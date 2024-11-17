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Страна и мир Спецоперация на Украине Бывшая жена бойца СВО потребовала отменить развод после его гибели. Иначе она не получит выплаты

Бывшая жена бойца СВО потребовала отменить развод после его гибели. Иначе она не получит выплаты

С момента распада семьи прошло уже девять лет

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Игорь развелся с супругой девять лет назад, но она утверждает, что не знала об этом

Жительница Камышлова Свердловской области пытается восстановить брак с бывшим мужем, погибшим на СВО. Супруги развелись еще девять лет назад по решению суда. Но экс-жена уверяет, что все эти годы она не знала об этом. О разводе ей сообщили в военкомате, куда женщина пришла за документами после смерти бойца.

Игоря Акулова похоронили 4 октября. Его бывшая супруга Ирина обратилась в суд накануне прощания. Родственники военного уверены, что она решила вернуть брак ради выплат, которые положены вдове погибшего участника СВО. Е1.RU разбирается в этой запутанной семейной истории.

Игорь с Ириной поженились в 1999 году. Спустя три месяца после свадьбы у них родился первый ребенок, а через девять лет на свет появился еще один сын. Семья официально распалась в феврале 2015 года. Причем, как вспоминают родные бойца, инициатором развода стала жена.

— В своих требованиях она заявляет, что не знала о разводе, так как свидетельство о расторжении брака они не получали. И просит суд восстановить срок для обжалования и отменить решение, — рассказала родственница погибшего военного. — Это всё делается только из-за денег.

По словам родных, в суде бывшая жена Игоря заявила, что развод был только формальностью. Они жили вместе. О причинах расторжения брака близкие Игоря не знают. Но предполагают, что расстаться с мужем Ирина решила после того, как он попал в колонию.

— У Игоря было три судимости, все экономические или как-то связаны с этим. Всё потому, что ей всегда были нужны деньги, она даже говорила, что муж должен быть олигархом. И сейчас, после его смерти, она никак не может успокоиться, — говорит родственница погибшего.

Устраивает спектакли одного актера, изображая скорбь.

В последний раз за решеткой Игорь оказался перед тем, как ушел на спецоперацию. Он занимался заготовкой дров и незаконно срубил четыре дерева. Поскольку он уже был судим, в том числе за кражу и растрату, ему дали реальный срок — четыре года общего режима.

— Игорь был порядочным человеком, хорошим другом, поддержкой и опорой своих родителей, а также всегда готов был прийти на помощь, — вспоминает родственница. — Прошел службу в армии. Всегда был жизнерадостным человеком, с улыбкой на лице. Никогда не жаловался на трудности.

Игоря Акулова похоронили с почестями. На церемонии прощания был военком Камышлова

Игорь Акулов пробыл на СВО полтора месяца и погиб 20 сентября. Это E1.RU подтвердили в военкомате Камышлова. По закону его ближайшим родственникам положены государственные выплаты: сейчас на них претендуют родители военнослужащего и его несовершеннолетний сын.

В суде бывшая жена настаивает, что фактически не расставалась с супругом, они прописаны в одной квартире

По словам юриста Екатерины Малиновской, бывшая супруга могла бы даже спустя девять лет добиться права на обжалование судебного решения и получить статус вдовы, если бы доказала, что в 2015 году ей не сообщили о бракоразводном процессе.

Но в материалах дела есть протокол старого заседания, где прописано, что Ирина была допрошена и подтвердила развод. То, что бывшие супруги не получили на руки свидетельство о расторжении брака, их официальный союз не спасло.

— При расторжении брака в суде он прекращается со дня вступления решения суда в законную силу, — говорит юрист Екатерина Малиновская. — Загс регистрирует уже свершившийся факт — вступившее в силу решение суда.

Первый суд бывшая жена проиграла. Но сдаваться, по словам родственников Игоря, женщина не намерена. Она подала еще один иск, в котором требует аннулировать запись о расторжении брака.

Связаться с самой Ириной журналистам редакции не удалось. Она не отвечает на звонки. Ее старший сын, который в суде заявил, что не знал о разводе родителей, комментировать ситуацию отказался.

— Моя мама сейчас не в состоянии вести с кем-то диалоги, — сказал он. — Я ничего разъяснять не буду.

В феврале мы рассказывали подобную историю. Екатеринбурженка потребовала отменить развод с мужем, погибшим на СВО. Выяснилось, что в день, когда их брак расторгли, Андрея уже не было в живых. Заявление в суд она подала, как только получила извещение о смерти экс-супруга.

Ранее мы писали о том, как на Урале мать вскрыла цинковый гроб погибшего на СВО, чтобы узнать причину его смерти. По словам родных, от этого зависит, получат ли они путинские выплаты.

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Развод Семейные споры Расторжение брака СВО Вдова Выплаты СВО Гибель на СВО
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