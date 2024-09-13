Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии

Стоит ли ехать в Карелию? Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Павел Красоткин

Журналист 72.RU Павел Красоткин отправился в отпуск в Карелию. Он живет в Тюмени, ехать оттуда на машине 2,5 тысячи километров. Дорога отняла чуть больше двух дней. Стоит ли путешествовать на границу с Финляндией, что там посетить и сколько стоит отпуск в этих местах — в колонке от первого лица.

Как добраться

Пожалуй, это самое сложное. Можно долететь на самолете, но с несколькими пересадками. Да и цена, судя по всему, будет больше 70 тысяч туда и обратно. В целях экономии был выбран путь на автомобиле. Это удобно, когда едешь не один. Да и не полетишь или не поедешь на поезде с палатками и всем необходимым для отдыха на природе.

Путь занял два дня, даже чуть больше. В пятницу вечером я уехал в Екатеринбург, день провел там и в воскресенье выехал в Карелию. Для своего же удобства распланировал маршрут так: выезд из Екатеринбурга, ночевка в Кирове, затем — ночь в Вологодской области, а уже на следующий день — прибытие в кемпинг. За возможность поспать в отелях вышло чуть больше пяти тысяч рублей. На бензин за два дня пути ушло примерно 25 тысяч.

Еще немного о пути. В этой части страны придорожный сервис развит достаточно неплохо. По крайней мере, без бензина и голодными остаться трудно. В помощь — сервис с картами и отзывами, чтобы можно было спланировать завтрак, обед или ужин. Интернет ловит почти в любой точке на трассе, но лучше, конечно же, продумать связь заранее.

А вот чего не хватает на пути к Карелии — площадок, на которых можно остановиться и просто посмотреть на красоту озер. На всем моем пути такая была одна. И на том спасибо.

Площадок в Карелии, где можно насладиться видами, мало Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Что посмотреть

Я решил совместить приятное с полезным. Первое — спокойный отдых на природе: здесь мы с друзьями провели пять ночей. Баз для отдыха в Карелии много, выбирайте любую. Нам несказанно повезло с погодой. Морально я готовился к дождям, но он был всего одну ночь. На базе получилось действительно отдохнуть, потому что сюда приезжали в основном тихие рыбаки. Никакой громкой музыки, задушевных пьяных разговоров. В плане покоя — прекрасное место.

В Карелии шикарные закаты. Лучше я видел только на Волге Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Многовековые сосны и другие деревья — почти как на Урале Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Второе — это посещение достопримечательностей Карелии. Сразу скажу, что я не видел смысла тратить деньги на экскурсии на остров Кижи (минимум 5,5 тысячи рублей), Валаам, шхеры. Но все же я — турист, а значит, просто обязан был съездить в популярные места.

Первая вылазка — по Золотому кольцу Карелии. В него входят гора Сампо, первый курорт России «Марциальные воды», вулкан Гирвас и водопад Кивач. Все — в доступности на автомобиле, на поездку ушло даже меньше дня. Находятся они недалеко от моего места отдыха, по большому ориентиру — Ладожское озеро. Ниже — подробнее о каждом месте.

Путешествовал я именно в таком порядке. Гора Сампо. Как писали в отзывах — оттуда открываются впечатляющие виды на карельскую природу. По факту — сквозь деревья едва видно озерную гладь вдалеке. Гору постепенно благоустраивают, появляются дорожки, установили железки с описаниями и преданиями одной из сказок. Так и не понял, за что я отдал 250 рублей. Хотя еще в отзывах писали, что здесь шикарные туалеты, а кассир, когда покупаешь билет, сразу называет код от него.

Вид с горы Сампо. На Урале намного интереснее Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Туристы сами протоптали тропы в той части, где еще нет благоустройства Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Тут немного отступлю от рассказа про гору. Чуть ли не в каждом отзыве особое внимание люди уделяли уборным комнатам. Серьезно. У них вызывало удивление, что можно в комфортных условиях справить нужду. Еще и это входит в стоимость билета. Правда же странно? По крайней мере, тем, кто привык к бесплатным туалетам. А вот удивляются: «Какой тут шикарный туалет». Хотя в этом, повторюсь, нет ничего особенного.

Дальше я поехал в «Марциальные воды». Если не считать нескольких курортных зданий, где располагаются отдыхающие, то туристу делать здесь тоже нечего. Есть музей и пара источников с холодной и богатой на железо водой. Благоустроено, но не удивительно.

Церковь рядом с курортом. Без гида, как кажется, тут делать нечего Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Дальше был вулкан Гирвас, который находится севернее всех точек. После двух невпечатляющих мест, посещенных за день, надежды на то, что недействующий вулкан понравится, было мало. Но, как говорится, наши ожидания — наши проблемы. Ничего подобного я раньше не видел.

Первое. Место здесь необлагороженное, нет никаких подвесных мостов, дорожек, тропинок. А нужно спускаться. Что поражает — даже несмотря на большое количество туристов, здесь всегда есть место, чтобы сделать классное и интересное фото. Плюс — где вы еще увидите породу, которой почти два миллиарда лет?

Этой породе два миллиарда лет, лесу, конечно, меньше. Выглядит впечатляюще! Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Еще небольшой вид на естественную карельскую природу, который открывается с остатков вулканической породы Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Местные пишут, что весной тут всё затоплено и камней не видно. Летом порода обнажается Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Второе. Что удивило — это ГЭС, которая находится рядом с вулканом. Огромные потоки воды, шумно. Завораживающе и красиво — особенно человеку, который не привык ходить на такие сооружения. И природа здесь раскрылась во всей красе — прозрачная, но бурая вода, шикарные леса. И пусть весь путь спуска надо повторить в обратном направлении, это того стоит. Единственное — нужно выполнить пункт «как спустился — так и поднялся». Иначе придется перелезать через забор, установленный на ГЭС. Я этого не знал, но времени тратить на обратный путь не стал и просто перемахнул через ограждение, как в детстве.

С ГЭС спускается большой поток воды Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Последняя точка пути — водопад Кивач. Здесь уже всё красиво и облагорожено. Вход — чуть больше 300 рублей. На территории встретит охранник, который расскажет о правилах безопасности, о том, как дойти до водопада и, главное, направит туда, где бесплатный туалет.

Сам водопад удивляет людей, привыкших жить на сибирской равнине. Нет, он не огромный, не высокий, но опять же — потоки воды, бурно несущиеся вниз, завораживают. Для наслаждения видами есть две точки, так что рассмотреть водопад можно с разных ракурсов. Еще на территории интересный музей, где рассказывается о карельской природе, и дендропарк с подробным описанием каждого дерева. Для развития кругозора очень полезно.

Могучий равнинный водопад Кивач. Здесь достаточно шумно Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Поездка была информативна и полезна. Возможно, нужно было ехать с гидом. Но эти места были в доступности, и в целях экономии и удобства решили ехать на машине.

В горный парк «Рускеала» недалеко от Ладожского озера поехал с гидом и приобрел путевку. Стоимость — 4100 рублей на человека. Из сложностей — доехать к девяти утра до Петрозаводска, который находится за 70 километров от твоего места отдыха. Я справился и отправился с другими туристами по маршруту.

Путь до Рускеалы занял больше четырех часов. С учетом трех остановок. Первая — позавтракать. Вторая — у мемориала на месте скорби, где установлен памятный знак погибшим во время Советско-финской войны. Третья — абсолютно неинтересный парк, названия которого я даже не запомнил.

Первое, что поразило, — количество туристов. Да, это была суббота. Парковка для машин полностью забита легковушками. С билетами в составе экскурсии проблем не было, они оказались на руках буквально за пять минут. Дальше — интересная экскурсия от местных гидов по парку, подробности опущу.

Большой карьер, где добывали мрамор. Отвесные стены просто поражают Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Вид с одной стороны карьера. Там действительно непроходимый лес Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Виды в парке действительно классные. Только ради них стоит потратить несколько часов жизни и доехать до Рускеалы. На территории много мест, куда стоит сходить своими ногами и куда не ведут гиды. Хотелось покататься над естественным озером, но стоять в огромной очереди не было возможности. Оставалось не так много времени на прогулку по парку, ведь в обозначенное время надо быть у автобуса — еще один небольшой минус организованной поездки.

Карьер затоплен естественным путем. Можно спуститься вниз и покататься по водной глади Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Над карьером можно прокатиться на зиплайне. А можно просто насладиться буйством красок Источник: Павел Красоткин / 72.RU











В Рускеале проводят подземные экскурсии. Попасть на одну из них не удалось, но, судя по фото, тут как в Кунгурских пещерах Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Еще от парка можно добраться на «Рускеальском экспрессе» — это единственный, как уверяют в РЖД, поезд, в котором до сих пор используют твердое топливо. Даже если не получилось взять билет на стилизованные под старину вагоны, дойти до поезда всё же стоит. Необычно, впечатляюще.

Паровоз, самый настоящий! Пускают даже в кабину. Долго находиться там сложно. Топят настоящим углем Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Проводники тоже стилизованы под XIX век. Но они пользуются всеми достижения человечества века XXI Источник: Павел Красоткин / 72.RU











На обратном пути из Карелии можно заехать в город Медвежьегорск. Именно там снимали культовый в СССР фильм «Любовь и голуби». За скромные 100 рублей с человека можно побродить по тем же местам, где ходили киношные герои. Содержится всё в отличном состоянии, фанатам фильма обязательно нужно там побывать.

На этой голубятне снимали один из эпизодов советского фильма Источник: Павел Красоткин / 72.RU











А по этим дорожкам ходили актеры. Вспомните хоть одну фразу из фильма? Источник: Павел Красоткин / 72.RU











В Карелию можно съездить за удивительными видами — такими, как в парке «Рускеала», многочисленными озерами или ради водопадов. Природа почти такая же, как в Сибири и чуть севернее. Туристам предлагают бруснику и чернику, мясо оленя. Есть и рыба, и она вкусная, но надо знать заведения, где ее хорошо готовят. С учетом еще пары мест отдыха поездка вышла в 45–50 тысяч на человека. По нынешним временам достаточно бюджетно. Стоило ли оно того? Мы живем ради впечатлений, так что да.