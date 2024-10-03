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Страна и мир фоторепортаж Здесь находится самая большая икона в России: показываем изнутри уникальный храм

Здесь находится самая большая икона в России: показываем изнутри уникальный храм

Смотрим на одну из главных достопримечательностей в Тутаеве Ярославской области

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3 комментария

Показываем собор изнутри

На правом берегу Тутаева располагается одна из главных достопримечательностей города — Воскресенский собор, построенный в XVII веке. Снаружи храм обильно украшен русским узорочьем, а внутри стены украшает церковная живопись. На территории церкви находятся шатровая колокольня и святые врата.

В храме имеется уникальная икона — Спас Всемилостивый, написанная святым Дионисием Глушицким в XV веке. Она является самой большой иконой в России. Размеры у святыни внушительные: 2,7 метра шириной и 3,2 метра высотой, вес неизвестен, но поднять ее могут минимум 30 мужчин. Каждый год с иконой проходит крестный ход, во время которого икону несут в металлическом каркасе на руках.

В этом материале фотограф 76.RU показал, как выглядит старинный собор изнутри.

Воскресенский собор находится на Соборной улице

Святые врата смотрят на Ярославскую улицу

Стены храма украшены росписями и лепниной

Здание имеет летний храм и зимний храм

Собор построили в 1652–1675 годах

Храм активно посещают горожане, а вместе с ними и туристы

На росписи внутри храма можно долго смотреть

Аккуратно проходят реставрационные работы

Все стены в церковной живописи

Некоторые детали фресок стерлись от времени

Стены собора расписывали ярославские мастера во второй половине XVII века

Больше всего людей у иконы Спаса Всемилостивого

Служитель храма собирает догоревшие свечи

На стенах галереи в основном изображены события Ветхого Завета

Часовня стоит с южной стороны собора

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Комментарии
3
Гость
31 минута
я видел перекрествшихся перет телекамерой псевдо коммунистов наверное ещё увижу едросов и элиту многополярного мира в хиджабах и арафатках, ведь мимикрия и приспособленчество это наши традиционные ценности
Гость
28 минут
из всех православных стран только одна - Кипр живёт относительно хорошо, это показательно очень
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