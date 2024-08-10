Приложение Rutube удалили, а YouTube вновь заработал: новости 10 августа

Сбои YouTube продолжаются, но у некоторых пользователей уже получается смотреть видео Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 августа.



Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили 32 беспилотника над российскими регионами. 26 из них — над Курской областью, сообщили в Минобороны. Также Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии об обнаружении осколков сбитых ракет на Курской АЭС. При этом фактов прямого обстрела не зафиксировано. Курская АЭС работает в штатном режиме, подчеркнули в Росатоме.

Из-за непрекращающихся атак ВСУ на границе ввели режим контртеррористической операции. Речь идет о Брянской, Белгородской и Курской областях. Как сообщили в НАК, уровень диверсионно-террористических угроз со стороны Украины повышается.

В МЧС сообщили, что более 76 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Курской области, 4,4 тысячи сейчас находятся в пунктах временного размещения. Пострадавшим от обстрелов начали выплачивать по 10 тысяч рублей, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. В Минцифры также отметили, что жители, покинувшие свои дома, смогут оформить выплаты на «Госуслугах».

Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах продолжается, сообщили в Минобороны. Попытки прорыва пресекли в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки.

Также стало известно, что пострадавший при атаке дрона в Липецкой области скончался в больнице. Еще один человек остается в реанимации, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Подробнее об обстановке в Курской области, где пятый день идут бои у границы, мы рассказывали в этом материале.

Rutube пропал из AppStore

Приложение видеохостинга Rutube пропало из магазина приложений AppStore. При этом в Google Play оно по-прежнему доступно для скачивания.

Сервис попал в топ одних из самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с YouTube. При этом браузерная версия YouTube вновь начала работать у ряда пользователей. По данным сервиса «Сбой. рф», количество жалоб сократилось с 30 до 2 тысяч.

Отметим, в июне Rutube уже исчезал из AppStore. Тогда «блокировка» была временной.

Тайфун в Китае

Китай накрыли стихийные бедствия. С конца июля в страну пришел тайфун «Гаеми». Число жертв оползней и наводнений по всей стране приблизилось к 330. Более миллиона эвакуировали. Города превратились в грязные реки со свалками автомобилей.



На кадрах видно, что поток настолько сильный, что по улице невозможно передвигаться. Там, где ситуация стабилизировалась, люди пытаются разгрести улицы после разгулявшейся стихии.



Автомобили уносит потоком воды Источник: fobosplanet / Vk.com