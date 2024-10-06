Под Красноярском грузовик поехал по мосту — и утонул. Погибли все: новости 6 октября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 октября.
ДТП с грузовиком
В Красноярском крае грузовик утонул в реке. Его водитель заехал на понтонный мост, несмотря на запрещающие знаки — и тот не выдержал.
— Под тяжестью конструкция не выдержала, и автомобиль рухнул в воду. Водителю и пассажиру не удалось выбраться из кабины, — сообщило МЧС России.
Трагедия произошла на реке Чулым. Спасатели уже достали из нее тела мужчин.
Игра про СВО
Компания «Студия 22» вместе с Минобороны РФ разрабатывает игру по мотивам СВО. Она будет называться «Отряд 22: ZOV», выход ожидается уже в конце года.
Основой для сюжетов станут бои в Донбассе в 2014 году, в Мариуполе в 2022-м, контрнаступление 2023 года и сражение за Авдеевку в 2024 году. В качестве консультантов выступают участники СВО и сотрудники Минобороны.
Умер Андрей Неретин
Умер актер Андрей Неретин. Он был известен по роли вымышленного главы исполнительного комитета Уссурийского района Виталия Наливкина в шоу на YouTube-канале BARAKuda.
Неретину было 49 лет. Сатирическое про Виталия Наливкина стартовало в 2019 году, приостанавливалось в 2022-м. Актеры, сценаристы и режиссер Андрей Клочков высмеивали недостатки власти. Некоторые серии набирали по шесть миллионов просмотров.
Точная причина смерти пока неизвестна. По предварительным данным, это мог быть оторвавшийся тромб, пишет Mash. Baza уточняет, что он пил несколько дней.
Подробнее о нем мы писали в отдельном материале.
Пожар в Дагестане
В Каспийске (Республика Дагестан) загорелся трехэтажный торговый центр «Пир». Делимся кадрами с места происшествия.
— Огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники, — сообщили в МЧС России.
По официальным данным, пострадали три сотрудника МЧС России. Их доставили в больницу с ожогами. Mash также пишет об отравлении угарным газом. О пострадавших среди сотрудников или посетителей торговой базы не сообщают.
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