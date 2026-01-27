«Вдвое превосходит суточный рекорд»: Центральную Россию завалит снегом

Центральную Россию завалит снегом Источник: Артём Бауман / 76.RU

В Центральной России пройдут мощные снегопады. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос». По их данным, 27 января снегопад обрушится на Москву.

«Прямо сейчас снегопад в мегаполисе выходит на пик. По модельным оценкам, до конца вторника в Москве выпадет больше 1/3 месячного объёма осадков — 19 мм. Это почти вдвое превосходит суточный рекорд для 27 января, установленный в 1995 году», — рассказали в «Фобосе».

При этом вместе со снегопадами придет потепление. Но во второй половине недели столбики термометров снова поползут вниз.

«В Москве сегодня-завтра пройдут сильные снегопады, на дорогах возможны заносы, а температурный режим приблизится к уровню климатической нормы: днём до −5…−6 °С. А в четверг снежные заряды ослабеют, и столбики термометров поползут вниз — в финале января в столице −10…−12 °С», — рассказали в «Фобосе».

Погода в Ярославской области по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 28 января −15 °С, пасмурно, небольшой снег. Днем −13 °С, осадки сохранятся в течение суток.

Ночью 29 января −14 °С, пасмурно, снег. Днем температура останется на той же отметке, интенсивность осадков снизится.

Ночью 30 января −19 °С, ясная погода без снегопадов. Днем похолодает до −20 °С, снегопадов не ожидается.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 31 января −24 °С, днем -15 °С, облачно, небольшой кратковременный снег.