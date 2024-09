В Петербурге массажист обездвижил девушку во время сеанса и изнасиловал ее. Новости 23 сентября

Умер барабанщик легендарной шведской группы ABBA Роджер Палм. Ему было 76 лет, причиной смерти стала болезнь Альцгеймера. Палм в составе ABBA записал несколько всемирно известных хитов, среди которых — «Dancing queen», «Mamma mia» и «Thank you for the music».