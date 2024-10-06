«Эту боль сложно описать». Павел Дуров потерял ребенка после ареста во Франции

Пара потеряла ребенка из-за стресса во Франции Источник: Юлия Вавилова / T.me











Павел Дуров рассказал, что его девушка потеряла ребенка из-за стресса после ареста во Франции.

Напомним, Дурова задержали в конце августа. Его обвинили в тяжких преступлениях, совершать которые якобы помогает Telegram — в том числе по статьям о порнографии, наркотиках и ОПГ. Вместе с ним на частном самолете летела Юлия Вавилова. Она, как выяснилось, была беременна.

Рассказ Юлии

24-летняя Юлия — геймер и криптокоуч. Когда французские силовики арестовали Дурова, ее отпустили, но забрали всю технику. Следующие дни Юлия провела в стрессе и неизвестности.

— Нас ударили новости: Павел может провести 20 лет в тюрьме. Блогеры обвиняли меня в его аресте, распространяли конспирологию. Стресс был неописуемым. Начались панические атаки, — описывает Юлия события после ареста. — Всё сошлось в одной точке: арест Павла, ложь и ненависть против меня. У меня не было доступа к моим социальным сетям, к телефону, ни к чему. Я не могла ответить и просто должна была всё это принимать.

Девушка почувствовала, что ей стоит сделать тест на беременность. Результат на французском показал: «Enceinte 3+». То есть — беременна.

О Юлии ходило множество слухов Источник: julivavilova / instagram (запрещен в РФ)











Когда Юлию вызвали на допрос в полицию, доктор сказал ей не идти. По его словам, для ранней стадии беременности был опасен даже тот стресс, которому Юлия уже подвергалась. Однако позднее она провела на допросе 3-4 часа.

Юлия выложила запись с УЗИ Источник: Юлия Вавилова / T.me

В сентябре Юлия сфокусировалась на физическом и ментальном здоровье. Павла выпустили под залог, он поддерживал Юлию. Однако 4 октября доктор сообщил, что сердце плода перестало биться.

— Эту боль сложно описать. Мы уже так привыкли к мысли о ребенке. Это была десятая неделя, — объяснила Юлия. — Мы справились со всем, что на нас свалилось. Но это оказалось слишком для малыша.

Фото теста. Результат пришлось переводить с французского Источник: Юлия Вавилова / T.me

Комментарий Дурова

Павел рассказал, что узнал о беременности, еще когда был под арестом. Ему сообщил его адвокат. Павел не ожидал такого услышать, но ответил: «Спасибо за хорошую новость». Переводчик, служащий и полицейский вокруг него неловко заулыбались.

Дурова выпустили под залог следующим вечером.

— Я узнал, что, пока меня не было рядом, Юлия испытывала безумное давление. Какой-то блогер пустил слух, что она — «агент Моссада». Другие люди пришли к абсурдной мысли, что именно ее сообщения (а не детали моего чартерного рейса) привели к тому, что полиция встретила меня в аэропорту, — объяснил Дуров.

Павел поддерживал свою девушку Источник: Юлия Вавилова / T.me

Негатив, который обрушился на Юлию, он называет настоящим кибербуллингом.

— Юлия стояла твердо. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны, — уверен Дуров.

4 октября он получил от нее сообщение из трех смайликов — «😭😭😭». Юлия в то время была у доктора. Так что Павел сразу понял, что пошло не так.

Другие дети

Тем временем всё больше информации выкладывает Ирина Болгар — мать трех детей Павла Дурова. Женщина завела страничку в соцсетях и начала регулярно публиковать фото с сыновьями и дочкой, подписывая кадры хештегами с фамилией своего бывшего.

Также она обвинила миллиардера в домашнем насилии и подала на него в суд. Болгар считает Telegram совместно нажитым имуществом и претендует на долю в компании, ведь она «консультировала» Павла.

Дуров в ответ выложил свое фото с дочерью. Он в шутку написал, что девочка инструктирует его, помогая запустить Telegram.

— Она настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята, — подписал фото Дуров.

Фото было сделано в июне 2013 года Источник: durov / T.me











Более того: представитель миллиардера сказал, что Дуров с Болгар никогда не были парой. По его словам, Ирина была тренером Павла по йоге — и «предложила» ему родить совместных детей. Так трое детей и появились.

На снимке, вероятно, изображена дочь Алина, которую в 2009 году родила бывшая жена Дурова Дарья Бондаренко. От Бондаренко у основателя Telegram также есть сын Михаил, он родился в 2010 году.