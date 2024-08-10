Приложение Rutube удалили, а YouTube вновь заработал: новости 10 августа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 августа.
Атаки ВСУ
За ночь средства ПВО сбили 32 беспилотника над российскими регионами. 26 из них — над Курской областью, сообщили в Минобороны. Также Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии об обнаружении осколков сбитых ракет на Курской АЭС. При этом фактов прямого обстрела не зафиксировано. Курская АЭС работает в штатном режиме, подчеркнули в Росатоме.
Из-за непрекращающихся атак ВСУ на границе ввели режим контртеррористической операции. Речь идет о Брянской, Белгородской и Курской областях. Как сообщили в НАК, уровень диверсионно-террористических угроз со стороны Украины повышается.
В МЧС сообщили, что более 76 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Курской области, 4,4 тысячи сейчас находятся в пунктах временного размещения. Пострадавшим от обстрелов начали выплачивать по 10 тысяч рублей, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. В Минцифры также отметили, что жители, покинувшие свои дома, смогут оформить выплаты на «Госуслугах».
Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах продолжается, сообщили в Минобороны. Попытки прорыва пресекли в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки.
Также стало известно, что пострадавший при атаке дрона в Липецкой области скончался в больнице. Еще один человек остается в реанимации, сообщается в телеграм-канале правительства региона.
Подробнее об обстановке в Курской области, где пятый день идут бои у границы, мы рассказывали в этом материале.
Rutube пропал из AppStore
Приложение видеохостинга Rutube пропало из магазина приложений AppStore. При этом в Google Play оно по-прежнему доступно для скачивания.
Сервис попал в топ одних из самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с YouTube. При этом браузерная версия YouTube вновь начала работать у ряда пользователей. По данным сервиса «Сбой. рф», количество жалоб сократилось с 30 до 2 тысяч.
Отметим, в июне Rutube уже исчезал из AppStore. Тогда «блокировка» была временной.
Тайфун в Китае
Китай накрыли стихийные бедствия. С конца июля в страну пришел тайфун «Гаеми». Число жертв оползней и наводнений по всей стране приблизилось к 330. Более миллиона эвакуировали. Города превратились в грязные реки со свалками автомобилей.
На кадрах видно, что поток настолько сильный, что по улице невозможно передвигаться. Там, где ситуация стабилизировалась, люди пытаются разгрести улицы после разгулявшейся стихии.
Из-за дождей наблюдаются перебои с электроэнергией почти в 150 деревнях и нарушение связи в 78 населенных пунктах. Обрушилось около 1600 домов, было уничтожено 5087 гектаров сельскохозяйственных угодий.