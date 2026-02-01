НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Какая погода будет весной: узнаем по народным приметам февраля

Какая погода будет весной: узнаем по народным приметам февраля

По отдельным дням можно составить прогноз на несколько месяцев вперед

Холодный февраль — предвестник жаркого лета

Если вы уже устали от зимы и ждете, когда уже наступят весна и лето, то сначала стоит задуматься, а будут ли они ранними и теплыми? Ответ на эти вопросы можно найти в календаре народных примет.

Автор Дмитрий Дьяконов провел большое исследование и собрал его результаты в книгу «Народные приметы на погоду и урожай». В ней он собрал не только общие погодные приметы месяца, но и рассказал, на что обращать внимание в каждый отдельный день.

«Февраль холодный — благоприятное лето, февраль холодный и сухой — жди август жарким, февраль теплый — к холодной весне, морозный — благоприятное лето», — перечислил автор основные приметы месяца.

О многом скажут осадки в феврале: если часто идут дожди, то весна и лето тоже будут дождливыми, если совсем нет снега — лето будет засушливым. Также стоит надеяться на морозы в конце месяца: чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март!

Более точные прогнозы можно составить по приметам отдельных дней:

  • 1 февраля: главная примета на этот день говорит, что какая погода сегодня, таким будет и весь месяц. Также смотрите на небо ночью: если звезд много, то зима задержится. А если днем поднимется метель, то метель будет и на Масленицу;

  • 2 февраля: этот день тоже связан с Масленицей и показывает погоду в праздник;

  • 3 февраля: холодная и сухая погода обещает жаркий август;

  • 5 февраля: мороз и яркое солнце тоже признак жаркого августа, а если солнце есть, но мороза нет, весна будет ранней;

  • 6 февраля: какая погода в этот день, такой будет и весна. Если весь день простоит безветренная погода, то вторая половина июля будет сухой и жаркой;

  • 7 февраля: какая погода с утра и до обеда, такой будет первая половина следующей зимы, а с обеда до вечера — второй половины. Сильный снегопад в этот день также предсказывает раннюю осень;

  • 10 февраля: сильный ветер в этот день — предвестник дождливого лета;

  • 11 февраля: крупный снег обещает скорую оттепель, а сильные холода — жару в конце лета;

  • 14 февраля: снегопад в этот день — признак мокрой, дождливой весны;

  • 15 февраля: если день холодный и пасмурный, то и весна будет холодной, а если началась оттепель, то весна будет ранней и теплой;

  • 16 февраля: много снега в этот день предвещает частые дожди летом;

  • 18 февраля: сильный мороз обещает сухое и жаркое лето, а оттепель — скорое окончание зимы;

  • 21 февраля: чем сильнее мороз в этот день, тем теплее будет март;

  • 23 февраля: этот день тоже «синоптик» марта. Если к 23 февраля морозы продержались уже неделю, значит, первый месяц весны будет теплым;

  • 24 февраля: мало снега в этот день говорит о том, что май будет теплым;

  • 25 февраля: метель или густой туман предсказывают дождливое лето;

  • 27 февраля: хорошая погода в этот день — плохой признак, говорящий о том, что впереди морозные дни, а крепкий мороз предсказывает засушливое лето.

Верите в народные приметы?

Юлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Прогноз погоды Зима Февраль Народная примета
Комментарии
6
Гость
1 час
Интересно, а как эти приметы соотносятся с глобальным потеплением?
Гость
1 час
Морозная погода в конце февраля — это хорошо, надеюсь на тёплый март!
Гость
