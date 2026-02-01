Какая погода будет весной: узнаем по народным приметам февраля

Если вы уже устали от зимы и ждете, когда уже наступят весна и лето, то сначала стоит задуматься, а будут ли они ранними и теплыми? Ответ на эти вопросы можно найти в календаре народных примет.
Автор Дмитрий Дьяконов провел большое исследование и собрал его результаты в книгу «Народные приметы на погоду и урожай». В ней он собрал не только общие погодные приметы месяца, но и рассказал, на что обращать внимание в каждый отдельный день.
«Февраль холодный — благоприятное лето, февраль холодный и сухой — жди август жарким, февраль теплый — к холодной весне, морозный — благоприятное лето», — перечислил автор основные приметы месяца.
О многом скажут осадки в феврале: если часто идут дожди, то весна и лето тоже будут дождливыми, если совсем нет снега — лето будет засушливым. Также стоит надеяться на морозы в конце месяца: чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март!
Более точные прогнозы можно составить по приметам отдельных дней:
1 февраля: главная примета на этот день говорит, что какая погода сегодня, таким будет и весь месяц. Также смотрите на небо ночью: если звезд много, то зима задержится. А если днем поднимется метель, то метель будет и на Масленицу;
2 февраля: этот день тоже связан с Масленицей и показывает погоду в праздник;
3 февраля: холодная и сухая погода обещает жаркий август;
5 февраля: мороз и яркое солнце тоже признак жаркого августа, а если солнце есть, но мороза нет, весна будет ранней;
6 февраля: какая погода в этот день, такой будет и весна. Если весь день простоит безветренная погода, то вторая половина июля будет сухой и жаркой;
7 февраля: какая погода с утра и до обеда, такой будет первая половина следующей зимы, а с обеда до вечера — второй половины. Сильный снегопад в этот день также предсказывает раннюю осень;
10 февраля: сильный ветер в этот день — предвестник дождливого лета;
11 февраля: крупный снег обещает скорую оттепель, а сильные холода — жару в конце лета;
14 февраля: снегопад в этот день — признак мокрой, дождливой весны;
15 февраля: если день холодный и пасмурный, то и весна будет холодной, а если началась оттепель, то весна будет ранней и теплой;
16 февраля: много снега в этот день предвещает частые дожди летом;
18 февраля: сильный мороз обещает сухое и жаркое лето, а оттепель — скорое окончание зимы;
21 февраля: чем сильнее мороз в этот день, тем теплее будет март;
23 февраля: этот день тоже «синоптик» марта. Если к 23 февраля морозы продержались уже неделю, значит, первый месяц весны будет теплым;
24 февраля: мало снега в этот день говорит о том, что май будет теплым;
25 февраля: метель или густой туман предсказывают дождливое лето;
27 февраля: хорошая погода в этот день — плохой признак, говорящий о том, что впереди морозные дни, а крепкий мороз предсказывает засушливое лето.
Верите в народные приметы?