НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

0 м/c,

 759мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25
Клад на дне Рыбинского моря
Новые правила оплаты за свет
Запрет на иностранные слова
Как отдать ребенка в новые школы
Разборки у склада Wildberries
Приехала Ивлеева
Исчезнут популярные маршруты?
Кто строит новую Россию
Страна и мир подробности «Тоже напишу на вас доносы»: что известно о скандале Лолиты с «Русской общиной». Видео

«Тоже напишу на вас доносы»: что известно о скандале Лолиты с «Русской общиной». Видео

Активисты пытались отменить концерт звезды

803
7 комментариев

Что известно о конфликте Лолиты и «Русской общины»

Вечером 10 ноября певица Лолита Милявская рассказала о попытке срыва ее юбилейного концерта (16+) в Ярославле. По словам 60-летней звезды, полсотни мужчин на минивэнах встретили ее перед выступлением.

— Выхожу я из машины. Стоят 50 лбов. Только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь. Но спасибо большое всем, кто в Ярославле работает, — рассказала певица в своем Telegram-канале.

За несколько дней до концерта представители сообщества «Русская община» обратились к ярославским губернатору и и. о. министра культуры с просьбой отменить выступление «Лолиты». Причиной активисты назвали участие певицы в так называемой голой вечеринке, которая прошла почти год назад.

— Наши солдаты сейчас воюют в окопах, рискуют своими жизнями и здоровьем. А вы в это время насмехаетесь над ними прямо в лицо, участвуете в голых вечеринках всяких в такое тяжелое время для всей страны, — прокомментировал представитель ярославского сообщества «Русской общины» Павел Омельницкий. — А потом ездите по всей стране и зарабатываете деньги. Прошли эти времена, такое больше не прокатит.

По словам самой звезды, это не первая попытка срыва ее юбилейного тура. Подробнее о скандале — в нашем видео выше.

— Дорогая «Русская община», у меня к вам просьба, если вы уж предъявляете претензии к другим, давайте начните с себя. Хотя бы предоставьте для таких, как я, граждан финансовую отчетность. Жду. Иначе тоже напишу на вас доносы, — добавила Лолита.

Лолита Милявская — советская и российская певица, телеведущая и актриса. Известная своими хитами «Пошлю его на…» (12+), «Ориентация Север» (12+) и другие.

Что такое голая вечеринка

В декабре 2023 года блогер и телеведущая Настя Ивлеева организовала две тематические вечеринки с дресс-кодом almost naked («почти голые») в московском клубе «Мутабор» (18+). Среди звездных гостей помимо Лолиты были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой и другие.

Фотографии с полуобнаженными селебами разлетелись по соцсетям, вызвав бурю негатива. Больше остальных досталось организатору — самой Ивлеевой. После проведения мероприятия с ней разорвали контракты рекламодатели и продюсеры, сама блогер после записи нескольких видеоизвинений перестала вести соцсети, изредка публикуя посты в Telegram-канале.

ПО ТЕМЕ
Лолита Лолита Милявская Русская община Отмена концерта Скандал
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
43 минуты
Называйте вещи своими именами! Эти люди не хотели ОТМЕНИТЬ концерт, для этого существуют другие, законные рычаги! Они хотели СОРВАТЬ мероприятие путем запугивания и угроз… И этим действиям есть совершенно конкретное определение в УК РФ.
Гость
1 час
Называйте вещи своими именами! Активисты собирались не «отменить концерт», для отмены существуют другие, законные рычаги, они собирались СОРВАТЬ мероприятие и причинить ущерб совершенно конкретным людям!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление