошникова











Говорят, что с работой в Калининграде непросто. Из объявлений и разговоров с людьми очевидно, что многие мужчины уходят в море на длительное плавание. Думаю, что основная сфера заработков местного населения связана с пищевой промышленностью, торговлей, туристической сферой, строительством и социальной инфраструктурой. В регионе зарплаты ниже средних по России. Тем не менее поток желающих переехать сюда очень большой. И областные власти этот тренд поддерживают. Релокантам из Европы выдают небольшое пособие по возвращении на родину. Хотя и не массово, но люди возвращаются.

Верхний пруд Источник: Надежда Шапошникова











За пределами города очень активно строят жилые кварталы, которые, наверное, со временем сольются и с Калининградом, и с ближайшими населенными пунктами.

Зеленоградск Источник: Надежда Шапошникова

Таких громадных проектов, как «Кошелев парк» или «Южный город», в Калининграде и области пока нет. Конечно, за городом строятся новые кварталы, но не в таких масштабах. Разрастаются новыми районами близлежащие города Гурьевск, Зеленоградск. Гурьевск настолько близок от Калининграда, что, кажется, скоро они сольются в один городской округ. Коттеджных поселков тоже становится всё больше.

Синагога Источник: Надежда Шапошникова











По рассказам местных, до начала СВО у большинства была свобода перемещения по Евросоюзу. Они каждые выходные ездили в ближайшие страны для шопинга, прогулок, путешествий или на работу. Теперешнее положение дел для них, конечно, ощутимо не то.

Зато ничего не запрещено европейцам. Они свободно пересекают границу на автомобилях, прекрасно здесь отдыхают и делают покупки. Кто-то из них, конечно, и имеет здесь свой бизнес. Люди жалуются, что гости на своих автомобилях дополняют пробки на дорогах, и идут разговоры о запрете свободного перемещения на нашей территории иностранных авто.

Отреставрированный немецкий пивзавод, теперь это арт-пространство Источник: Надежда Шапошникова











Приехав сюда, мы вдохнули полной грудью в прямом смысле слова. Воздух здесь потрясающий. После пыльного и загазованного Волгаря эта разница очень ощутима.

Зима в феврале оказалась довольно теплой, в среднем -5 градусов по Цельсию, но шторма с пронизывающим ветром были не редкостью. Снега мы здесь почти не видели. Но, говорят, бывают здесь и морозы до -15, и снег обильный. Поживем — увидим.

Советский проспект Источник: Надежда Шапошникова











Не ускользнула от нас одна интересная деталь — на домах мало кондиционеров. Нам было очень интересно узнать, какое же здесь лето. И оно оказалось неоднозначным, а местами противоречивым. Часто неожиданно настигал дождь, при полном отсутствии его в прогнозе. А насчет жары — это явно не про Калининград. Были жаркие дни, около +35 градусов, но нечасто. Преимущественно здесь комфортная летняя температура. А бывало, что при жаркой погоде с утра к вечеру становилось очень холодно — Балтийское море вносит большие коррективы в температуру. В общем и целом мне такое лето показалось оптимальным, без резких перепадов. Мы решили, что кондиционер действительно не вещь первой необходимости.

Танцующий лес на Куршской косе Источник: Надежда Шапошникова











Наверное, природа — главный плюс этого края. Конечно же, достопримечательность номер один — это Балтийское море. Но не менее прекрасны здешние леса со старинными каштанами и дубами, есть и буковая роща. Меня поразил лес на Куршской косе, он какой-то сказочный, как лес на картинах Васнецова. Вековые ели, ковер из мха на земле и сумрак даже в солнечный день производят особое впечатление.

На Куршской косе Источник: Надежда Шапошникова

На местных рынках продают многое, что собрано в лесах и на болотах. Я видела и мелкую болотную голубику, и клюкву, и дикую ежевику, не говоря уже о грибах, как с картинки. В октябре вот купили маслята по 250 рублей за килограмм. Примерно по такой цене продают любые виды лесных грибов. Малина осенью стоила 250 рублей за пивной стакан, летом — 200. В общем, можно сказать, что местные сельхозпродукты от бабулек стоят приблизительно столько же, сколько и в Самаре.

Южный рынок в Калининграде. Местные дачники с товаром Источник: Надежда Шапошникова











В самом Калининграде очень зелено. Здесь сохранились старые парки с исполинскими каштанами и дубами. Видимо, близкие грунтовые воды позволяют деревьям вырастать очень большими. Таких огромных каштанов я раньше не видела. На фоне всей этой зеленой эйфории очень обидно, что в Самаре деревья срубают и озеленяют город довольно скудно. Летом, конечно, высаживается много цветов, но деревьев катастрофически мало. А для города-миллионника это беда. Вспоминаю Волгарь… Всегда было желание засадить его соснами, чтоб хоть как-то улучшить атмосферу. Благо там имеется дубовая роща, посаженная в советское время, и дикорастущие деревья вокруг озер.

Центральный парк Источник: Надежда Шапошникова

Кошачья инсталляция Источник: Надежда Шапошникова











Южных переселенцев в Калининграде меньше, но они тоже есть. С мая вступило в силу местное постановление о том, что мигранты не могут работать в общепите и такси. Как это на деле работает, не знаю. Такси мы пользуемся здесь редко из-за доступности общественного транспорта. Но до мая нерусские таксисты были обычным явлением. Кстати, тарифы местного «Яндекс.Такси» мало чем отличаются. В среднем стоимость поездки такая же. Из известных агрегаторов такси есть здесь еще «Максим». Вроде и более дешево, но сложнее дождаться.

Верхний пруд лежит выше реки Преголи на 22 метра. Справа — Музей янтаря Источник: Надежда Шапошникова











Но что действительно сильно отличается в цене между Самарой и Калининградом, так это услуги стоматологии. Средняя цена лечения небольшого кариеса в местной частной клинике — 6–7 тысяч. И это сильно бьет по семейному бюджету.

Вообще с медициной тут посложнее. Специалистов не хватает, а хороших тем более, впрочем, как и везде. Цены в частных клиниках сильно не отличаются. В поликлиниках обстановка не лучше и не хуже. В регистратурах те же очереди пациентов. Обратила внимание, что в детской поликлинике результаты анализов не возят физически из отделения в отделение, а вносят в общую базу и медсестра распечатывает на месте.

Река Преголя. Слева остров Канта с Кафедральным собором Источник: Надежда Шапошникова











Мне лично не хватает здесь волжского простора. Тесно. Туристов очень много, в центре города всегда многолюдно. И там я остро ощущаю, что, эх, разгуляться здесь негде…

И еще не хватает купеческого колорита вокруг. Когда идешь по старой Самаре, чувствуешь дыхание времен и, читая былые названия улиц, понимаешь, какая была особенная русская жизнь, наполненная образами и смыслами христианства.

Вид на кафедральный храм Христа Спасителя на площади Победы Источник: Надежда Шапошникова











Калининград в августе 1944 года был сильно разрушен силами британской авиации. Поэтому после войны город очень по-советски отстроен. Конечно, немецко-прусского наследия полно, но рука советского человека хорошо чувствуется.

Архитектурное советское наследие Источник: Надежда Шапошникова











Хочется мне добавить, что да, здесь, в Калининграде, хорошо дышится, много достопримечательностей и море рядом, но мы очень тоскуем по старым самарским улочкам, нашей набережной и Волге.

Тоска по Родине… Самарский драмтеатр в парке миниатюр «История в архитектуре» Источник: Надежда Шапошникова











Хочется пройтись по осеннему городу, вдохнуть именно тот воздух, увидеть именно то небо. Самара, мы тебя любим и обязательно вернемся!

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