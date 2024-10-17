В Петербурге мать оставила младенца с няней — и тот умер от удара по голове. Новости 17 октября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 октября.
Младенец погиб при няне
В Петербурге погиб шестимесячный младенец, за которым следила няня. Подробности трагедии узнали наши коллеги из «Фонтанки».
По их данным, няня — 24-летняя гражданка Узбекистана. Она присматривала за сыном земляков, мать ребенка нашла ее через «Телеграм».
Со слов няни, младенец в течение дня капризничал и плохо спал — у него резались зубы. Во второй половине дня градусник показал 38 °С, няня решила сбить жар лекарством, которое ей оставила мать ребенка. После этого у младенца начались судороги, он перестал дышать. По словам няни, она вызвала скорую и, пока ждала медиков, делала массаж сердца.
Однако следователи выдвинули другую версию событий. Медики зафиксировали у младенца тупую травму головы. Предварительно, именно травма и стала причиной гибели.
Отец ребенка — также гражданин Узбекистана. Как выяснилось, в России он находится без регистрации. На него составили протокол о нарушении миграционного законодательства. Аналогичные получили няня и ее муж. Их полуторагодовалого сына поместили в дом ребенка.
Мальчик проглотил щипцы
В Уфе шестилетний мальчик жаловался на боли в животе. Оказалось, что он проглотил щипцы для стрижки ногтей. О случае рассказал местный Минздрав.
Проблема стала ясна после рентгеновского снимка. Мальчику экстренно провели фиброгастроскопию под общим обезболиванием. Во время процедуры медики использовали эндокорзину — специальное устройство, с помощью которого подхватили щипцы и достали их наружу.
Врачам удалось не повредить слизистую желудка и пищевода, сразу после вмешательства состояние мальчика заметно улучшилось. Уже спустя несколько дней ребенка выписали из стационара.
Взорвалась фура с фейерверками
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Фейерверки сдетонировали и устроили страшноватое шоу. Тушили его пожарные.
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