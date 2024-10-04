НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +7

0 м/c,

 750мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Отменили объединение школ
Туалеты на вокзалах
Сносят старинную пивоварню
История похитителя кенгуренка
Начало отопительного сезона
Самая большая икона России
Самолеты из Ярославля в Москву
Детдом на торгах
Стройка перегородила тротуар
Страна и мир «Теперь я просто всех обнимаю»: как живет мужчина с чужими руками. Видео

«Теперь я просто всех обнимаю»: как живет мужчина с чужими руками. Видео

Феликс Гретарссон стал первым человеком, которому трансплантировали обе конечности

251
1 комментарий

Феликс Гретарссон последние три года живет с чужими руками. Исландец стал первым человеком в мире, кому трансплантировали сразу две руки.

Феликс работал электриком и лишился рук, когда ему было всего 25 лет. В начале 1998 года он устранял аварию на высоковольтной линии, думая, что провода обесточены, схватился за один из них — через тело мужчины прошло 11 тысяч вольт и 100 ампер.

Как Феликс смог побороть депрессию и почему ему целых пять лет искали донора — смотрите в видео выше.

В январе 2021 года во Франции мужчине пересадили донорские руки. 50 врачей проводили операцию 15 часов. Сейчас Феликс чувствует новые руки практически так же, как когда-то ощущал свои собственные. Он опять может самостоятельно одеваться, есть, гулять с собакой, а еще обнимать своих близких.

— Я по натуре кинестетик — мне нравится прикасаться к тому, что меня окружает, а после того, как я потерял руки, у меня возникло ощущение, что я в мыльном пузыре. Ты здесь, но не можешь ни к чему прикоснуться, — рассказывает Гретарссон. — Теперь я просто всех обнимаю.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Цивилизация и любовь к человеку Гуманизм , 21 век Здесь судьба инвалида горька и незавидна на западе их называют люди с поввшенными требованиями, у нас с пониженными возможностями
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление