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Страна и мир обзор Под Красноярском грузовик поехал по мосту — и утонул. Погибли все: новости 6 октября

Под Красноярском грузовик поехал по мосту — и утонул. Погибли все: новости 6 октября

Что произошло за сутки

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2 комментария

Кадр с реки, где утонул грузовик

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 октября.

ДТП с грузовиком

В Красноярском крае грузовик утонул в реке. Его водитель заехал на понтонный мост, несмотря на запрещающие знаки — и тот не выдержал.

— Под тяжестью конструкция не выдержала, и автомобиль рухнул в воду. Водителю и пассажиру не удалось выбраться из кабины, — сообщило МЧС России.

Спасатели опубликовали ролик о своей работе

Трагедия произошла на реке Чулым. Спасатели уже достали из нее тела мужчин.

Игра про СВО

Компания «Студия 22» вместе с Минобороны РФ разрабатывает игру по мотивам СВО. Она будет называться «Отряд 22: ZOV», выход ожидается уже в конце года.

Основой для сюжетов станут бои в Донбассе в 2014 году, в Мариуполе в 2022-м, контрнаступление 2023 года и сражение за Авдеевку в 2024 году. В качестве консультантов выступают участники СВО и сотрудники Минобороны.

Кадры из будущей игры

Умер Андрей Неретин

Умер актер Андрей Неретин. Он был известен по роли вымышленного главы исполнительного комитета Уссурийского района Виталия Наливкина в шоу на YouTube-канале BARAKuda.

Неретину было 49 лет. Сатирическое про Виталия Наливкина стартовало в 2019 году, приостанавливалось в 2022-м. Актеры, сценаристы и режиссер Андрей Клочков высмеивали недостатки власти. Некоторые серии набирали по шесть миллионов просмотров.

Актер переживал из-за окончания съемок шоу

Точная причина смерти пока неизвестна. По предварительным данным, это мог быть оторвавшийся тромб, пишет Mash. Baza уточняет, что он пил несколько дней.

Подробнее о нем мы писали в отдельном материале.

Пожар в Дагестане

В Каспийске (Республика Дагестан) загорелся трехэтажный торговый центр «Пир». Делимся кадрами с места происшествия.

— Огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники, — сообщили в МЧС России.

Огонь распространился почти по всему зданию

По официальным данным, пострадали три сотрудника МЧС России. Их доставили в больницу с ожогами. Mash также пишет об отравлении угарным газом. О пострадавших среди сотрудников или посетителей торговой базы не сообщают.

Местные успели снять здание, пока его полностью не охватил огонь

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Комментарии
2
MORFIN
15 минут
игра обречена на провал!
Гость
5 минут
В Одесской области мы уничтожили морской транспорт с грузом оружия и боеприпасов. Боеприпасы сдетонировали. Большой фейерверк случился. Нормально, Григорий!
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