Похолодает до -25 градусов: ярославцев предупредили о приближающейся стуже

Жителей Ярославской области предупредили о морозе до -25 градусов. Понижение температуры воздуха ожидается в ночные часы в период с 18:00 23 января до 26 января.
«Водители! Планируя междугородние поездки в условиях низких температур, имейте при себе запас топлива, питьевой воды и теплой одежды», — обратились к автомобилистам в правительстве региона.
Также власти сообщили, что с 14:00 23 января до 14:00 27 января будет развернут пункт обогрева на 134 км трассы М-8 Москва-Холмогоры в Переславле-Залесском, у поста ГИБДД. В случае экстренной ситуации за помощью можно обращаться по номеру 112.
Напомним, синоптики прогнозировали похолодание, пик которого должен прийтись на предстоящие выходные, 24–25 января.
При этом с начала новой недели должно начать теплеть. Так, в понедельник, 26 января, температура воздуха днем ожидается на уровне -13 градусов, во вторник, 27 января — -6 градусов. Правда, небо вновь затянут тучи и пойдет снег.
