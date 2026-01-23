Похолодает до -25 градусов: ярославцев предупредили о приближающейся стуже

На Ярославль обрушатся морозы Источник: Артем Бауман / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о морозе до -25 градусов. Понижение температуры воздуха ожидается в ночные часы в период с 18:00 23 января до 26 января.

«Водители! Планируя междугородние поездки в условиях низких температур, имейте при себе запас топлива, питьевой воды и теплой одежды», — обратились к автомобилистам в правительстве региона.

Также власти сообщили, что с 14:00 23 января до 14:00 27 января будет развернут пункт обогрева на 134 км трассы М-8 Москва-Холмогоры в Переславле-Залесском, у поста ГИБДД. В случае экстренной ситуации за помощью можно обращаться по номеру 112.

Напомним, синоптики прогнозировали похолодание, пик которого должен прийтись на предстоящие выходные, 24–25 января.