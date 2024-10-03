Здесь находится самая большая икона в России: показываем изнутри уникальный храм

На правом берегу Тутаева располагается одна из главных достопримечательностей города — Воскресенский собор, построенный в XVII веке. Снаружи храм обильно украшен русским узорочьем, а внутри стены украшает церковная живопись. На территории церкви находятся шатровая колокольня и святые врата.

В храме имеется уникальная икона — Спас Всемилостивый, написанная святым Дионисием Глушицким в XV веке. Она является самой большой иконой в России. Размеры у святыни внушительные: 2,7 метра шириной и 3,2 метра высотой, вес неизвестен, но поднять ее могут минимум 30 мужчин. Каждый год с иконой проходит крестный ход, во время которого икону несут в металлическом каркасе на руках.