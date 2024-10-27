В Петербурге у водителя случился странный приступ, столкнулись автомобили и два автобуса. Новости 27 октября

В аварии пострадали пассажиры Источник: прокуратура Санкт-Петербурга











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 октября.

В Брянской области вооруженные люди попытались пересечь границу

Группа вооруженных людей попыталась пересечь границу со стороны Украины в Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района противнику нанесли огневое поражение. Операцию проводили силы Пограничного управления ФСБ России совместно с Вооруженными силами и сотрудниками Росгвардии.

В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперштаба, добавил губернатор.

Глава группы компаний Readovka разбился на квадроцикле, врачи борются за его жизнь

Хозяин издания Readovka Алексей Костылев разбился на квадроцикле в Смоленской области.

Источник: тг-канал Алексея Костылева











Он ехал на квадроцикле, не справился с управлением и несколько раз перевернулся. Мужчину выбросило из седла. Костылева госпитализировали в Смоленскую областную больницу.

Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг и перелом обеих ног, также есть подозрение на перелом шейного отдела позвоночника. Ему уже провели операцию и продолжают бороться за жизнь медиаменеджера.

Состояние журналиста оценивается как крайне тяжелое. Его доставили в Москву для дальнейшего лечения.

В массовом ДТП в Санкт-Петербурге пострадали десять человек

В Петербурге на площади Восстания разбились два удлиненных автобуса и легковые машины. Один из автобусов и легковушка задымились, пострадали десять человек.

Момент ДТП попал на видео Источник: Фонтанка.ру

На место ДТП приехали семь бригад скорой помощи.

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Двоих детей в состоянии средней тяжести отправили в детскую больницу, а после отпустили домой.

— Одному ребенку с ушибом ноги помощь оказана на месте. Семь взрослых в состоянии средней тяжести доставлены в больницы. Ситуация находится на моем личном контроле, — прокомментировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Одна пациентка находится в тяжелом состоянии после ДТП, сообщил вице-губернатор Эргашев.

Источник: прокуратура Санкт-Петербурга

Наши коллеги из «Фонтанки.ру» пишут, что перед ДТП с водителем МАЗ что-то произошло — его откинуло к спинке кресла, после чего мужчина отпустил тормоз и начал ехать. По сведениям издания, медики до сих пор точно не могут сказать, что произошло с водителем, пока зафиксировано шоковое состояние.

Приступы эпилепсии или другие заболевания, при которых бывают припадки, ранее у шофера не наблюдались.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье. На борту было девять человек

На Ставрополье самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону. По предварительной информации, инцидент произошел вблизи станицы Суворовская. Обошлось без погибших.

Судя по кадрам в Сети, воздушное судно приземлилось в лесополосе, кабина оказалась частично разрушена. На борту находилось девять человек, двое из которых пострадало. Предварительно, причиной случившегося могла стать потеря мощности.

В Забайкалье сбежали четверо осужденных

В Забайкалье четверо приговоренных к исправительным работам осужденных сбежали из специализированного центра в Нерчинске. Двоих уже задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН.

Осужденных не досчитались накануне. Уточняется, что пропал 38-летний Николай Куйдин из Читы, который был осужден на два года и восемь месяцев за кражу, а также 27-летний Андрей Андреев из Могойтуя, которого судили за разбой в организованной группе и приговорили к трем годам и пяти месяцам принудительных работ.

ЦИК Грузии сообщил о победе «Грузинской мечты» на парламентских выборах

Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу на состоявшихся в субботу парламентских выборах. Результаты 27 октября объявил председатель Центризбиркома Грузии Георгий Каландаришвили.

Глава ЦИК сообщил, что за «Грузинскую мечту» проголосовали 54,2 процента избирателей. Пятипроцентный проходной барьер преодолели партии «Коалиция за перемены» — 10,92 процента, «Единое национальное движение» — 10,12 процента, «Сильная Грузия» — 8,72 процента и «За Грузию» — 7,76 процента.

Комментируя итоги выборов, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что заседание новоизбранного парламента состоится в течение десяти дней, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его, передает РИА Новости.

Партия «Гахария за Грузию» вслед за тремя крупнейшими оппозиционными партиями не признала результатов выборов.

— Те результаты, которые были опубликованы, конечно, не отражают волю грузинского народа, — сказал бывший премьер-министр Георгий Гахария, передает ТАСС.

Кобахидзе заявил, что отказ оппозиции признавать итоги выборов — это попытка оправдаться перед избирателями.

На Шри-Ланке начались задержания россиян

На Шри-Ланке уже зарегистрированы случаи задержания российских граждан, которые грубо нарушали визовый режим, сообщили в российском посольстве. В пример привели арест семьи в районе города Канди, которая почти год незаконно находилась в стране.

В стране начались массовые проверки документов среди иностранцев. Посольство РФ на Шри-Ланке призывает пребывающих в стране россиян проверить сроки действия своих виз и разрешений на работу. Дипломаты напомнили, что в случае просрочки документов туристам необходимо обращаться в миграционные органы и сообщить об этом в посольство.

В начале сентября Шри-Ланка ввела упрощенный безвизовый режим для граждан 38 стран, в том числе и России. Он будет действовать до 31 марта 2025 года. Теперь путешественникам в аэропорту будут лишь ставить штамп в паспорте с отметкой о дате въезда.

Грузовик протаранил остановку в пригороде Тель-Авива. Водителя застрелили, пострадали десятки человек

По меньшей мере 35 человек пострадали в результате наезда грузовика на автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Водителя транспортного средства ликвидировали. Об этом сообщила израильская газета The Times of Israel.

Источник: Reuters











Все пострадавшие были экстренно доставлены в ближайшую больницу, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, пятеро в состоянии средней тяжести, 20 госпитализированы с легкими травмами.

Водителя большегруза застрелили. Как сообщает The Jerusalem Post, огонь по нему открыли находившиеся на месте ЧП местные жители, у которых было при себе оружие.

Издание также уточняет, что грузовик протаранил остановку с людьми в тот момент, когда к ней подъехал автобус. Некоторых прохожих спасатели доставали из-под грузовика.

По данным ряда СМИ, полиция называет произошедшее терактом.

Мэр Невинномысска призвал рожать, не думая о выплатах

Мэр города Невинномысска в Ставропольском крае Михаил Миненков озвучил собственное понимание понятия «патриотизм», заявив, что государство «ничего не должно людям», а рожать детей необходимо без расчета на выплаты. Об этом он рассказал в эфире «Радио России», а после продолжил мысль.

Изначально в эфире «Радио России» Михаил Миненков заявил, что патриотизм — это «когда ты Родине должен, а Родина тебе ничего не должна».

— Это когда я должен рожать детей для страны, для себя, не спрашивая, сколько мне заплатят денег, — сказал мэр.

В комментарии изданию «Подъём» он продолжил свою мысль и назвал «бредом» идею выплат за рождение детей.

— Ты должен Родине, а не Родина тебе должна. Мы уже даем 500, 600, 800 тысяч — бред какой-то, дожились: за хороший секс, где появится ребенок, мы еще и деньги платим, — заявил Миненков.

С его слов, люди не должны задумываться о выплатах при планировании пополнения в семье, поскольку ребенка рожают для себя, а государство платить за это не должно. От воспитания молодого поколения, подчеркнул Миненков, и будет зависеть дальнейшая жизнь и старость родителей, а государство должно только «регулировать правила жизни».

Худеющий кот Крошик умер. За его лечением следила вся Россия

Известный пермский кот Крошик скончался ночью 27 октября, несмотря на его большие успехи во время реабилитации. Накануне животному стало плохо.

— Самая страшная ночь в жизни. Ночь, когда не стало Крошика. Скажи мне кто-то пару дней назад, что Крошик умрет, я бы ни за что не поверила. До конца не верю до сих пор, — сообщила руководитель приюта «Матроскин» Галя Море.

История Крошика Источник: 59.RU, приют «Матроскин»

Накануне кот почувствовал себя плохо, и его отвезли в реанимацию. Он начал задыхаться. Во время исследования выяснили, что у котика страдают печень, почки, желчный и мочевой пузыри. Ветеринары также заподозрили наличие новообразования.