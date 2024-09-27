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Страна и мир Умерла Мэгги Смит, сыгравшая профессора МакГонагалл в «Гарри Поттере»

Умерла Мэгги Смит, сыгравшая профессора МакГонагалл в «Гарри Поттере»

Ей было 89 лет

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1 комментарий

Мэгги Смит играла во всех частях кинофраншизы

Скончалась британская актриса Мэгги Смит. Российскому зрителю она известна по роли профессора Минервы МакГонагалл в фильмах о «Гарри Поттере» (12+, 16+) и графини Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон» (16+). О смерти сообщили ее сыновья.

— Мы благодарим вас за все ваши добрые сообщения и поддержку и просим уважать нашу частную жизнь в это время, — приводит слова сыновей актрисы издание Sky.

Смит умерла в больнице в Челси в кругу семьи. Родственники поблагодарили персонал за заботу об актрисе в последние дни ее жизни.

Во время съемок шестого фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (12+) в 2007 году Смит боролась с раком груди и проходила курс химиотерапии. При этом она не нарушила график съемок. Рак актриса победила.

Мэгги Смит было 89 лет. У нее осталось двое сыновей и пятеро внуков. У актрисы есть два «Оскара» — за лучшую женскую роль и актрису второго плана.

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Комментарии
1
Гость
2 часа
Плакать, или радоваться? А как она относилась к СВО?🤔
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