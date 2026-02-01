Какая погода будет весной: узнаем по народным приметам февраля

1 февраля: главная примета на этот день говорит, что какая погода сегодня, таким будет и весь месяц. Также смотрите на небо ночью: если звезд много, то зима задержится. А если днем поднимется метель, то метель будет и на Масленицу;

2 февраля: этот день тоже связан с Масленицей и показывает погоду в праздник;

3 февраля: холодная и сухая погода обещает жаркий август;

5 февраля: мороз и яркое солнце тоже признак жаркого августа, а если солнце есть, но мороза нет, весна будет ранней;

6 февраля: какая погода в этот день, такой будет и весна. Если весь день простоит безветренная погода, то вторая половина июля будет сухой и жаркой;

7 февраля: какая погода с утра и до обеда, такой будет первая половина следующей зимы, а с обеда до вечера — второй половины. Сильный снегопад в этот день также предсказывает раннюю осень;

10 февраля: сильный ветер в этот день — предвестник дождливого лета;

11 февраля: крупный снег обещает скорую оттепель, а сильные холода — жару в конце лета;

14 февраля: снегопад в этот день — признак мокрой, дождливой весны;

15 февраля: если день холодный и пасмурный, то и весна будет холодной, а если началась оттепель, то весна будет ранней и теплой;

16 февраля: много снега в этот день предвещает частые дожди летом;

18 февраля: сильный мороз обещает сухое и жаркое лето, а оттепель — скорое окончание зимы;

21 февраля: чем сильнее мороз в этот день, тем теплее будет март;

23 февраля: этот день тоже «синоптик» марта. Если к 23 февраля морозы продержались уже неделю, значит, первый месяц весны будет теплым;

24 февраля: мало снега в этот день говорит о том, что май будет теплым;

25 февраля: метель или густой туман предсказывают дождливое лето;